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Sức ép nghẹt thở từ ô tô Trung Quốc: Thêm một 'ông lớn' châu Âu tuyên bố cắt giảm 8.000 nhân sự sau khi lợi nhuận lao dốc

| | Thị trường

BMW cho biết sẽ cắt giảm hàng nghìn việc làm tại Đức vào cuối năm 2027 theo chương trình tự nguyện thôi việc, trở thành nhà sản xuất ô tô Đức tiếp theo cắt giảm nhân viên để đối phó với lợi nhuận sụt giảm và nhu cầu yếu.

Trung Quốc tiếp tục giáng đòn mạnh vào nền công nghiệp xe hơi châu Âu, thêm một hãng xe tuyên bố cắt giảm nhân sự vì không thể cạnh tranh. - Ảnh 1.

Theo một nguồn tin thân cận, BMW dự kiến cắt giảm khoảng 8.000 nhân sự, tương đương hơn 5% lực lượng lao động toàn cầu của tập đoàn, hiện khoảng 150.000 người. Chương trình chủ yếu áp dụng đối với các bộ phận hành chính và phát triển sản phẩm, không bao gồm khối sản xuất.

Động thái này đưa BMW trở thành hãng xe Đức tiếp theo tham gia làn sóng tái cấu trúc đang diễn ra trên toàn ngành.

Trước đó, Volkswagen và Mercedes-Benz đều đã đạt thỏa thuận cắt giảm hàng chục nghìn việc làm để giảm chi phí. Mới đầu tuần này, Porsche - thương hiệu thuộc Tập đoàn Volkswagen cũng thông báo đẩy nhanh kế hoạch tái cấu trúc với mục tiêu cắt khoảng 20% lực lượng lao động vào năm 2035.

Trong khi đó, hàng nghìn công nhân Audi đã biểu tình tại nhà máy Neckarsulm sau khi cơ sở này nằm trong danh sách có nguy cơ bị đóng cửa theo kế hoạch tái cơ cấu của Volkswagen.

Trung Quốc tiếp tục giáng đòn mạnh vào nền công nghiệp xe hơi châu Âu, thêm một hãng xe tuyên bố cắt giảm nhân sự vì không thể cạnh tranh. - Ảnh 2.

Động cơ BMW đang được lắp ráp tại nhà máy sản xuất của hãng ở Steyr, Áo.

BMW vốn được xem là một trong những nhà sản xuất có khả năng chống chịu tốt hơn trước những biến động của ngành ô tô Đức. Tuy nhiên, hãng cũng không tránh khỏi áp lực khi hoạt động kinh doanh tại Trung Quốc suy yếu nhanh hơn dự kiến.

Hồi tháng 6, BMW đã phải hạ dự báo lợi nhuận cả năm, trong đó nguyên nhân chính được hãng đưa ra là doanh số tại Trung Quốc sụt giảm mạnh. Đây là thị trường ô tô lớn nhất thế giới, đồng thời cũng là nơi các hãng xe điện nội địa như BYD, Geely hay Xiaomi đang gia tăng sức ép lên các thương hiệu truyền thống bằng lợi thế về giá bán, công nghệ và tốc độ phát triển sản phẩm.

Sau khi điều chỉnh triển vọng kinh doanh, Giám đốc sản xuất BMW Milan Nedeljkovic cho biết, hãng sẽ đẩy nhanh các chương trình cắt giảm chi phí đang triển khai.

Một nguồn tin tham dự cuộc họp với người lao động tại Munich chia sẻ, ông Nedeljkovic tiếp tục cảnh báo rằng các quy tắc của ngành công nghiệp ô tô đã thay đổi đáng kể, kéo theo sự thay đổi trong nền tảng mô hình kinh doanh của BMW.

Vị lãnh đạo này thừa nhận BMW sẽ phải đối mặt với giai đoạn nhiều thách thức, song cho rằng việc tái cơ cấu là cần thiết để nâng cao khả năng sinh lời và duy trì sức cạnh tranh trong dài hạn.

BMW dự kiến công bố kết quả kinh doanh quý II trong ngày 30/7.

Việc BMW gia nhập làn sóng cắt giảm nhân sự cho thấy sức ép mà các hãng xe châu Âu đang phải đối mặt ngày càng lớn. Không chỉ gánh chi phí khổng lồ cho quá trình chuyển đổi sang xe điện, các nhà sản xuất còn chịu áp lực từ sự cạnh tranh ngày càng quyết liệt của các hãng xe Trung Quốc tại nhiều thị trường.

Trong khi đó, các mức thuế mới của Mỹ tiếp tục làm gia tăng khó khăn đối với hoạt động xuất khẩu ô tô nói chung trên toàn cầu.

Tại quốc gia Đông Nam Á này, ô tô Trung Quốc vừa lập kỷ lục bán 88.000 xe trong 2 tuần - Toyota, Honda 'bó tay' trước làn sóng mới

Đức Minh

An ninh tiền tệ

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