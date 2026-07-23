Lãnh đạo Samsung lý giải vì sao trợ lý AI hữu ích với màn gập

Mới đây, hai lãnh đạo cấp cao của Samsung Điện tử khu vực Đông Nam Á và Châu Đại Dương cùng có những chia sẻ về một điểm mà phần lớn cuộc đua AI trên di động đang bỏ qua. Trợ lý AI càng tự làm được nhiều việc thay người dùng thì càng cần chỗ để bày công việc đó ra trước mắt họ. Diện tích hiển thị, thứ tưởng như đã được giải quyết xong từ lâu, quay lại thành nút thắt.

Trợ lý AI đã chuyển từ trả lời câu hỏi sang tự thực hiện công việc

Ông ChonHong N., Phó Chủ tịch kiêm Giám đốc Marketing của Samsung Điện tử khu vực Đông Nam Á và Châu Đại Dương, mô tả bước chuyển này bằng một mốc rất rõ. "AI đã tiến hóa rất nhanh trên thị trường, từ chỗ chỉ là các tính năng AI đơn lẻ sang những trải nghiệm mà trợ lý AI tự thực hiện công việc", ông cho biết.

Ông ChonHong N., Phó Chủ tịch kiêm Giám đốc Marketing Samsung Điện tử khu vực Đông Nam Á và Châu Đại Dương, tại buổi phỏng vấn.

Khác biệt giữa hai giai đoạn đó không nằm ở độ thông minh của câu trả lời, mà nằm ở số việc diễn ra cùng lúc. Một trợ lý chỉ trả lời câu hỏi thì cần đúng một khung hội thoại. Một trợ lý biết tự tra cứu, tự đặt hàng rồi báo lại kết quả thì buộc người dùng phải nhìn thấy đồng thời cả nguồn thông tin lẫn thao tác đang chạy.

Ông ChonHong dẫn một tình huống đời thường để giải thích. Người dùng nhận tin nhắn của mẹ nhờ mua giúp một món đồ. Trên một chiếc điện thoại thông thường, họ phải rời khỏi cuộc trò chuyện, chuyển sang ứng dụng mua sắm, rồi quay lại để đối chiếu. Trên một thiết bị mở ra được, cùng lúc đó họ vừa giữ cuộc trò chuyện với mẹ vừa để trợ lý AI xử lý phần mua hàng ở nửa màn hình còn lại.

Theo quan sát của vị lãnh đạo này, người dùng thực tế còn đẩy thói quen đó đi xa hơn cả kỳ vọng của hãng. "Người dùng đang tận dụng tối đa trải nghiệm chia đôi màn hình. Họ chơi game ở một bên, trò chuyện ở một bên, rồi mua sắm ở một bên khác", ông kể.

Ông ChonHong không đẩy lập luận này đến mức tuyên bố máy gập sẽ thay thế điện thoại truyền thống. Ông khẳng định dòng máy thanh kẹo vẫn tiếp tục là sản phẩm chủ lực của thị trường, còn máy gập bổ sung một thứ mà dạng máy kia không có. "Máy gập mang lại lợi thế của việc biến đổi hình dạng", ông mô tả, trước khi giải thích rằng khung hình mở rộng cho phép người dùng làm nhiều việc cùng lúc, xem nội dung ở khổ lớn hơn, hoặc sáng tạo nội dung theo cách khác.

Cụm ống kính ở mặt lưng hai mẫu máy gập mới của Samsung, với số lượng ống kính khác nhau giữa hai phiên bản.

Cùng gọi là AI, nhưng trải nghiệm có thể rất khác nhau

Ở cuộc phỏng vấn thứ hai, ông Carl Nordenberg, Phó Chủ tịch kiêm Giám đốc Ngành hàng Trải nghiệm Di động cùng khu vực, bắt đầu từ chỗ AI đang trở thành thứ mà thương hiệu nào cũng nói tới. Ông so sánh với hệ thống chụp ảnh, khi hai chiếc máy cùng có ống kính nhưng cho ra chất lượng hoàn toàn khác nhau, và cho rằng AI cũng vậy.

Ông Carl Nordenberg, Phó Chủ tịch kiêm Giám đốc Ngành hàng Trải nghiệm Di động Samsung Điện tử khu vực Đông Nam Á và Châu Đại Dương.

"AI có thể khác nhau ở chất lượng của câu trả lời, ở tốc độ trả lời, ở mức độ nó hiểu bạn và ở việc nó dễ dùng đến đâu", ông Nordenberg phân tích. Ông nói thêm rằng tốc độ thay đổi của lĩnh vực này khiến người dùng khó đánh giá bằng những gì đang có trước mắt, bởi AI của hôm nay không giống AI của một năm trước và cũng sẽ không giống AI của một năm sau.

Từ đó, vị lãnh đạo này nêu cách Samsung tự định vị giữa cuộc đua. "Cuộc cạnh tranh thường xoay quanh việc ai có mô hình tốt nhất. Nhưng với Samsung, vấn đề là ai mang lại được trải nghiệm tốt nhất", ông nhận định.

Hệ sinh thái thiết bị là phần Samsung mang ra đặt cược

Ông Nordenberg tách trải nghiệm đó thành hai lớp. Lớp thứ nhất là mức độ trợ lý AI hiểu người dùng, và đây là chỗ ông cho rằng Samsung có vị thế riêng nhờ danh mục thiết bị rộng. "Chúng tôi nhận được tín hiệu về các nhu cầu và hoạt động của bạn trong suốt cả ngày, không chỉ từ điện thoại mà còn từ Galaxy Watch, từ tivi, từ những thiết bị kết nối khác của bạn", ông cho biết.

Ông ChonHong bổ sung thêm nhóm đồ gia dụng vào bức tranh đó, với lập luận rằng một trợ lý muốn hữu ích thì trước hết phải nắm được trạng thái và thời điểm của người dùng, từ tâm trạng cho tới khung giờ trong ngày. "Chúng tôi muốn AI liền mạch, tự nhiên và thực sự hữu ích, thay vì chỉ là những tính năng AI mang tính trình diễn", ông nói.

Lớp thứ hai là tính liền mạch giữa các thiết bị và ứng dụng. Ông Nordenberg nhận định rằng khả năng liên thông sẽ trở thành yếu tố then chốt theo thời gian, và ông mô tả trạng thái mà người dùng không muốn rơi vào bằng một câu ngắn: "Bạn sẽ không muốn phải xoay xở với một trợ lý AI khác mỗi lần mở một thiết bị mới hay một ứng dụng mới". Theo ông, đó là lý do hãng đang xây dựng một khung mở để người dùng tự chọn trợ lý AI mà họ muốn dùng, thay vì bị đóng cứng vào một lựa chọn duy nhất.

Đặt cạnh nhau, hai cuộc trao đổi cho thấy hướng đi mà Samsung theo đuổi ở khu vực này. Diện tích hiển thị được nhìn như một phần của trải nghiệm AI chứ không còn là thông số cấu hình đơn thuần, và bản lề là cách để một thiết bị bỏ vừa túi quần mở rộng khung hình khi công việc cần tới. Điều đáng theo dõi ở các thế hệ máy gập tiếp theo vì vậy nằm ở chỗ hãng có tạo ra được những tác vụ mà trợ lý AI chỉ làm trọn vẹn khi màn hình được mở ra hay không.