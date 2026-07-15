SotaVision: Giải pháp AI giúp nâng cao độ chính xác AOI trong nhà máy sản xuất hiện đại

Bằng cách ứng dụng AI và Computer Vision, SotaVision mang đến giải pháp giúp nâng cao độ chính xác của AOI, hỗ trợ doanh nghiệp phát hiện lỗi hiệu quả hơn, giảm chi phí và tối ưu hóa hoạt động kiểm soát chất lượng trên dây chuyền sản xuất.

Những giới hạn của AOI truyền thống trong môi trường sản xuất hiện đại

AOI (Automated Optical Inspection) đã được sử dụng rộng rãi trong nhiều ngành công nghiệp như điện tử, linh kiện, cơ khí chính xác hay sản xuất công nghiệp. Tuy nhiên, phần lớn các hệ thống AOI truyền thống hoạt động dựa trên các quy tắc và ngưỡng được thiết lập sẵn.

Cách tiếp cận này có thể đáp ứng tốt trong những môi trường sản xuất ổn định, nhưng lại gặp hạn chế khi doanh nghiệp liên tục thay đổi mẫu mã sản phẩm, quy trình hoặc tiêu chuẩn chất lượng. Việc xây dựng và duy trì các bộ quy tắc kiểm tra cho từng trường hợp riêng biệt không chỉ tốn thời gian mà còn làm giảm khả năng mở rộng của hệ thống khi xuất hiện các dạng lỗi mới hoặc các biến thể sản phẩm ngày càng đa dạng.

Một trong những vấn đề phổ biến là tình trạng cảnh báo nhầm sản phẩm lỗi. Khi sản phẩm đạt chuẩn liên tục bị đánh dấu bất thường, đội ngũ kiểm soát chất lượng buộc phải thực hiện thêm nhiều bước xác minh thủ công, làm giảm năng suất và gia tăng chi phí vận hành. Ngược lại, việc bỏ sót lỗi có thể dẫn đến sản phẩm không đạt tiêu chuẩn lọt ra thị trường, ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng đầu ra và uy tín doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, việc quản lý nhiều mã sản phẩm cùng những thay đổi liên tục trong quy trình sản xuất khiến quá trình cập nhật quy tắc kiểm tra trở nên tốn kém và phức tạp. Điều này thúc đẩy doanh nghiệp tìm đến các giải pháp kiểm tra có khả năng học hỏi, thích ứng linh hoạt hơn với thực tế vận hành.

SotaVision: Giải pháp nâng cao độ chính xác AOI bằng AI và Computer Vision

Trong xu hướng phát triển của nhà máy thông minh, AI Vision đang trở thành lớp công nghệ bổ sung cho các hệ thống kiểm tra truyền thống. Thay vì chỉ so sánh hình ảnh với các quy tắc cố định, AI có thể phân tích dữ liệu ở mức độ sâu hơn để nhận diện các bất thường và hỗ trợ nâng cao độ chính xác của quá trình kiểm tra.

SotaVision được phát triển bởi SotaTek sử dụng công nghệ AI và Computer Vision, giúp nâng cấp độ chính xác của hệ thống AOI và giảm thiểu tối đa chi phí đầu tư phần cứng, hạ tầng hiện có. Hoạt động như một lớp AI bổ sung trên hệ thống kiểm tra hiện hữu, giải pháp cho phép doanh nghiệp triển khai nhanh chóng, tối ưu chi phí và từng bước nâng cấp năng lực kiểm soát chất lượng.

Giao diện SotaVision trong quá trình kiểm tra chất lượng sản phẩm theo thời gian thực

Thông qua việc học từ dữ liệu hình ảnh thực tế, SotaVision có thể phát hiện các lỗi nhỏ tới 0,1 mm trong thời gian dưới 50 mili giây với độ chính xác cao. Hệ thống hỗ trợ nhận diện nhiều loại lỗi như trầy xước bề mặt, thiếu linh kiện, sai vị trí lắp ráp và nhiều bất thường khác khó phát hiện bằng các phương pháp kiểm tra truyền thống.

Ngoài ra, nền tảng còn hỗ trợ quản lý dữ liệu và huấn luyện mô hình tập trung, giúp doanh nghiệp dễ dàng cập nhật hệ thống khi lên chuyền sản phẩm mới hoặc thay đổi yêu cầu kiểm tra. Dữ liệu thu thập trong quá trình vận hành được sử dụng để tinh chỉnh mô hình, giúp hệ thống thích ứng nhanh hơn và duy trì độ chính xác ổn định theo thời gian.

Bên cạnh đó, SotaVision còn có thể triển khai trên các thiết bị biên tại nhà máy nhằm giảm phụ thuộc vào kết nối mạng, cho phép xử lý hình ảnh với độ trễ thấp và đáp ứng yêu cầu kiểm tra thời gian thực trên các dây chuyền sản xuất tốc độ cao. Đồng thời, mô hình xử lý tại thiết bị biên còn giúp tăng cường bảo mật dữ liệu khi hình ảnh và thông tin sản xuất được xử lý trực tiếp trong nhà máy thay vì truyền lên các hệ thống bên ngoài. Điều này giúp doanh nghiệp giảm thiểu rủi ro rò rỉ dữ liệu, đáp ứng các yêu cầu về an toàn thông tin và bảo vệ tài sản trí tuệ trong hoạt động sản xuất.

SotaVision và xu hướng nâng cấp kiểm soát chất lượng trong sản xuất hiện đại

Khi sản xuất ngày càng hướng tới tự động hóa và dữ liệu hóa, độ chính xác trong kiểm tra chất lượng không còn chỉ là bài toán kỹ thuật mà đã trở thành yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả vận hành và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp.

Trong các ngành điện tử, bán dẫn và linh kiện, SotaVision hỗ trợ phát hiện những lỗi nhỏ và bất thường dễ bị bỏ sót, góp phần giảm tỷ lệ lỗi lọt và nâng cao chất lượng đầu ra. Bên cạnh đó, toàn bộ dữ liệu kiểm tra, hình ảnh lỗi và kết quả phân tích đều được lưu trữ và quản lý tập trung, giúp doanh nghiệp dễ dàng truy xuất thông tin, phân tích nguyên nhân gốc rễ của lỗi, cũng như liên tục cải thiện quy trình sản xuất dựa trên dữ liệu thực tế.

Ông Trần Thành Núi, Giám đốc Khu vực Châu Á - Thái Bình Dương của SotaTek, chia sẻ về giải pháp SotaVision trong chương trình S-Tech phát sóng trên VTV2.

Trong bối cảnh các nhà máy đẩy mạnh tự động hóa và chuyển đổi sang mô hình sản xuất thông minh, việc nâng cao độ chính xác trong kiểm tra chất lượng trở thành yếu tố then chốt để duy trì hiệu quả vận hành. Với sự kết hợp giữa AI, Computer Vision và khả năng triển khai linh hoạt trong môi trường công nghiệp, SotaVision mang đến hướng tiếp cận mới giúp doanh nghiệp nâng cao tối ưu kiểm soát chất lượng, nâng cao hiệu quả vận hành và đáp ứng các tiêu chuẩn sản xuất hiện đại.