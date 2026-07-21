Bia Hà Nội - Thanh Hoá ra mắt sản phẩm mới: Thabrew Silver và Thabrew Lager

Đây là sự kiện đánh dấu bước tiến trong chiến lược đa dạng hóa danh mục sản phẩm, hướng tới nhóm khách hàng trẻ và đáp ứng xu hướng tiêu dùng hiện đại.

Được sản xuất trên dây chuyền công nghệ Đức với nguyên liệu chọn lọc nhập khẩu từ châu Âu, bia chai và bia lon Thabrew Silver sở hữu hương thơm tinh tế, vị bia êm dịu, hậu vị cân bằng, hướng đến phân khúc cao cấp. Sản phẩm được doanh nghiệp phát triển nhằm mở rộng lựa chọn cho người tiêu dùng, nâng cao sức cạnh tranh trên thị trường.





Trong khi đó, Thabrew Lager lon 250ml nổi bật với hương vị êm đằm, dung tích nhỏ gọn, phù hợp cho các hoạt động du lịch, giải trí và những bữa tiệc năng động. Thiết kế tiện lợi cùng quy cách đóng gói mới giúp sản phẩm đáp ứng nhu cầu sử dụng linh hoạt của người tiêu dùng, đặc biệt là nhóm khách hàng trẻ yêu thích sự tiện dụng và trải nghiệm hiện đại.

Với hơn 35 năm phát triển, Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Thanh Hóa hiện sở hữu hệ thống sản xuất hiện đại, công suất đạt khoảng 100 triệu lít bia mỗi năm. Đến nay, các sản phẩm của doanh nghiệp đã có mặt tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước, đặc biệt là vùng thị trường các tỉnh phía Bắc, đồng thời xuất khẩu sang các thị trường như Nga, Panama, Lào và nhiều thị trường quốc tế khác.

Mang theo thông điệp "Tinh hoa xứ Thanh trong từng giọt bia", Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Thanh Hóa tiếp tục theo đuổi mục tiêu xây dựng một thương hiệu bia Việt chất lượng cao, góp phần quảng bá giá trị địa phương và nâng tầm sản phẩm Việt trên thị trường quốc tế.

Thông tin chi tiết tại: https://www.facebook.com/Biathanhhoa1989/

* Người dưới 18 tuổi không được uống rượu, bia.

Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Thanh Hoá

Địa chỉ: 152 Quang Trung, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hoá