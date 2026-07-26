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Người dùng điện thoại Samsung Galaxy cũ chuẩn bị đón tin vui

| | Thị trường

Người dùng Galaxy đời cũ có thể không còn phải chờ đợi quá lâu để đón nhận tin vui từ Samsung.

Sau hơn hai tháng triển khai chương trình One UI 9.0 beta, Samsung vẫn chỉ giới hạn bản thử nghiệm trên dòng Galaxy S26. Tuy nhiên, những tín hiệu mới cho thấy người dùng các mẫu Galaxy đời cũ sắp có cơ hội trải nghiệm giao diện mới của hãng.

Sau nhiều tháng chờ đợi, những tín hiệu mới cho thấy Samsung sắp mở rộng chương trình thử nghiệm One UI 9.0 đến nhiều mẫu Galaxy đời cũ. (Ảnh minh hoạ: PhoneArena)

Theo nguồn tin từ Tarun Vats, bản dựng One UI 9.0 beta nội bộ đầu tiên dành cho Galaxy S25 Ultra với số hiệu S938NKSUBZZG8 đã xuất hiện trên máy chủ của Samsung tại Hàn Quốc. Đây được xem là dấu hiệu cho thấy chương trình thử nghiệm nhiều khả năng sẽ sớm được mở rộng sang dòng Galaxy S25, trước tiên tại thị trường nội địa.

Không chỉ Galaxy S25, đợt mở rộng tiếp theo được cho là sẽ bao gồm cả Galaxy Z Fold7 và Galaxy Z Flip7. Ngoài các thiết bị cao cấp, một số mẫu smartphone thuộc dòng Galaxy A cũng được kỳ vọng sẽ góp mặt trong chương trình beta, giúp nhiều người dùng có cơ hội tiếp cận sớm những tính năng mới của One UI 9.0.

Giới quan sát nhận định Samsung có thể đẩy nhanh tiến độ thử nghiệm sau khi mở rộng sang nhiều dòng máy. Kịch bản này tương tự quá trình phát triển One UI 8.5 trước đây, khi chương trình beta bị giới hạn trong thời gian dài trên dòng Galaxy S25 nhưng sau đó được triển khai nhanh chóng đến nhiều thiết bị khác.

Trong khi đó, phiên bản One UI 9.0 ổn định đã được Samsung cài sẵn trên các mẫu điện thoại gập mới nhất vừa ra mắt đầu tuần này. Dù hãng chưa công bố lịch phát hành chính thức cho các thiết bị cũ, nhiều nguồn tin rò rỉ cho biết bản cập nhật có thể bắt đầu được phát hành rộng rãi từ tháng 9/2026.

Samsung Galaxy Z Fold 8 hay lên đời Z Fold 8 Ultra: Chênh 6 triệu, chọn máy nào?

Theo Huỳnh Duy

Đời sống Pháp luật

Từ Khóa:
samsung, Galaxy Z

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