Trạm sạc BYD 'lộ diện' tại Việt Nam: Không phải loại công suất siêu cao, mỗi lần chỉ sạc được 1 xe

Mới đây, công báo sở hữu công nghiệp tháng 7 bất ngờ xuất hiện hình ảnh trạm sạc BYD. Thông tin này khá trùng khớp với việc BYD Việt Nam từng hé lộ sẽ mang hệ thống trạm sạc BYD về nước.

Trạm sạc BYD chỉ có 1 súng sạc

Dựa theo hình ảnh, trạm sạc BYD đăng ký tại Việt Nam là loại sạc DC. Hơn nữa, khả năng cao chuẩn sạc sẽ là CCS2. Đây là chuẩn phổ biến tại nước ta và nhiều quốc gia khác.

Đáng chú ý, trụ sạc của BYD có màn hình thông tin lớn. Màn hình này chiếm gần như toàn bộ diện tích mặt trước. Thiết kế này khá giống với trụ sạc nhanh của Esky. Tuy nhiên, mỗi trạm chỉ trang bị 1 súng sạc thay vì 2 súng.

Thông tin trạm sạc của BYD. Ảnh: Cục Sở hữu Trí tuệ Việt Nam

Vài tháng trước, đại diện BYD từng chia sẻ kế hoạch phát triển trạm sạc. Cụ thể, hãng sẽ mang sớm về nước trạm sạc siêu nhanh công suất 1.500 kW. Vì vậy, việc đăng ký bảo hộ kiểu dáng của trạm sạc này có thể xem là bước đi đầu tiên trước khi có sự xuất hiện của trạm sạc siêu nhanh.

Tại Trung Quốc, BYD giới thiệu hệ thống sạc siêu nhanh Flash vào quý I năm nay. Hãng xe năng lượng mới cho biết hệ thống này giúp xe đạt 97% pin chỉ sau khoảng 9 phút sạc.

Thông tin trạm sạc siêu nhanh được ban lãnh đạo BYD Việt Nam hé lộ. Ảnh: Byd Luc Vo

Để đạt được tốc độ trên, công nghệ này dùng nền tảng công suất lên đến 1.500 kW (1,5 megawatt). Con số này vượt xa các trạm sạc phổ thông, công suất dao động 150-350 kW.

Người dùng xe điện BYD hiện đang sạc ở đâu?

Hiện tại, các chủ xe BYD ở Việt Nam có 2 phương án sạc chính. Đầu tiên là chủ động sạc với bộ sạc cá nhân, gồm bộ sạc tại nhà hoặc bộ sạc di động được hãng tặng kèm. Thứ hai, chủ xe sử dụng các trạm sạc công cộng từ bên thứ ba.

Theo dữ liệu từ ứng dụng Việt EV, toàn quốc hiện có khoảng 773 điểm. Bên cạnh đó, thị trường có hơn 20 đơn vị cung cấp giải pháp sạc. Chi phí dao động từ 4.000 đồng đến gần 10.000 đồng mỗi kWh.

Trạm sạc của Futa EV Power. Ảnh: BYD

Gần đây, BYD đã mở rộng mạng lưới sạc bằng cách hợp tác với Futa EV Power. Trước kia, các trụ sạc này chỉ dành riêng cho dòng xe điện Kim Long. Thế nhưng, đơn vị này hiện chỉ có 4 điểm sạc tại khu vực TP.HCM.

Dù đã tổ chức sự kiện 'bắt tay' nhau, các chủ xe BYD hiện vẫn chưa thể sạc điện tại các trụ của Futa EV Power. Thông tin về thời điểm chính thức sử dụng được hệ thống trạm sạc này vẫn chưa được hãng công bố.