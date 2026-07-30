FED giữ nguyên lãi suất, giá bạc bật tăng

Trên thị trường thế giới, giá bạc đã tăng lên trên 58 USD/ounce vào, tiếp nối đà tăng của phiên trước đó sau khi Cục Dự trữ Liên bang (Fed) giữ nguyên lãi suất bất chấp áp lực lạm phát gia tăng do xung đột tái diễn ở Trung Đông.

Quyết định này đã hỗ trợ phần nào cho giá bạc, vì lãi suất cao hơn thường làm giảm nhu cầu đối với các tài sản không sinh lời. Tuy nhiên, ba thành viên của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) đã phản đối và ủng hộ việc tăng lãi suất, trong khi Chủ tịch Kevin Warsh cho rằng nếu lạm phát vẫn ở mức cao trong suốt thời kỳ dự báo, việc tăng lãi suất có thể trở thành một biện pháp chính sách thích hợp.

Ở những nơi khác, cả Ngân hàng Anh (BOE) và Ngân hàng Nhật Bản (BOJ) đều được dự đoán sẽ giữ nguyên lãi suất trong tuần này đồng thời duy trì cách tiếp cận thận trọng đối với lạm phát. Tại Trung Đông, Tổng thống Donald Trump cam kết sẽ có phản ứng mạnh mẽ sau vụ tấn công nhằm vào lực lượng Mỹ tại Jordan. Trong khi đó, hai bên tiếp tục gặp khó khăn trong việc đạt được một thỏa thuận tiềm năng khi Tehran khăng khăng giữ quyền kiểm soát eo biển Hormuz.

Xét trên phương diện kỹ thuật, giá bạc vẫn đang giao dịch dưới ngưỡng tâm lý quan trọng 60 USD/ounce, cho thấy áp lực bán vẫn chưa hoàn toàn biến mất.

Các chuyên gia nhận định vùng 58,70 USD/ounce hiện là ngưỡng kháng cự đáng chú ý trong ngắn hạn.

Nếu vượt thành công mốc này với thanh khoản được cải thiện, giá bạc có thể hướng tới vùng 59,44 USD/ounce, sau đó là 60,83 USD/ounce – mức được xem là mục tiêu quan trọng của xu hướng tăng hiện nay.

Ở chiều ngược lại, nếu giá không giữ được vùng hỗ trợ 56,55 USD/ounce, thị trường có thể quay đầu giảm về khu vực 55,21 USD/ounce, thậm chí lùi sâu hơn xuống 54,80 USD/ounce nếu áp lực bán gia tăng.