Tưng bừng khí thế tại sự kiện Kick-off dự án Khang Phát Century Bắc Ninh

Bùng nổ khí thế tại sự kiện Kick-off

Ngày 16 tháng 07 năm 2026, tại vùng đất Địa linh nhân kiệt mang tên Bắc Ninh, sự kiện kick-off dự án mới của Khang Phát Holdings với chủ đề "Chiến dịch bứt phá – Rực rỡ hào quang" đã diễn ra thành công rực rỡ.

Với sự hiện diện của 16 đại lý phân phối chính thức, hơn 1.200 chiến binh sale đã chứng kiến một khoảnh khắc vô cùng đặc biệt – nơi đánh dấu sự bùng nổ của một siêu phẩm bất động sản đầy ấn tượng: Khang Phát Century Bắc Ninh. Đây không chỉ là một dự án mang tính biểu tượng tại khu vực, mà còn là một cơ hội vàng dành cho những khách hàng và nhà đầu tư đang tìm kiếm một kênh sinh lời bền vững, một nơi an cư lý tưởng hay một tài sản có giá trị truyền đời cho thế hệ mai sau.

Sự kiện Kick-off đã mang đến nhiều thông tin chi tiết về dự án, chuyên sâu về thị trường cũng như phân tích kỹ lưỡng về cơ hội đầu tư vô cùng hấp dẫn cho khách hàng. Chương trình được khuấy động với màn trình diễn nghệ thuật sôi động, không gian hoành tráng cùng những phần thưởng hấp dẫn dành cho các chuyên viên kinh doanh xuất sắc ở các phần mini game.

Không khí hừng hực nhiệt huyết của hơn 1.200 chiến binh sales tới từ 16 đơn vị đại lý phân phối tại sự kiện đã khẳng định quyết tâm đồng hành cùng đơn vị phát triển dự án trong hành trình chinh phục thị trường bất động sản Bắc Ninh.

Kick-off Khang Phát Century với sự tham dự của hơn 1.200 sale thuộc 16 đại lý

Sự kiện hoành tráng này đã đánh dấu bước khởi đầu đầy hứa hẹn cho dự án. Với quy mô hoành tráng, vị trí chiến lược, pháp lý vững vàng và sức hút đầu tư mạnh mẽ, Khang Phát Century Bắc Ninh hứa hẹn trở thành dự án sáng giá trên thị trường bất động sản Việt Nam. Ngay sau sự kiện, sức lan tỏa của dự án tăng vọt, báo hiệu một làn sóng bùng nổ giao dịch trong thời gian sắp tới.

Sức hút từ vị trí và tọa độ giao thương đắt giá

Dự án sở hữu quy mô ấn tượng lên tới 19,36ha, tọa lạc tại vị trí độc tôn với những lợi thế giao thương hiếm có: một mặt tiếp giáp trực tiếp đường DT295B – trục đường huyết mạch kết nối giao thương vô cùng thuận tiện; một mặt kế cận ngay cổng chính Khu công nghiệp Quang Châu – tâm điểm đón đầu làn sóng dịch chuyển và nhu cầu nhà ở, kinh doanh cực kỳ lớn từ hàng ngàn chuyên gia, kỹ sư và người lao động.

Sự kết hợp hoàn hảo này tạo nên một vị trí đắt giá, mở ra khả năng khai thác dòng tiền siêu hiệu quả thông qua các hoạt động kinh doanh, cho thuê và dịch vụ phụ trợ công nghiệp.

Khang Phát Century Bắc Ninh còn mang lại sự an tâm tuyệt đối cho các nhà đầu tư nhờ hệ thống pháp lý an toàn, sẵn sổ. Đây chính là bảo chứng vàng cho giá trị tài sản vững bền theo thời gian.

Hành trình khai mở biểu tượng mới tại Bắc Ninh

Phát biểu tại sự kiện, đại diện Đơn vị phát triển dự án Khang Phát Holdings chia sẻ:

"Dự án Khang Phát Century Bắc Ninh lần này là sản phẩm đầy tâm huyết mà chúng tôi đồng hành phát triển, được lựa chọn kỹ lưỡng từ vị trí, đúng xu thế đầu tư đến chuẩn nhu cầu sử dụng. Bên cạnh đó, dự án còn sở hữu nền tảng pháp lý minh bạch rõ ràng, sẵn sổ trao tay từ chủ đầu tư. Chúng tôi tin chắc rằng dự án sẽ trở thành một sản phẩm thu hút sự quan tâm của toàn bộ thị trường trong thời gian tới, hứa hẹn tạo nên một làn sóng mạnh mẽ để bắt đầu cho một chu kỳ bùng nổ mới".

Ông Nguyễn Nhật Anh – TGĐ Khang Phát Holdings – Đơn vị Phát triển dự án Khang Phát Century phát biểu tại sự kiện

Dự án cung cấp ra thị trường tổng cộng 661 sản phẩm cao cấp thuộc các loại hình: Đất nền - Shophouse - Biệt thự. Các sản phẩm được quy hoạch đồng bộ, hiện đại, tối ưu hóa công năng sử dụng để vừa phù hợp để ở, vừa lý tưởng để kinh doanh sinh lời. Với mức giá cạnh tranh cùng tiềm năng tăng trưởng vượt trội từ vị trí kế cận khu công nghiệp lớn, đây chính là cơ hội đầu tư không thể bỏ lỡ tại thị trường bất động sản Bắc Ninh hiện nay.