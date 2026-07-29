Sửa biệt thự cổ, anh thợ ống nước phát hiện rương chứa đầy vàng, trị giá hơn 60 tỷ

Một người thợ sửa ống nước người Áo đã trúng số độc đắc. Trong khi cải tạo một biệt thự ở Vienna, anh ta thoáng thấy một sợi dây thừng như vậy nhô ra khỏi sàn tầng hầm, và sau khi đào xuyên qua lớp bê tông, anh ta đã vô cùng kinh ngạc. Sợi dây thừng đó được nối với một rương kho báu thực sự chứa đầy vàng, ước tính trị giá 2,4 triệu đô la.

66 pound tiền vàng được xác định có niên đại trước Thế chiến II, nhờ hình ảnh nhà soạn nhạc Mozart được đóng dấu trên mỗi đồng xu, và nằm trong một chiếc rương kim loại gỉ sét được chôn trong bê tông của một tầng hầm ở khu vực Penzing thuộc thủ đô Áo.

“Điều này là không thể tin được,” người đàn ông nói với chương trình trò chuyện Today của Đức. “Tôi đã làm việc tại công trường xây dựng từ năm 15 tuổi. Thỉnh thoảng bạn tìm thấy một vài đồng xu, nhưng một phát hiện như thế này thật đáng kinh ngạc”.

Thêm một điều bất ngờ nữa, người đàn ông có thể được giữ lại đến một nửa số tiền, mặc dù nó không thuộc sở hữu của ông ta. Ở Áo, luật pháp quy định chế độ đặc biệt đối với kho báu được phát hiện, cho phép người tìm thấy và chủ sở hữu tài sản chia sẻ kho báu.

Theo truyền thông Đức, kho báu này suýt nữa đã rơi vào tay một công nhân khác tại công trường. Vài ngày trước đó, một công nhân khác đã để ý thấy sợi dây bất thường nhưng đã phớt lờ nó.

Việc phát hiện ra tiền xu cổ xảy ra khá thường xuyên trên khắp châu Âu, và bằng nhiều cách khác nhau. Gần đây, một nhóm bảy người với máy dò kim loại đã tình cờ tìm thấy kho báu lớn nhất nước Anh trong một cánh đồng, khai quật được 2.584 đồng xu bạc từ năm 1066 đến 1088 sau Công nguyên, trị giá 5,6 triệu đô la.

Cũng ở Anh, một cặp vợ chồng đã phát hiện ra 100 đồng xu từ cuộc Nội chiến Anh lần thứ nhất khi cải tạo một công trình kiến trúc thế kỷ 17 trong trang trại của họ. Một kho báu gồm 2.150 đồng xu bạc thời Trung cổ sơ kỳ đã được một người phụ nữ tìm thấy trong một chuyến đi dạo ở Cộng hòa Séc.

Đôi khi bạn cần phải lặn xuống nước để khám phá, chẳng hạn như ở Ý khi một thợ lặn đã phát hiện ra 30.000 đồng xu bằng đồng và đồng thau được đúc ở Rome vào thế kỷ thứ tư. Và ở một thị trấn phía tây nam nước Đức, một công nhân xây dựng khác đang lên kế hoạch đặt đường ống cho một bể bơi đã phát hiện ra 1.600 đồng xu thời Trung cổ được đúc vào khoảng năm 1320 sau Công nguyên.