Sonadezi đạt Top 10 Nhãn hiệu nổi tiếng Việt Nam năm 2026

Chương trình tư vấn và bình chọn Nhãn hiệu nổi tiếng - Nhãn hiệu cạnh tranh Việt Nam được Hội Sở hữu trí tuệ Việt Nam tổ chức thường niên từ năm 2006 đến nay, là diễn đàn chuyên môn uy tín và quy mô trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ.

Theo Ban tổ chức, chương trình năm nay tiếp tục tôn vinh những nhãn hiệu tiêu biểu được xây dựng trên nền tảng chất lượng, uy tín, đổi mới sáng tạo và trách nhiệm xã hội. Thông qua đó, góp phần tích cực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, khát vọng vươn lên trong giai đoạn mới và nâng cao vị thế thương hiệu Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu.

Trong Top 10 Nhãn hiệu nổi tiếng Việt Nam năm 2026, Sonadezi là doanh nghiệp tiêu biểu ở lĩnh vực bất động sản công nghiệp với 13 khu/cụm công nghiệp và hệ sinh thái công nghiệp - đô thị - dịch vụ đa dạng. Doanh nghiệp hiện là thương hiệu được gần 1.000 khách hàng FDI, DDI tín nhiệm, lựa chọn và hợp tác lâu dài để phát triển các dự án sản xuất công nghiệp, logistics, thương mại.

Đồng thời, Sonadezi đang cung cấp chuỗi sản phẩm dịch vụ thiết yếu như nước sạch, nhà ở xã hội, đào tạo nhân lực, thu gom và xử lý chất thải, hạ tầng giao thông cho hàng triệu người dân; tạo việc làm trong các KCN cho hơn 400 ngàn người lao động.

36 năm xây dựng và phát triển thương hiệu, với chiến lược đầu tư kinh doanh theo trọng tâm và phát triển bền vững, Sonadezi cùng 17 đơn vị thành viên đã liên tục gia tăng hiệu quả hoạt động và giá trị đóng góp cho khách hàng, địa phương, nhân dân. Năm 2025, hệ thống Sonadezi đã ghi nhận doanh thu vượt mốc 7.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt hơn 2.000 tỷ đồng.

Chia sẻ về định hướng phát triển, lãnh đạo Sonadezi cho biết: doanh nghiệp sẽ tiếp tục phát huy vị trí hàng đầu trong lĩnh vực hạ tầng KCN với kế hoạch đẩy mạnh khai thác quỹ đất gần 1.000 ha đất công nghiệp còn trống và hệ thống nhà xưởng tại Đồng Nai, Thành phố Hồ Chí Minh, Lâm Đồng. Đồng thời, đầu tư các KCN mới tại khu vực phía Bắc thành phố Đồng Nai và tỉnh Khánh Hòa.

Trong thu hút đầu tư, Sonadezi sẽ tập trung vào các dự án FDI thế hệ mới, chuỗi giá trị và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, các dự án tạo giá trị cao hơn, tạo sự liên kết, chuyển giao công nghệ và lan tỏa mạnh hơn tới doanh nghiệp trong nước và nâng cao chất lượng việc làm cho người lao động tại các địa phương.

Mục tiêu này nhằm triển khai hiệu quả Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 08/6/2026 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài và Nghị quyết 57 về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, cùng với đó là góp phần thực hiện chiến lược phát triển xanh, tăng trưởng bền vững của thành phố Đồng Nai và cả nước.

Hiện nay, trong tổng vốn Sonadezi đã thu hút vào các KCN (khoảng12 tỷ USD và hơn 30 nghìn tỷ đồng), vốn FDI trong lĩnh vực công nghệ cao đạt hơn 2 tỷ USD với các thương hiệu lớn như Bosch, Aqua, Meggitt, Hans Vina, 3M, Meggitt, Kenda, Olympus, Atus, Tripod, Regza, BOE...

Thương hiệu Sonadezi nổi bật với năng lực cung ứng chuỗi sản phẩm, dịch vụ đa dạng

Với hệ sinh thái tích hợp đa giá trị, các KCN của Sonadezi đang là lựa chọn ưu tiên của nhiều dự án FDI chất lượng cao. Mới đây, vào ngày 07/7/2026, hơn 100 doanh nghiệp trong chuỗi cung ứng của các tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới như NVIDIA, Starlink và Tesla đã có chuyến khảo sát môi trường đầu tư tại Nhà máy Electronic Tripod Việt Nam (KCN Châu Đức). Chuyến khảo sát nhằm đánh giá cơ hội mở rộng đầu tư của doanh nghiệp công nghệ cao tại Việt Nam và KCN của Sonadezi nói riêng.

Nhằm gia tăng năng lực hấp thụ dòng vốn mới đang dịch chuyển vào Việt Nam, Sonadezi đang đẩy mạnh xanh hóa các KCN hiện hữu, đầu tư các KCN mới theo mô hình KCN sinh thái, xanh - sạch - thông minh. Đồng thời, tiếp tục nâng cao năng lực và chất lượng cung ứng sản phẩm, dịch vụ bổ trợ cho các KCN.

Trong kỷ nguyên mới của đất nước, thương hiệu Sonadezi gắn liền với mục tiêu trọng tâm là phát huy vai trò dẫn dắt, lan tỏa giá trị của doanh nghiệp nhà nước, thực hiện tốt các định hướng, chỉ đạo của chủ sở hữu để chung sức phát triển thành phố Đồng Nai, đồng thời đầu tư hiệu quả các dự án tại Thành phố Hồ Chí Minh, Lâm Đồng, Khánh Hòa để góp phần cùng các tỉnh, thành đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số.