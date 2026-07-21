SAIGON IX, 30 năm dấu son: Thịnh vượng và bền vững

Trải nghiệm dòng chảy di sản tại khu vực tiền sảnh

Ngay từ chiều tối, không gian Foyer (tiền sảnh) đã trở thành tâm điểm thu hút đông đảo quan khách. Tại đây, một triển lãm sống động tái hiện hành trình 30 năm hình thành và phát triển của SAIGON IX được thiết kế tinh tế. Mỗi cột mốc đạt được không đơn thuần là số liệu, mà là cuốn nhật ký ghi lại sự bền bỉ và hành trình vượt bão để khẳng định vị thế vững vàng của doanh nghiệp trên thị trường.

Song song với dòng chảy lịch sử, khu vực tương tác thông tin về hai dự án trọng điểm cũng tạo ấn tượng mạnh mẽ. Quan khách hào hứng tìm hiểu về Khu phức hợp thương mại văn phòng METRO IX hiện đại – biểu tượng của nhịp sống đô thị năng động tại phường Thủ Đức và Khu nhà phố liền kề ven sông PIER IX Thới An - bản giao hưởng sinh thái mở ra không gian sống đẳng cấp, an lành.

Khách mời trải nghiệm khu vực tương tác, tìm hiểu thông tin hai dự án chiến lược METRO IX (Khu cao ốc thương mại dịch Vụ Metro IX) và PIER IX (Dự án Khu nhà ở Sài Gòn - Thới An)

Lắng đọng những thước phim tri ân và sứ mệnh cộng đồng

Sau thước phim tư liệu mở màn đầy xúc động, ông Nguyễn Văn Đồi – Tổng Giám đốc SAIGON IX đã phát biểu khai mạc chương trình. Trong bài chia sẻ tâm huyết, ông nhấn mạnh lòng biết ơn sâu sắc đến các thế hệ cộng sự và đặc biệt là quý khách hàng – những người đã trao gửi niềm tin để công ty hoàn thành sứ mệnh. Ngay sau đó, Ban lãnh đạo đã trân trọng trao những phần quà gốm sứ tinh xảo để tri ân 10 đối tác, khách hàng tiêu biểu đã đồng hành bền chặt suốt nhiều năm qua.

Ông Nguyễn Văn Đồi – Tổng Giám đốc SAIGON IX phát biểu tri ân sâu sắc đến toàn thể đối tác và khách hàng

Tầm nhìn mới và khoảnh khắc vinh danh đắt giá

Đại diện cho thế hệ tiếp nối, anh Nguyễn Anh Đức – Phó Tổng Giám đốc SAIGON IX đã lên sân khấu chia sẻ về "Hành trình nối tiếp". Không chỉ công bố định hướng chiến lược mới, anh còn giới thiệu hệ thống nhận diện thương hiệu và logo mới của SAIGON IX. Sự chuyển mình này báo hiệu một kỷ nguyên bứt phá mạnh mẽ của SAIGON IX chính thức được khởi động.

Điểm nhấn đẩy cảm xúc khán phòng lên cao trào chính là màn vinh danh "Người đồng hành đặc biệt" dành cho Bà Trần Thị Ngọc Diệp – Phó Tổng Giám đốc Tài chính - Kế toán. Suốt hơn 30 năm từ ngày đầu gian khó, bà là bóng hồng bản lĩnh giữ mạch tài chính vững vàng cho doanh nghiệp.

Món quà tri ân đặc biệt cho Bà Trần Thị Ngọc Diệp từ Tổng Giám Đốc SAIGON IX cho hành trình 30 năm đồng hành cùng sự phát triển của công ty

Sự cống hiến bền bỉ của thế hệ đi trước cùng sức trẻ đổi mới của đội ngũ kế thừa đã tạo nên một tập thể SAIGON IX thống nhất, kiên tâm và đầy khát vọng. Đây chính là bệ phóng vững chắc nhất để doanh nghiệp sẵn sàng vượt qua mọi thách thức trong giai đoạn mới. Trong không khí ngập tràn cảm xúc, toàn thể Ban lãnh đạo đã cùng tề tựu trên sân khấu chính, đồng lòng nâng ly chúc mừng chặng đường 30 năm đầy tự hào của SAIGON IX.

Ban lãnh đạo thực hiện nghi thức nâng ly, quyết tâm đưa SAIGON IX vươn tầm cao mới

Đêm Gala khép lại với những món quà lưu niệm ý nghĩa gửi đến từng khách mời tại cửa ra về. Bằng bệ phóng vững chắc của 3 thập kỷ, SAIGON IX đã sẵn sàng cho một chương mới, tiếp tục kiến tạo nên những giá trị thịnh vượng và bền vững cho cộng đồng.