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Hơn 6.000 xe máy Honda tại Việt Nam dính án triệu hồi: Tiềm ẩn nguy cơ trượt ngã và cháy nổ, tất cả là xe nhập Thái và Nhật

| | Thị trường

Gần 6.500 chiếc mô tô phân khối lớn nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan và Nhật Bản vừa bị Honda Việt Nam chính thức đưa vào diện triệu hồi. Tất cả đều mắc phải những lỗi kỹ thuật tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Công ty Honda Việt Nam (HVN) vừa chính thức thông báo đợt triệu hồi quy mô lớn. Theo đó, chiến dịch này áp dụng cho các mẫu xe nhập khẩu như Rebel 300, Rebel 500, CL500 và CB1000 Hornet. Tổng số lượng xe Honda bị ảnh hưởng lên tới hơn 6.000 chiếc. Các sản phẩm này đều được phân phối chính hãng qua hệ thống Honda DreamWing. Mục đích của đợt triệu hồi là nhằm đảm bảo chất lượng và an toàn tối ưu cho khách hàng.

Tất cả xe thuộc diện triệu hồi đều thuộc nhóm sản phẩm mô tô phân khối lớn. Ảnh: Honda

Nguyên nhân khiến Honda Việt Nam triệu hồi xe

Đối với dòng xe Rebel 500 và CL500, vấn đề nằm ở bộ phận tay lái. Cụ thể, trong quá trình sử dụng, một số chi tiết ốc có thể bị lỏng. Vì vậy, ốc có nguy cơ rơi hoặc kẹt vào khu vực tay lái. Điều này khiến người lái gặp khó khăn khi điều khiển xe. Thậm chí, việc này làm tăng nguy cơ té ngã cho người dùng. Ngoài ra, khóa tay lái có thể bị bung khỏi vị trí trong một số trường hợp hiếm gặp. Đến hiện tại, Honda Việt Nam chưa ghi nhận sự cố mất an toàn nào trên thực tế.

CB1000 Hornet gặp 2 vấn đề liên quan đến hệ thống nhiên liệu và động cơ. Ảnh: Honda

Mẫu xe CB1000 Hornet gặp phải hai vấn đề kỹ thuật. Thứ nhất, ống dẫn nhiên liệu nối với bình xăng có thể bị lỏng hoặc tuột ra. Do đó, xăng có thể rò rỉ và bám vào bánh sau. Tình trạng này làm giảm độ bám đường và tăng rủi ro trượt ngã. Ngoài ra còn tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ do nhiệt.

Vấn đề thứ hai là quá trình lắp ráp pít-tông và xéc-măng trên dòng xe Honda này chưa phù hợp. Hậu quả là mức tiêu hao dầu động cơ tăng cao bất thường. Nếu người dùng không phát hiện, động cơ có thể bị quá nhiệt. Nặng hơn, xe sẽ bị bó cứng máy và khóa bánh sau. Tuy nhiên, Honda chưa ghi nhận tai nạn nào liên quan đến các lỗi này.

Các biện pháp và lịch trình khắc phục từ Honda

Để giải quyết triệt để các sự cố trên, HVN triển khai chiến dịch khắc phục đợt đầu tiên bắt đầu từ ngày 27/07. Ở đợt này, hãng sẽ thay thế ốc khóa tay lái cho 724 xe Rebel 500 và 15 xe CL500. Bên cạnh đó, 9 chiếc CB1000 Hornet cũng được kiểm tra. Những xe này sẽ được thay thế ống dẫn nhiên liệu, pít-tông và cụm xéc-măng.

Ngoài ra, HVN dự kiến triển khai thêm đợt triệu hồi bổ sung. Thời gian dự kiến là từ cuối tháng 8 năm 2026 hoặc có thể sớm hơn. Đợt triệu hồi này có quy mô lớn nhất, tổng cộng 5.678 xe. Bao gồm 4.096 xe Rebel 300, 1.518 xe Rebel 500 và 64 xe CL500 cần được thay thế ốc khóa lái.

Thời gian triệu hồi được chia thành 2 đợt do số lượng xe lớn. Ảnh: Honda

Hiện tại, Honda đang khẩn trương hoàn tất thủ tục báo cáo với cơ quan nhà nước. Mọi chi phí kiểm tra và thay thế đều được Honda chi trả hoàn toàn.

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Theo Vĩnh Phúc

Đời sống & Pháp luật

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