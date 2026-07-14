Phương Đông Asahi thu hút kiều bào nhờ mô hình dưỡng lão - y tế

Nỗi lòng người viễn xứ và bài toán chăm sóc y tế tuổi xế chiều

Buổi sáng đầu tuần, bà T.N.H (80 tuổi, Việt kiều Mỹ) - cư dân Phương Đông Asahi được đưa sang BVĐK Phương Đông tái khám sau ba tháng điều trị ung thư. "Mọi thứ đều tốt, bác sĩ nói khối u không còn phát hiện trên cộng hưởng từ. Sức khỏe tôi cũng dần ổn định, không chảy máu, đau đớn, có thể sinh hoạt bình thường" - bà vui mừng chia sẻ.

Trước đó, trong chuyến thăm quê cuối năm 2025, bà T.N.H phát hiện ra máu âm đạo kèm đau bụng vùng hạ vị, được chẩn đoán mắc ung thư cổ tử cung giai đoạn 4A. Khối u lớn hơn 8cm, xâm lấn các tạng xung quanh, gây hẹp khít niệu quản trái.

Trước nguy cơ bệnh tiến triển nhanh, bà lựa chọn ở lại Việt Nam điều trị. Chi phí hợp lý, thời gian tiếp cận dịch vụ nhanh chóng cùng mô hình tích hợp khám chữa bệnh, phục hồi, an dưỡng trong cùng hệ sinh thái khiến gia đình quyết định gửi gắm niềm tin tại Tổ hợp Y tế Phương Đông. Tại đây, bà được đặt ống dẫn lưu niệu quản sonde JJ duy trì chức năng thận, đồng thời thực hiện phác đồ hoá xạ trị kết hợp với liều xạ toàn bộ tiểu khung 45 Gray (Gy), tăng liều thêm vào hạch 9Gy, điều trị hóa chất hàng tuần giúp tiêu diệt tế bào ung thư và thu nhỏ khối u.

Sau mỗi buổi xạ khoảng 15 phút, bà trở về Phương Đông Asahi nghỉ dưỡng kết hợp dưỡng lão, được chăm sóc chu đáo từ thực đơn dinh dưỡng đến các bài tập phục hồi. Kết quả chỉ sau một tháng rưỡi, kích thước cổ tử cung về gần như bình thường, khối u dần tiêu biến, bà được rút xông niệu quản, vượt qua cơn bạo bệnh để quay lại cuộc sống hàng ngày.

Không riêng những trường hợp nặng, nhiều kiều bào lựa chọn quê hương là nơi an dưỡng và chăm sóc sức khỏe chủ động khi tuổi ngày một cao. Trước khi về Việt Nam, bà Đ.T.A (76 tuổi) thường xuyên đau nhức vai gáy, lan xuống cánh tay khiến việc giơ nắm, mang vác, thậm chí ngủ ngon trở nên khó khăn. "Bác sĩ khuyên mổ nhưng tôi không muốn can thiệp dao kéo ở tuổi này", vì vậy dù hơn 40 năm sinh sống tại Úc, bà vẫn quyết định trở về quê hương, tìm kiếm một môi trường có thể đồng hành lâu dài, phục hồi thể chất bằng những phương pháp ít xâm lấn.

Tại Phương Đông Asahi, bà được xây dựng lộ trình chăm sóc cá nhân hóa, kết hợp YHCT (điện châm, xoa bóp, bấm huyệt) cùng phương pháp khoáng nhiệt trị liệu (tắm Onsen, xông hơi). Mỗi tuần, các bác sĩ khoa VLTL - PHCN lại sang thăm khám, hướng dẫn bà thực hiện các bài tập vận động chuyên sâu.

Chia sẻ về vấn đề này, BS CKI Nguyễn Đức Anh – Trưởng khoa PHCN, BVĐK Phương Đông cho biết: "Với người cao tuổi mắc các bệnh lý cơ xương khớp, mục tiêu điều trị không chỉ giảm đau mà còn phục hồi chức năng vận động để duy trì sự độc lập trong sinh hoạt. Xác định đúng căn nguyên và xây dựng phác đồ phù hợp, nhiều trường hợp có thể cải thiện đáng kể mà chưa cần can thiệp xâm lấn."

Nhờ sự kiên trì và phối hợp nhịp nhàng đa chuyên khoa, những cơn đau dần thuyên giảm, các khớp cử động linh hoạt. Bà Đ.T.A cảm nhận rõ sự cải thiện về sức khỏe, an tâm tận hưởng tuổi vàng trên mảnh đất nguồn cội.

"Cú hích" từ sự vươn tầm của ngành Y tế Việt Nam

Từ câu chuyện của bà T.N.H hay bà Đ.T.A nhìn rộng ra, đây không còn là những hiện tượng đơn lẻ mà đã định hình thành một làn sóng rõ nét. Việt Nam đang dần khẳng định vị thế trên bản đồ y tế thế giới, trở thành điểm đến khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe của khoảng 300.000 lượt kiều bào, du khách quốc tế mỗi năm (Bộ Y tế).

Để tạo ra sức hút ấy, ngành y tế nước nhà đã cho thấy sự bứt phá toàn diện cả về chất và lượng. Đội ngũ bác sĩ, chuyên gia làm chủ nhiều kỹ thuật chuyên sâu như ghép tạng, tim mạch, phẫu thuật nội soi, chấn thương chỉnh hình, điều trị ung thư,... Cùng với đó, các đơn vị, cơ sở y tế liên tục cập nhật các loại thuốc, tài liệu hướng dẫn mới trên thế giới, cũng như không ngừng đầu tư hệ thống trang thiết bị hiện đại. Đơn cử, BVĐK Phương Đông đã đưa vào vận hành loạt thiết bị thế hệ mới như máy CT đếm photon NAEOTOM Alpha, cộng hưởng từ 3.0T, PET/CT, SPECT/CT,... giúp phát hiện sớm tổn thương, can thiệp trúng đích, tối ưu hiệu quả điều trị.

Bên cạnh chất lượng, bài toán kinh tế cũng được coi là điểm cộng. Theo Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên, chi phí dịch vụ y tế tại Việt Nam chỉ bằng khoảng 30 - 50% so với Thái Lan hay Singapore. Giá thuốc men cũng chỉ bằng 1/4 so với nước ngoài.

Đặc biệt, chi phí dưỡng lão trong nước tối ưu hơn đáng kể. Theo số liệu từ Cơ quan Thống kê Liên bang Đức, chi phí viện dưỡng lão trung bình dao động từ 3.500 - 5.500 euro/tháng (105 - 169 triệu đồng/tháng), chưa bao gồm dịch vụ y tế chuyên sâu. Chi phí bình quân ở Mỹ cũng rơi vào khoảng 180 - 200 triệu đồng/người/tháng (thống kê năm 2021 của Genworth Financial). Trong khi đó, Việt kiều hồi hương hoàn toàn có thể tiếp cận mô hình nghỉ dưỡng - dưỡng lão kết hợp chăm sóc sức khỏe với mức chi phí hợp lý, mở ra cơ hội lớn để Việt Nam đón đầu làn sóng dịch chuyển y tế toàn cầu, trở thành bến đỗ an yên của những người con viễn xứ khi bước sang tuổi xế chiều.

Phương Đông Asahi - "Thiên đường dưỡng lão" hiện thực hóa giấc mơ lá rụng về cội

Đáp lại kỳ vọng về một chốn dừng chân hoàn hảo của người Việt xa xứ, Phương Đông Asahi chính là câu trả lời đầy tự hào cho năng lực của Việt Nam trong việc kiến tạo một không gian nghỉ dưỡng - dưỡng lão cao cấp tiêu chuẩn quốc tế.

Giá trị khác biệt của Phương Đông Asahi nằm ở hệ sinh thái y tế đồng bộ, kết nối trực tiếp với BVĐK Phương Đông ngay trong khuôn viên. Nhờ đó, cư dân được theo dõi sức khỏe 24/7, từ thăm khám định kỳ đến việc xử lý kịp thời các tình huống khẩn cấp. Tại đây, tuổi già không bó buộc trong bốn bức tường, mà là hành trình tận hưởng đúng nghĩa với tiện ích tắm khoáng Onsen, xông hơi, bể bơi bốn mùa cùng phòng tập phục hồi chức năng chuyên sâu. Bên cạnh đó, các hoạt động cộng đồng như sinh hoạt câu lạc bộ, tham quan, dã ngoại cũng tạo nên một không gian sống năng động, thắp lên niềm vui đồng điệu giữa những người đồng bào.

Đó cũng là điều khiến gia đình bà Đ.T.A hoàn toàn bị thuyết phục. "Chi phí để mẹ an dưỡng tại Việt Nam chỉ bằng một phần nhỏ so với mô hình tương tự ở Úc, nhưng điều quý giá hơn cả là mẹ khỏe mạnh, vui vẻ và luôn có người đồng hành. Mỗi ngày, gia đình đều nhận được hình ảnh, thông tin cập nhật về tình trạng của mẹ nên dù ở xa, chúng tôi vẫn rất yên tâm", chị V.T.Y - con gái bà chia sẻ.

Lá rụng về cội – ước mơ ngàn đời của người Việt viễn xứ giờ đây không còn là một cuộc rút lui của tuổi già trong lặng lẽ. Với sự phát triển vượt bậc của những mô hình như Phương Đông Asahi, trở về với người cao tuổi chính là bước vào một hành trình sống mới mạnh khỏe, tiện nghi và hạnh phúc.

Phức hợp Nghỉ dưỡng - Dưỡng lão Phương Đông Asahi

GPHĐ số 234/BYT – GPHĐ. Thời gian làm việc hằng ngày: 24/24 giờ

Địa chỉ: Số 9 Phố Viên, Đông Ngạc, Hà Nội

Hotline: 1900 5288 - 097 807 9356