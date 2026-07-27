Giá bạc phục hồi, đạt 61 triệu đồng/kg
Giá bạc trong nước và thế giới đồng loạt bật tăng trong phiên đầu tuần.
- 23-07-2026Giá bạc thỏi, bạc miếng sáng ngày 23/7
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- 17-07-2026Giá bạc giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 11/2025
Theo dữ liệu từ thị trường trong nước, giá bạc hôm nay 999 1 lượng niêm yết ở mức 2.225.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.294.000 đồng/lượng (bán ra).
Trong khi đó, loại bạc thỏi 999 1kg có giá hơn 59,3 triệu đồng/thỏi (mua vào) và 61,1 triệu đồng/thỏi (bán ra), bật tăng so với phiên cuối tuần trước, đồng thời lấy lại mốc quan trọng 60 triệu đồng/kg. Thị trường đang bước vào giai đoạn quan sát, chờ đợi các tín hiệu rõ ràng hơn từ thị trường quốc tế trước khi hình thành xu hướng mới.
Trên thị trường thế giới, giá bạc đã tăng hơn 2% lên gần 60 USD/ounce, thoát khỏi mức thấp nhất trong tám tháng khi giá dầu giảm mạnh sau khi các cuộc xung đột giữa Mỹ và Iran tạm ngừng vào cuối tuần, làm giảm bớt lo ngại về gián đoạn nguồn cung và lạm phát.
Mỹ đã đình chỉ chiến dịch tấn công kéo dài gần hai tuần nhằm vào Iran bắt đầu từ cuối ngày thứ Sáu mà không có thông báo chính thức nào, trong khi Tehran cho biết họ đã chấm dứt các cuộc tấn công trả đũa và đã có các cuộc thảo luận với Oman về eo biển Hormuz.
Kim loại quý đã gặp khó khăn trong những tuần gần đây do các cuộc xung đột leo thang ở Trung Đông, với sự gián đoạn nguồn cung lan rộng từ eo biển Hormuz đến Biển Đỏ.
Trong khi đó, Cục Dự trữ Liên bang được dự đoán rộng rãi sẽ giữ nguyên lãi suất vào thứ Tư trước khi tăng lãi suất vào tháng Chín, mặc dù một số người tham gia thị trường tin rằng ngân hàng trung ương có thể hành động sớm nhất là trong cuộc họp tuần này để đối phó với áp lực lạm phát mới.
Theo chuyên gia phân tích kim loại quý James Hyerczyk, đà tăng của bạc còn được củng cố khi lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ và giá năng lượng cùng hạ nhiệt. Điều này giúp giảm áp lực lạm phát trong ngắn hạn và cải thiện tâm lý trên thị trường kim loại quý. Tuy nhiên, tâm điểm chú ý hiện chuyển sang cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) trong tuần tới.
Nếu Fed tiếp tục phát đi thông điệp thận trọng về lạm phát và duy trì lập trường lãi suất cao, lợi suất trái phiếu có thể tăng trở lại, qua đó tạo sức ép lên bạc. Ngược lại, tín hiệu mềm mỏng hơn sẽ mở ra dư địa phục hồi. Bên cạnh đó, căng thẳng tại Trung Đông vẫn là yếu tố cần theo dõi, bởi biến động giá dầu có thể ảnh hưởng trực tiếp đến kỳ vọng lạm phát và xu hướng của kim loại quý trong thời gian tới.
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