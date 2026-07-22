HD SAISON được vinh danh “Nơi làm việc tốt nhất châu Á” và “Dẫn đầu công nghệ 2026”

HR Asia Awards là giải thưởng quốc tế uy tín được tổ chức thường niên nhằm ghi nhận và tôn vinh các tổ chức có chính sách nhân sự vượt trội, môi trường làm việc hàng đầu và tiên phong đặt con người làm nền tảng cho thành công và tăng trưởng bền vững tại Châu Á.

Tại lễ trao giải HR Asia Awards 2026, HD SAISON đồng thời được trao tặng giải thưởng ở hạng mục "Nơi làm việc tốt nhất Châu Á - HR Asia Best Companies to Work for in Asia" và giải thưởng đặc biệt HR Asia Tech Empowerment Awards 2026 - Hạng mục "Dẫn đầu công nghệ 2026".

Cú đúp giải thưởng là sự ghi nhận đối với những nỗ lực của hơn 8.000 cán bộ, nhân viên HD SAISON trong hành trình chung tay xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, gắn kết và không ngừng đổi mới.

Phát triển con người tạo sức mạnh nội lực

Với định hướng lấy con người làm trọng tâm, HD SAISON xây dựng chiến lược nhân sự gắn chặt với chiến lược kinh doanh, tập trung nâng cao trải nghiệm nhân viên, phát triển năng lực tổ chức và chuẩn bị đội ngũ kế nhiệm cho các giai đoạn tăng trưởng tiếp theo.

Các chương trình đào tạo được triển khai xuyên suốt hành trình nghề nghiệp, từ hội nhập, nâng cao chuyên môn, phát triển năng lực quản lý đến trang bị kỹ năng số. Nhân viên được khuyến khích tiếp cận AI và các công nghệ mới, qua đó hình thành tinh thần tự học, tư duy đổi mới và văn hóa cải tiến liên tục.

Với HD SAISON, một môi trường làm việc tốt không chỉ được tạo nên bởi chính sách đãi ngộ, mà còn ở khả năng giúp mỗi cá nhân nhìn thấy cơ hội phát triển, hiểu rõ vai trò và tạo ra giá trị đóng góp thiết thực cho mục tiêu chung.

Danh hiệu "Nơi làm việc tốt nhất châu Á" vì vậy không chỉ phản ánh chất lượng môi trường làm việc, mà còn ghi nhận năng lực quản trị nguồn nhân lực của HD SAISON, nơi sức mạnh đội ngũ trở thành lợi thế cạnh tranh và động lực cho tăng trưởng bền vững.

Công nghệ nâng cao năng lực đội ngũ

Tại HD SAISON, công nghệ được xác lập là nền tảng chiến lược để hiện đại hóa môi trường làm việc, nâng cao trải nghiệm nhân viên và tăng cường năng lực tổ chức. Thay vì triển khai các công cụ số riêng lẻ, HD SAISON từng bước kết nối những điểm chạm trong hành trình nhân viên thành một hệ sinh thái liền mạch, từ tuyển dụng, hội nhập, đào tạo, phát triển nghề nghiệp đến ghi nhận và gắn kết.

Chia sẻ tại lễ trao giải, đại diện HD SAISON cho biết: "Với HD SAISON, chuyển đổi số các hoạt động gắn kết nhân viên không đơn thuần là đưa hoạt động nội bộ lên một nền tảng số. Chúng tôi nhìn nhận đây là quá trình tái thiết kế toàn diện trải nghiệm nhân viên, chuyển từ những chương trình riêng lẻ sang một hệ sinh thái Employee Experience liền mạch".

Cách tiếp cận này giúp HD SAISON ứng dụng công nghệ hiệu quả hơn trong quản trị, kết nối và phát triển đội ngũ, đồng thời tạo điều kiện để nhân viên chủ động học hỏi, nâng cao năng lực và thích ứng với thay đổi.

Trong ngành tài chính tiêu dùng, nơi tốc độ, độ chính xác và năng lực quản trị rủi ro giữ vai trò then chốt, nền tảng công nghệ vững chắc góp phần giúp doanh nghiệp vận hành nhất quán, ra quyết định nhanh và mở rộng quy mô hiệu quả. Đây cũng là tiền đề để HD SAISON mở rộng khả năng tiếp cận các giải pháp tài chính số đến hàng triệu người dân trên khắp cả nước.

Cú đúp giải thưởng tại HR Asia Awards 2026 tiếp tục khẳng định vị thế tiên phong của HD SAISON trong ngành tài chính tiêu dùng, không chỉ ở năng lực xây dựng đội ngũ mà còn ở khả năng chuyển hóa công nghệ thành sức mạnh tổ chức. Với nền tảng con người vững chắc và năng lực số ngày càng được củng cố, HD SAISON đang tạo đà mở rộng quy mô, gia tăng lợi thế cạnh tranh và bứt phá trong giai đoạn tăng trưởng mới.