Samsung Galaxy Z Fold 8 hay lên đời Z Fold 8 Ultra: Chênh 6 triệu, chọn máy nào?

Z Fold 8 và Z Fold 8 Ultra khác nhau ở điểm nào?

Cùng thuộc dòng Galaxy Z Fold thế hệ mới, cả Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra và Samsung Galaxy Z Fold 8 đều được trang bị Snapdragon 8 Elite Gen 5. Tuy nhiên, Samsung đã tạo ra hai sản phẩm có triết lý khác nhau.

Mỗi phiên bản phục vụ một nhu cầu khác nhau

Samsung Galaxy Z Fold 8 sở hữu kiểu dáng rộng và thấp với màn hình ngoài 5.5 inch tỷ lệ 10:16. Qua đó mang lại cảm giác gõ phím, lướt web và sử dụng như một chiếc smartphone truyền thống. Máy cũng chỉ nặng 201g nên cầm lâu ít mỏi tay hơn.

Thiết kế Fold 8 và Fold 8 Ultra

Trong khi đó, Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra có thân máy mỏng chỉ 4.1mm khi mở cùng màn hình ngoài 6.5 inch tỷ lệ 21:9. Khi mở ra, màn hình chính 8 inch gần vuông giúp chia đôi ứng dụng và làm việc đa nhiệm hiệu quả hơn. Sản phẩm phù hợp với người thường xuyên xử lý công việc trên điện thoại.

Hiệu năng tương đương nhưng camera tạo nên khác biệt

Cả Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra và Z Fold 8 đều sử dụng Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy. Bên cạnh đó là có RAM tuỳ chọn 12GB và 16GB cùng với giao diện One UI 9. Vì vậy, hiệu năng, khả năng đa nhiệm và các tính năng Galaxy AI gần như không có sự khác biệt.

Điểm tạo nên khoảng cách nằm ở camera khi Z Fold 8 sử dụng cụm camera kép 50MP + 50MP. Trong khi đó, Galaxy Z Fold 8 Ultra được trang bị camera chính 200MP, camera góc siêu rộng 50MP và tele 10MP zoom quang 3x. Từ đó mang lại khả năng chụp ảnh linh hoạt và chất lượng hơn trong nhiều điều kiện.

Pin chênh lệch không nhiều

Galaxy Z Fold 8 sở hữu viên pin 4.800mAh, còn Galaxy Z Fold 8 Ultra nâng lên 5.000mAh. Cả hai đều hỗ trợ sạc nhanh 45W nên thời gian sử dụng thực tế không chênh lệch quá lớn do phiên bản Ultra phải nuôi màn hình lớn hơn.

Pin của Fold 8 và Fold 8 Ultra

Về giá bán, Galaxy Z Fold 8 có mức khởi điểm khoảng 46.9 triệu đồng, trong khi Galaxy Z Fold 8 Ultra từ 52.9 triệu đồng. Khoản chênh lệch này chủ yếu đến từ thiết kế siêu mỏng, màn hình lớn hơn và hệ thống camera cao cấp trên bản Ultra.

Nên chọn Z Fold 8 hay Z Fold 8 Ultra? Mua ở đâu chính hãng?

Sau khi so sánh, có thể thấy Z Fold 8 và Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra hướng đến những nhu cầu sử dụng riêng biệt. Nếu vẫn còn phân vân giữa hai lựa chọn này, bạn có thể tham khảo những gợi ý dưới đây:

Chọn Galaxy Z Fold 8 nếu ưu tiên trải nghiệm hằng ngày. Trọng lượng chỉ 201g cũng mang lại cảm giác cầm nắm thoải mái trong thời gian dài và tối ưu chi phí.

Chọn Galaxy Z Fold 8 Ultra nếu cần một thiết bị phục vụ công việc với màn hình chính 8 inch, thiết kế siêu mỏng 4.1mm và thường xuyên chụp ảnh.

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Nhìn chung, Samsung Galaxy Z Fold 8 và Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra đều là những mẫu smartphone gập cao cấp. Z Fold 8 phù hợp với ai ưu tiên sự gọn nhẹ, dễ sử dụng. Trong khi Z Fold 8 Ultra nổi bật với màn hình lớn và camera cao cấp. Hy vọng những so sánh trong bài viết sẽ giúp bạn lựa chọn được phiên bản phù hợp.