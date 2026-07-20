Tập đoàn Nhật Bản tỷ đô rót vốn vào thương hiệu OWEN

Ngành thời trang Việt Nam đang bước vào giai đoạn cạnh tranh bằng năng lực quản trị, chuỗi cung ứng và giá trị thương hiệu. Việc Prominent Vietnam - thành viên của Tập đoàn Itochu (Nhật Bản) tiếp tục tăng cường hợp tác với OWEN trong năm 2026 được xem là dấu mốc đáng chú ý. Không chỉ mang ý nghĩa về nguồn lực, sự đồng hành này còn mở ra một chương phát triển mới cho thương hiệu thời trang Việt sau gần hai thập kỷ xây dựng vị thế trên thị trường.

Itochu - nhà đầu tư chiến lược khẳng định tiềm năng của OWEN

Ra đời năm 2008 trong hệ sinh thái Phú Thái, OWEN phát triển từ một thương hiệu thời trang nam công sở thành một trong những thương hiệu có độ phủ rộng trên thị trường Việt Nam. Bề dày 18 năm không chỉ giúp doanh nghiệp xây dựng hệ thống bán lẻ, danh mục sản phẩm và tệp khách hàng ổn định, mà còn tạo nền tảng để tiếp cận các tiêu chuẩn quản trị quốc tế.

Năm 2015 đánh dấu bước ngoặt quan trọng khi OWEN bắt đầu hợp tác chiến lược cùng Itochu Corporation - một trong những tập đoàn thương mại tổng hợp hàng đầu Nhật Bản với thế mạnh trong lĩnh vực dệt may, chuỗi cung ứng và phát triển thương hiệu toàn cầu. Được biết OWEN là một thương hiệu "hiếm hoi" có được sự hợp tác toàn diện này.

Đại diện Kowil Fashion - Đại diện Tập đoàn Itochu Nhật Bản cùng chụp ảnh lưu niệm tại sự kiện ra mắt Bộ sưu tập OWEN x Renu

Theo định hướng được công bố, Itochu sẽ tham gia sâu hơn vào quá trình phát triển OWEN trên nhiều phương diện, từ phát triển sản phẩm, merchandising, chiến lược thương hiệu đến chia sẻ kinh nghiệm quản trị.

Cụ thể hơn, sự đồng hành từ đối tác Nhật Bản giúp OWEN tiếp cận sâu hơn với kinh nghiệm về nguyên liệu, công nghệ dệt may và quy trình kiểm soát chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế. Đây là nền tảng để thương hiệu tiếp tục nâng cao chất lượng sản phẩm cũng như cải thiện trải nghiệm mặc cho người tiêu dùng. Bên cạnh đó, danh mục sản phẩm của OWEN đang dần được mở rộng theo hướng linh hoạt, đáp ứng nhu cầu của người đàn ông hiện đại.

Mô hình New Concept Store là một trong những bước đi thể hiện chiến lược nâng cấp trải nghiệm toàn diện của OWEN

Có thể thấy, sau gần 12 năm đồng hành, mối quan hệ giữa OWEN và Itochu đã vượt ra ngoài khuôn khổ của một nhà đầu tư tài chính. Thay vào đó, đây là quá trình chuyển giao kinh nghiệm, chia sẻ nguồn lực và cùng xây dựng nền tảng phát triển dài hạn.

Bàn đạp cho chương phát triển mới của OWEN

Những dấu ấn nổi bật của OWEN trong thời gian gần đây phần nào phản ánh quá trình chuẩn bị cho giai đoạn phát triển tiếp theo.

Từ cuối năm 2025, thương hiệu liên tục giới thiệu các mô hình New Concept Store và Flagship Store với định hướng nâng cấp trải nghiệm mua sắm, đưa cửa hàng từ một điểm bán trở thành không gian tư vấn phong cách và kết nối khách hàng với thương hiệu.

Sự đổi mới trong ngôn ngữ thiết kế giúp sản phẩm OWEN đáp ứng nhu cầu mặc đẹp của nam giới trong nhiều hoàn cảnh, từ văn phòng đến các hoạt động thường nhật

Ông Onishi Masaya, Giám đốc Cấp cao của Kowil Fashion - đơn vị sở hữu thương hiệu OWEN - chia sẻ: "OWEN chính thức bước vào giai đoạn trưởng thành và tràn đầy năng lượng nhất. Itochu sẽ tiếp tục tiếp sức bằng những công nghệ vải độc quyền từ Nhật Bản. Người tiêu dùng Việt sắp tới sẽ được mặc những sản phẩm không chỉ thời trang hơn, mà còn thông minh và tiện dụng vượt bậc.

Song song với đó, thương hiệu cũng liên tục đổi mới cách truyền tải câu chuyện thông qua các chiến dịch truyền thông, hoạt động cộng đồng và trải nghiệm đa nền tảng, từng bước xây dựng hình ảnh trẻ trung hơn nhưng vẫn giữ vững bản sắc của một thương hiệu thời trang nam giàu uy tín và kinh nghiệm".

Nhân dịp kỷ niệm 18 năm, OWEN triển khai một format hoàn toàn mới với tên gọi "18 Office Men", quy tụ 18 gương mặt đến từ nhiều lĩnh vực và ngành nghề khác nhau, đại diện cho phái mạnh công sở hiện đại: bản lĩnh trong sự nghiệp, chỉn chu trong phong cách và luôn tự tin tạo nên dấu ấn riêng.

Hoạt động đón nhận sự hưởng ứng tích cực từ cộng đồng bởi góc tiếp cận gần gũi, sáng tạo và tâm huyết của nhãn hàng nhằm kết nối, truyền cảm hứng tới khách hàng.

Đây cũng là một trong những nỗ lực của OWEN sau công bố sứ mệnh mới: mang đến giải pháp thời trang công sở hiện đại thông qua thiết kế sáng tạo và tính năng thông minh, giúp người đàn ông tự tin trong môi trường làm việc và cuộc sống.

Có thể thấy, sư kết hợp giữa kinh nghiệm của một tập đoàn Nhật Bản như Itochu và nội lực mạnh mẽ từ chính OWEN kỳ vọng trở thành bàn đạp vững chắc, thúc đẩy thương hiệu tiếp tục mở rộng giá trị, nâng cao năng lực cạnh tranh và khẳng định vị thế dẫn đầu trong giai đoạn phát triển mới.

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