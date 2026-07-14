Ống thép luồn dây điện EMT đạt chuẩn UL 797 và khát vọng "Made in Vietnam" ngành MEP

Áp lực chi phí đè nặng hạ tầng đô thị

Đà phát triển hạ tầng hiện đại đòi hỏi quy chuẩn kỹ thuật ngày càng khắt khe, trong khi những biến động kinh tế lại làm thu hẹp biên lợi nhuận của các nhà thầu MEP. Lúc này, việc phụ thuộc vào vật tư ngoại nhập lộ rõ nhiều bất lợi khi biến động tỷ giá và chi phí logistics liên tục đẩy giá thành lên cao, đồng thời tiềm ẩn rủi ro chậm tiến độ dự án. Trước áp lực thắt chặt ngân sách, bài toán hóc búa của các nhà thầu là tìm kiếm một thương hiệu vật tư nội địa vừa đạt chuẩn chất lượng nghiệm thu, vừa tối ưu được dòng tiền.

Bước đi chiến lược từ "ngách nhỏ" nội địa hóa

Trong thách thức chung của thị trường, một số doanh nghiệp nội địa như công ty CP ống thép luồn dây điện Việt Nam (Vietconduit) đã chọn lối đi trực diện: Chủ động xây dựng chuỗi cung ứng vật tư cơ điện thương hiệu "Made in Vietnam" để thay thế các thương hiệu ngoại nhập.

Việc tự chủ hoàn toàn quy trình từ tuyển chọn nguyên liệu đến đóng gói thành phẩm trong nước mang lại lợi thế cạnh tranh cốt lõi cho các dự án. Sự dịch chuyển này giúp các nhà thầu tiếp cận trực tiếp dòng ống thép luồn dây điện EMT với mức giá gốc sản xuất tại nhà máy, loại bỏ hoàn toàn các chi phí trung gian thương mại hay rủi ro logistics quốc tế đắt đỏ.

Giấy chứng nhận UL 797 cho sản phẩm ống thép luồn dây điện của Vietconduit - Ảnh: DNCC

Xu hướng của các tổng thầu MEP hiện nay là dịch chuyển sang các hệ sinh thái vật tư được sản xuất đồng bộ, có năng lực cung ứng hồ sơ chuẩn xác theo từng đợt giao hàng. Trong đó, ống thép luồn dây điện EMT của Vietconduit đang được xem là một hệ quy chiếu chuẩn mực tại thị trường nội địa để thay thế hàng nhập khẩu.

Chất lượng chuẩn quốc tế: Lời giải cho bài toán hoàn công

Nhiều nhà thầu từng lo ngại việc dùng hàng nội địa sẽ gặp khó khăn khi làm việc với các đơn vị tư vấn giám sát nước ngoài. Tuy nhiên, sự xuất hiện của dòng ống thép EMT đạt chứng nhận UL 797 do Vietconduit sản xuất đã xóa bỏ hoàn toàn định kiến đó. Ống luồn dây điện còn được sản xuất hoàn toàn từ phôi thép tinh khiết dựa trên dây chuyền tự động hóa khép kín đạt chuẩn ISO 9001:2015.

Nhà máy sản xuất ống thép luồn dây điện Vietconduit

Không chỉ giải quyết bài toán an toàn kỹ thuật, xuất xứ nội địa của Vietconduit còn là chiếc chìa khóa giải tỏa áp lực tài chính cho các đơn vị thi công. Việc tiếp cận được nguồn vật tư đạt chuẩn quốc tế với mức giá gốc sản xuất tại nhà máy, không qua bất kỳ khâu trung gian thương mại nào, giúp các tổng thầu cắt giảm được tối đa chi phí đầu vào.

Lợi thế sở hữu nhà máy công suất lớn trong nước giúp doanh nghiệp luôn đảm bảo cung ứng đầy đủ chứng chỉ chất lượng khớp chính xác theo từng lô hàng thực tế. Khả năng chủ động cung cấp hồ sơ ngay tại công trường giúp các tổng thầu hóa giải hoàn toàn rủi ro bị trì hoãn biên bản nghiệm thu hay chậm tiến độ do các thủ tục giấy tờ đi kèm.

Nhìn từ góc độ này, tinh thần "Made in Vietnam" của Vietconduit đã không còn là một khẩu hiệu cảm tính, mà thực sự trở thành một giải pháp tối ưu kinh tế cho mọi công trình. Việc tự chủ năng lực sản xuất nội địa không chỉ mang lại mức giá gốc sản xuất tại nhà máy nhằm tháo gỡ bài toán tài chính cho nhà thầu, mà quan trọng hơn, đó chính là điểm tựa vững chắc để các giải pháp cơ điện Việt Nam tự tin đồng hành cùng những dự án hạ tầng lớn và vươn tầm ra thị trường toàn cầu.

Công ty Cổ phần Ống thép luồn dây điện Việt Nam

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