Người mua thay đổi tiêu chí chọn ‘ngôi nhà thứ hai’

Những buổi sáng nhiều sương ở vùng ven Đà Lạt đang trở thành hình ảnh quen thuộc trong hành trình nghỉ cuối tuần của không ít gia đình. Thay vì lựa chọn các khu nghỉ dưỡng đông đúc với hệ thống tiện ích quy mô lớn, nhiều người tìm đến những căn nhà biệt lập giữa thiên nhiên để tận hưởng sự yên tĩnh, dành thời gian cho gia đình và tạm rời nhịp sống thành phố.

Sự thay đổi trong cách nghỉ dưỡng cũng phản ánh một chuyển động đáng chú ý của thị trường bất động sản. Sau giai đoạn ưu tiên quy mô dự án và kỳ vọng tăng giá, người mua ngày càng quan tâm đến giá trị sử dụng thực tế của ngôi nhà thứ hai. Các yếu tố như không gian riêng tư, pháp lý rõ ràng, khả năng sử dụng thường xuyên và môi trường sống gần gũi thiên nhiên dần trở thành tiêu chí được đặt lên hàng đầu.

Nhiều gia đình lựa chọn "second home" để nghỉ dưỡng cuối tuần, tận hưởng không gian yên tĩnh và dành thời gian cho người thân.

Theo các chuyên gia trong ngành, sau nhiều biến động của thị trường, tâm lý người mua có xu hướng thận trọng hơn. Thay vì lựa chọn sản phẩm chỉ phục vụ mục đích đầu tư, nhiều khách hàng mong muốn bất động sản vừa đáp ứng nhu cầu nghỉ dưỡng của gia đình, vừa có thể khai thác lưu trú trong thời gian không sử dụng để gia tăng hiệu quả khai thác tài sản.

Xu hướng này đang tạo dư địa cho những mô hình phát triển quy mô nhỏ. Thay vì xây dựng hàng chục hoặc hàng trăm sản phẩm với mật độ cao, một số chủ đầu tư lựa chọn giới hạn số lượng nhằm giữ gìn cảnh quan, tạo sự riêng tư và nâng cao trải nghiệm của chủ sở hữu.

Nhà vườn Catty được phát triển theo mô hình quy mô nhỏ, ưu tiên không gian riêng tư và cảnh quan tự nhiên tại vùng ven Đà Lạt.

Tại vùng ven Đà Lạt, nhà vườn Catty phát triển theo mô hình những căn nhà độc lập là ví dụ cho cách tiếp cận này. Mỗi căn được bố trí trên quỹ đất riêng, sở hữu khoảng sân, hiên ngắm cảnh và tầm nhìn hướng đồi. Thiết kế ưu tiên không gian mở, kết nối với thiên nhiên thay vì tối đa hóa diện tích xây dựng.

Ông Phan Kim Ban, giám đốc Công ty Xây dựng Bình Phú, đơn vị phát triển nhà vườn Catty

Ông Phan Kim Ban, giám đốc Công ty Xây dựng Bình Phú, đơn vị phát triển nhà vườn Catty cho biết việc giới hạn quy mô không nhằm tạo sự khan hiếm, mà xuất phát từ định hướng phát triển một sản phẩm phục vụ trải nghiệm sống. Theo đơn vị này, mỗi căn nhà được thiết kế để chủ sở hữu có thể sử dụng thường xuyên cùng gia đình, đồng thời vẫn đáp ứng nhu cầu khai thác lưu trú khi không sử dụng.

Mô hình được phát triển nhằm đáp ứng nhu cầu sở hữu "second home" với chi phí đầu tư thấp hơn nhiều so với các thị trường nghỉ dưỡng truyền thống, nhưng vẫn mang đến trải nghiệm về không gian, khí hậu và nhịp sống gần với Đà Lạt.

Mô hình này cũng hướng đến nhóm người trẻ làm việc từ xa (remote working), đón đầu xu hướng dịch chuyển nơi sinh sống khỏi các đô thị lớn để tìm kiếm môi trường trong lành, khí hậu mát mẻ, đồng thời vẫn đảm bảo kết nối và duy trì công việc.

Ở góc độ khách hàng, giá trị của "second home" không chỉ nằm ở khả năng sinh lời mà còn ở chất lượng cuộc sống. Một chủ sở hữu chia sẻ, điều khiến gia đình lựa chọn mô hình này là cảm giác được tách khỏi nhịp sống đô thị, tận hưởng không gian yên tĩnh giữa thiên nhiên và có thêm thời gian kết nối với người thân vào mỗi dịp cuối tuần.

Không gian mở cùng khí hậu mát mẻ đáp ứng nhu cầu lưu trú dài ngày của nhóm khách hàng làm việc từ xa (remote working).

Giới quan sát cho rằng khi người mua chuyển từ tư duy sở hữu để đầu tư sang sở hữu để sử dụng, thị trường bất động sản nghỉ dưỡng cũng sẽ có sự phân hóa rõ nét hơn. Những bất động sản với quy mô vừa phải, pháp lý minh bạch, chú trọng trải nghiệm sống và hài hòa với cảnh quan tự nhiên như nhà vườn Catty được kỳ vọng sẽ có nhiều lợi thế trong việc đáp ứng nhu cầu của nhóm khách hàng theo đuổi phong cách sống bền vững và đề cao giá trị sử dụng lâu dài.

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