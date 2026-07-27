Vượt Trung Quốc, Việt Nam đón tin cực vui từ Campuchia

Xuất khẩu phân bón của Việt Nam tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trong 6 tháng đầu năm 2026, với khu vực ASEAN giữ vững vị trí là thị trường tiêu thụ lớn nhất. Bên cạnh đó, Hàn Quốc, Philippines và Thái Lan ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng, góp phần thúc đẩy kim ngạch xuất khẩu của ngành.

Theo số liệu của Cục Hải quan, 6 tháng đầu năm 2026, Việt Nam xuất khẩu khoảng 1,7 triệu tấn phân bón, thu về 933 triệu USD, tăng 52% về lượng và 108% về trị giá so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, ASEAN tiếp tục là thị trường xuất khẩu lớn nhất với gần 674 nghìn tấn, trị giá 325 triệu USD, tăng 16% về lượng và gần 40% về trị giá so với cùng kỳ năm 2025. Khu vực này chiếm gần 35% tổng kim ngạch xuất khẩu phân bón của Việt Nam.

Trong khối ASEAN, Campuchia tiếp tục là khách hàng lớn nhất khi nhập khẩu khoảng 331 nghìn tấn phân bón của Việt Nam, trị giá gần 146 triệu USD. Campuchia nhập khẩu phân bón chủ yếu từ các quốc gia gồm Việt Nam, Thái Lan và Trung Quốc. Trong đó Việt Nam là thị trường nhập khẩu số 1.

Ngược lại, nhiều thị trường khác trong khu vực ghi nhận mức tăng trưởng rất mạnh. Philippines nhập gần 118 nghìn tấn, trị giá hơn 65 triệu USD, tăng 106% về lượng và 158% về trị giá so với cùng kỳ. Đáng chú ý, Thái Lan tăng mạnh nhất khi lượng nhập khẩu tăng hơn 326%, còn kim ngạch tăng tới 452%. Bên cạnh đó, Malaysia và Myanmar cũng duy trì mức tăng trưởng tích cực trong nửa đầu năm.

Ngoài ASEAN, Hàn Quốc là thị trường xuất khẩu lớn thứ hai của phân bón Việt Nam với gần 149 nghìn tấn, trị giá khoảng 104 triệu USD. So với cùng kỳ năm trước, lượng xuất khẩu sang thị trường này tăng hơn 36%, trong khi kim ngạch tăng tới 132%, phản ánh cả nhu cầu nhập khẩu ổn định và giá xuất khẩu được cải thiện.

Ở chiều ngược lại, xuất khẩu sang Nhật Bản đạt khoảng 20 nghìn tấn, giảm gần 27% về lượng nhưng giá trị vẫn tăng khoảng 8% nhờ giá bán cao hơn. Trong khi đó, Đài Loan (Trung Quốc) ghi nhận xu hướng suy giảm khi lượng xuất khẩu giảm khoảng 45%, còn kim ngạch giảm 19%.

Trong cơ cấu xuất khẩu, ASEAN vẫn là khu vực tiêu thụ phân bón lớn nhất của Việt Nam, chiếm gần 35% tổng kim ngạch. Trong khi đó, Hàn Quốc chiếm hơn 11%, còn Campuchia, Philippines và Malaysia tiếp tục nằm trong nhóm thị trường chủ lực.

Kết quả này cho thấy nhu cầu phân bón tại khu vực châu Á vẫn duy trì ở mức cao, đặc biệt tại Đông Nam Á và Hàn Quốc.

Đà tăng trưởng xuất khẩu chủ yếu đến từ sự mất cân đối cung - cầu trên thị trường phân bón toàn cầu. Xung đột địa chính trị tại Trung Đông đã tác động mạnh đến hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz - tuyến hàng hải chiến lược đối với thương mại năng lượng và nguyên liệu sản xuất phân bón. Nhiều nhà máy tại khu vực Vịnh Ba Tư phải cắt giảm công suất, làm giảm đáng kể nguồn cung ra thị trường.

Cùng với đó, Nga và Trung Quốc tiếp tục áp dụng các biện pháp hạn chế xuất khẩu phân bón nhằm ưu tiên nhu cầu trong nước. Trong khi nguồn cung giảm, nhiều quốc gia lại tăng cường nhập khẩu để phục vụ sản xuất nông nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi cho DN Việt Nam mở rộng thị phần.



