SZC cho thuê thêm gần 33 ha đất KCN trong 6 tháng đầu năm

Mặc dù doanh thu và lợi nhuận kế toán ghi nhận thấp hơn cùng kỳ năm trước, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty vẫn duy trì tích cực với dòng tiền ổn định, diện tích cho thuê đất khu công nghiệp tiếp tục tăng và nhiều chỉ tiêu thực hiện bám sát kế hoạch năm.

Theo quan sát, đây cũng là tình hình chung của nhiều doanh nghiệp bất động sản (BĐS) công nghiệp trong bối cảnh ngành này thực hiện ghi nhận doanh thu cho thuê đất khu công nghiệp (KCN) và cơ sở hạ tầng theo từng hợp đồng và ghi nhận theo nguyên tắc phân bổ số tiền nhận trước trong suốt thời hạn cho thuê theo hướng tiếp cận với quy định tại Thông tư số 99/2025/TT-BTC ngày 27/10/2025 của Bộ Tài chính về hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp.

Cho thuê thêm gần 33 ha đất, dòng tiền đạt 460 tỷ đồng

Điểm sáng của SZC trong nửa đầu năm đến từ hoạt động kinh doanh khu công nghiệp.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, Công ty đã ký 06 hợp đồng và 04 thỏa thuận thuê đất/thuê lại đất với tổng diện tích khoảng 32,9 ha, tương ứng doanh thu hợp đồng dự kiến khoảng 1.000 tỷ đồng.

Đồng thời, dòng tiền thu từ hoạt động kinh doanh khu công nghiệp đạt khoảng 460 tỷ đồng, tiếp tục duy trì ở mức tích cực, phản ánh nhu cầu thuê đất và tiến độ thực hiện các hợp đồng vẫn diễn ra thuận lợi.

Lũy kế đến nay, Khu công nghiệp Châu Đức đã thu hút 121 nhà đầu tư, với tổng diện tích cho thuê khoảng 595 ha, đạt tỷ lệ lấp đầy khoảng 53,7%; trong đó có 128 dự án đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Doanh thu và lợi nhuận kế toán ghi nhận thấp hơn cùng kỳ

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2026, SZC ghi nhận doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ khoảng 132 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt khoảng 19 tỷ đồng, giảm khoảng 39% và 80% so với quý II/2025.

Theo SZC, kết quả trên chủ yếu phản ánh việc ghi nhận doanh thu từ hoạt động cho thuê đất và cơ sở hạ tầng khu công nghiệp được thực hiện theo chính sách kế toán hiện hành. Vì vậy, doanh thu ghi nhận trong kỳ thấp hơn so với cùng kỳ năm trước, trong khi hoạt động thu hút khách hàng, ký kết hợp đồng và dòng tiền từ hoạt động kinh doanh khu công nghiệp vẫn duy trì tích cực.

Trong quý II/2026, mặc dù doanh thu từ hoạt động bất động sản dân dụng, thu phí đường bộ và hoạt động tài chính đều tăng so với cùng kỳ, mức tăng này chưa bù đắp được phần doanh thu ghi nhận từ hoạt động kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp, dẫn đến tổng doanh thu hợp nhất giảm 37% so với cùng kỳ năm trước.

Về chi phí, giá vốn hàng bán được duy trì ổn định, trong khi chi phí tài chính tăng 36,6%; chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp tăng theo nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh. Do doanh thu ghi nhận trong kỳ giảm nhiều hơn mức biến động của chi phí, lợi nhuận sau thuế quý II/2026 thấp hơn so với cùng kỳ năm trước.

SZC đã cho thuê toàn bộ 105 căn tại Dự án nhà ở xã hội Khu dân cư Sonadezi Hữu Phước

Các lĩnh vực kinh doanh khác tiếp tục duy trì ổn định

Ở mảng BĐS dân dụng, trong bối cảnh thanh khoản của thị trường sụt giảm, lãi vay tăng cao, SZC ghi nhận doanh thu 6 tháng đầu năm khoảng 46 tỷ đồng, đạt 25% kế hoạch năm. Điểm sáng nổi bật là SZC đã cho Tripod - khách hàng lớn trong KCN Châu Đức thuê toàn bộ 105 căn nhà ở xã hội, đạt tỷ lệ khai thác 100% số căn cho thuê trong tổng số 210 căn thuộc giai đoạn 1 của Dự án nhà ở xã hội Khu dân cư Sonadezi Hữu Phước.

Trong 6 tháng đầu năm, doanh thu từ thu phí đường bộ đạt khoảng 71 tỷ đồng, đạt 56% so với kế hoạch; kinh doanh Sân golf Châu Đức đạt khoảng 25 tỷ đồng, đạt 45% so với kế hoạch năm 2026.

Kết quả 6 tháng đầu năm bám sát kế hoạch

Theo báo cáo tài chính riêng, lũy kế 6 tháng đầu năm 2026, SZC ghi nhận doanh thu khoảng 154 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 24,6 tỷ đồng, tương ứng hoàn thành 45,5% kế hoạch doanh thu và 63,4% lợi nhuận kế hoạch năm.

Về kết quả hợp nhất, doanh thu đạt khoảng 243 tỷ đồng, hoàn thành 47% kế hoạch, lợi nhuận sau thuế đạt khoảng 36 tỷ đồng, tương ứng 64% kế hoạch năm.

Nhìn chung, các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh của SZC đang bám sát tiến độ thực hiện kế hoạch năm 2026 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Cùng với việc tiếp tục thu hút các dự án đầu tư mới, duy trì dòng tiền tích cực từ hoạt động khu công nghiệp và triển khai các dự án trọng điểm, Công ty kỳ vọng hoàn thành các mục tiêu kinh doanh trong năm 2026.