Giá bạc phục hồi, đạt 61 triệu đồng/kg

Trên thị trường thế giới, giá bạc đã tăng hơn 2% lên gần 60 USD/ounce, thoát khỏi mức thấp nhất trong tám tháng khi giá dầu giảm mạnh sau khi các cuộc xung đột giữa Mỹ và Iran tạm ngừng vào cuối tuần, làm giảm bớt lo ngại về gián đoạn nguồn cung và lạm phát.

Mỹ đã đình chỉ chiến dịch tấn công kéo dài gần hai tuần nhằm vào Iran bắt đầu từ cuối ngày thứ Sáu mà không có thông báo chính thức nào, trong khi Tehran cho biết họ đã chấm dứt các cuộc tấn công trả đũa và đã có các cuộc thảo luận với Oman về eo biển Hormuz.

Kim loại quý đã gặp khó khăn trong những tuần gần đây do các cuộc xung đột leo thang ở Trung Đông, với sự gián đoạn nguồn cung lan rộng từ eo biển Hormuz đến Biển Đỏ.

Trong khi đó, Cục Dự trữ Liên bang được dự đoán rộng rãi sẽ giữ nguyên lãi suất vào thứ Tư trước khi tăng lãi suất vào tháng Chín, mặc dù một số người tham gia thị trường tin rằng ngân hàng trung ương có thể hành động sớm nhất là trong cuộc họp tuần này để đối phó với áp lực lạm phát mới.