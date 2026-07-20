TIGER Coatings - Chuyên gia giải pháp màu sắc và bề mặt đòi hỏi kỹ thuật cao

Từ Phối màu (Color Matching) đến các hiệu ứng bề mặt chuyên biệt theo yêu cầu

Tại TIGER Drylac Việt Nam (TDV), màu sắc không chỉ được giới hạn trong những bảng màu có sẵn, mà bắt đầu từ chính những ý tưởng và câu chuyện của khách hàng. Đó có thể là một chi tiết kim loại phức tạp, một mẩu vật liệu ngẫu nhiên, một bản vẽ kiến trúc hay thậm chí chỉ là một hình dung về sắc độ trong tự nhiên.

Với năng lực Phối màu (Color Matching) vượt trội, đội ngũ chuyên gia kỹ thuật TDV có khả năng phát triển màu từ gần như bất kỳ vật liệu tham chiếu nào, miễn là vật liệu đó có màu sắc. Khả năng phối đúng màu và hiệu ứng ngay từ lần đầu tiên với tỷ lệ chuẩn màu vòng đầu cao giúp khách hàng rút ngắn tối đa thời gian phát triển sản phẩm và tối ưu tiến độ thi công.

Một trong những minh chứng rõ nét nhất cho năng lực này là dự án Quảng trường Lâm Viên tại Đà Lạt. Để tái hiện sắc vàng rực rỡ của hoa dã quỳ, đội ngũ TDV đã dành gần một tháng để tinh chỉnh màu sắc. Đó không phải là một màu vàng công nghiệp bất kỳ, mà là sắc vàng của cánh hoa dã quỳ ở thời điểm rực rỡ nhất trong ngày. Mỗi ngày, các chuyên gia phải đối chiếu trực tiếp với bông hoa thật, điều chỉnh vi chỉnh từng sắc độ. Kết quả là màu sắc trên bề mặt công trình không chỉ phản ánh đúng ý tưởng thiết kế nguyên bản mà còn đáp ứng trọn vẹn các tiêu chuẩn bảo hành thời tiết khắc nghiệt.

Màu do TIGER Drylac Việt Nam phát triển cho dự án Quảng trường Lâm Viên

Bên cạnh màu đơn sắc, TDV mang đến nhiều lựa chọn hiệu ứng bề mặt chuyên biệt cho thị trường. Các hiệu ứng từ ánh kim (metallic), nhăn (wrinkle), giả đá (stone-like finish) cho đến vân búa (hammertone) đi cùng nhiều lựa chọn độ bóng và kết cấu khác nhau.

Hình ảnh phối màu và hiệu ứng đặc biệt từ TIGER Drylac Việt Nam (Nguồn ảnh: TIGER Drylac Việt Nam)

Đặc biệt, TIGER đã giới thiệu dòng Metallic 3D một hiệu ứng đột phá mang lại chiều sâu không gian và độ rực rỡ cao từ nhiều góc nhìn khác nhau chỉ với một lớp phủ bột duy nhất, đáp ứng những thiết kế đòi hỏi tính thẩm mỹ cao.

Hiệu ứng ánh kim 3D từ TIGER (Nguồn ảnh: TIGER Drylac Việt Nam)

Sự hài hòa giữa chất lượng và màu sắc lớp phủ

Đối với TIGER Drylac Việt Nam (TDV), một lớp phủ chất lượng không chỉ được đánh giá qua màu sắc hay hiệu ứng bề mặt, mà còn ở khả năng duy trì vẻ đẹp và bảo vệ sản phẩm trong suốt vòng đời sử dụng. Màu sắc là yếu tố tạo nên ấn tượng đầu tiên, nhưng độ bền của lớp phủ trước thời tiết, tia UV, độ ẩm, hóa chất, va đập và ăn mòn mới là yếu tố quyết định giá trị lâu dài.

Nhờ nền tảng phát triển cùng chuyên môn kỹ thuật chuyên sâu, TDV mang đến các giải pháp sơn bột đáp ứng đồng thời yêu cầu về thẩm mỹ và hiệu năng. Lớp phủ được kiểm soát chặt chẽ về độ đồng đều bề mặt, độ bóng, độ bám dính, độ cứng, khả năng chống trầy xước và chống ăn mòn, phù hợp với nhiều điều kiện sử dụng từ trong nhà đến ngoài trời.

Danh mục sản phẩm của TDV đáp ứng nhiều tiêu chuẩn kỹ thuật quốc tế dành cho ngành kiến trúc và công nghiệp, bao gồm các dòng sơn bền thời tiết cao với thời gian bảo hành từ 10 đến 30 năm. Đồng thời, sản phẩm đáp ứng các yêu cầu về RoHS, REACH, PFAS-Free và các hệ sơn chống ăn mòn theo cấp độ C4, C5..., giúp khách hàng đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật và yêu cầu bền vững của thị trường toàn cầu.

Đảm bảo về sự ổn định, chất lượng trong từng lô sản xuất qua nhiều năm

Tạo ra một lớp phủ chất lượng với độ thẩm mỹ cao là không dễ dàng, nhưng duy trì vẻ đẹp ấy một cách nhất quán trong suốt vòng đời sản phẩm hay trên toàn bộ một dự án còn là thách thức lớn hơn. Đó cũng chính là yếu tố tạo nên sự khác biệt của TDV về khả năng đảm bảo sự ổn định về màu sắc, hiệu ứng bề mặt và chất lượng lớp phủ giữa các lô sản xuất.

Tại TDV, mỗi màu sắc không chỉ được phát triển trong phòng thí nghiệm (LAB) mà còn được thiết kế để có thể tái tạo chính xác khi đưa vào sản xuất hàng loạt. Hệ thống chặt chẽ từ kiểm soát nguyên liệu đến các tiêu chuẩn kiểm tra chất lượng đều được đồng bộ nhằm đảm bảo màu sắc và hiệu ứng bề mặt trong sản xuất đại trà luôn bám sát mẫu chuẩn đã được phát triển trong phòng LAB. Đây là nền tảng giúp khách hàng có thể yên tâm rằng sản phẩm thực tế luôn phản ánh đúng màu sắc và chất lượng đã được phê duyệt ngay từ giai đoạn đầu.

Trong thực tế, nhiều dự án kiến trúc và công nghiệp không được triển khai trong một lần mà kéo dài qua nhiều giai đoạn hoặc tiếp tục mở rộng sau nhiều năm. Không ít khách hàng cũng cần bổ sung linh kiện, thay thế sản phẩm hoặc mở rộng dây chuyền sản xuất tại các quốc gia khác nhau nhưng vẫn phải duy trì sự đồng nhất về màu sắc và hiệu ứng bề mặt. Đặc biệt với các dòng sơn hiệu ứng ánh kim việc tái tạo giữa các lô sản xuất là điểm khác biệt của TDV rõ nhất trên thị trường.

Sự nhất quán về về chất lượng và thẩm mỹ bề mặt của TDV khi sản xuất (Nguồn ảnh: TIGER Coatings)

Chính nhờ cam kết về chất lượng và sự ổn định, TDV đã cung cấp lớp phủ bảo vệ cho hàng loạt công trình biểu tượng tại Việt Nam, Đông Nam Á và trên toàn thế giới như: Folsom Bay Tower (San Francisco), Tòa nhà Quốc hội Việt Nam (Thủ đô Hà Nội), Hilton Hotel (Thành phố Hồ Chí Minh) hay Chulalongkorn Hospital (Băng Cốc).

Sau gần 100 năm phát triển của tập đoàn TIGER Coatings và 25 năm đồng hành cùng thị trường Việt Nam và Đông Nam Á, mỗi lớp phủ của TIGER Drylac Việt Nam không chỉ mang đến màu sắc và hiệu ứng bề mặt ấn tượng, mà còn là sự kết tinh của kinh nghiệm, kỹ thuật và quy trình kiểm soát chất lượng. Đó cũng là nền tảng để TIGER Drylac Việt Nam tiếp tục đồng hành cùng các doanh nghiệp trong việc kiến tạo những bề mặt có giá trị thẩm mỹ cao, độ bền vượt trội và đáp ứng những yêu cầu kỹ thuật ngày càng khắt khe của các công trình và sản phẩm trong tương lai.