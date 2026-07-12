Tiền Phong Nam lan tỏa nghị lực sinh viên qua Hành trình Tiên Phong - Ươm Mầm Xanh

Đó cũng là thông điệp được chương trình "Hành trình Tiên Phong - Ươm Mầm Xanh" do Công ty Cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong phía Nam (Tiền Phong Nam) thực hiện lựa chọn lan tỏa thông qua những nhân vật có hoàn cảnh đặc biệt nhưng luôn nỗ lực theo đuổi việc học.

Trong tập phát sóng mới, chương trình đồng hành cùng hai sinh viên Trường Đại học Tây Đô là Nguyễn Tấn Lộc và Phan Trung Tín, hai câu chuyện khác nhau nhưng cùng gặp nhau ở nghị lực vượt khó và tinh thần không từ bỏ ước mơ.

Nghị lực được viết từ những gian khó

Nhân vật đầu tiên xuất hiện trong chương trình là Nguyễn Tấn Lộc, sinh viên năm 3 ngành Quản trị Khách sạn, Trường Đại học Tây Đô. Gia đình em nhiều năm nay sống trong cảnh chật vật khi ông bà đều đau yếu. Bà nội bị tai biến, ông nội cũng mang trong mình nhiều bệnh nền, mọi việc chăm sóc đều do mẹ em quán xuyến. Trước đây, cha Lộc làm nghề thợ hồ, nhưng công việc bấp bênh, thu nhập không đủ trang trải cuộc sống. Mong có công việc tốt hơn để lo cho gia đình, cha em rời quê lên Bình Dương làm công nhân. Ở quê, mẹ em vừa làm nghề may, vừa chăm sóc ông bà, tằn tiện từng khoản chi để các con được tiếp tục đến trường. Thấy hoàn cảnh gia đình quá khó khăn, em trai của Lộc cũng quyết định dừng việc học để đi làm phụ giúp gia đình về kinh tế.

Sau những giờ học trên giảng đường, Nguyễn Tấn Lộc trở về nhà phụ mẹ chăm sóc bà nội bị tai biến.

Lộc hiểu rằng mình may mắn vẫn được tiếp tục đến trường nhờ những cố gắng âm thầm của cha mẹ và em trai mình. Với Lộc, tấm bằng đại học không chỉ là thành quả của riêng mình, mà còn là hy vọng để gia đình có thể bước qua những tháng ngày khó khăn.

Xem FULL Tập 5 "Hành trình Tiên Phong - Ươm Mầm Xanh" tại Youtube Nhựa Tiền Phong Phía Nam

Nỗi lo học phí giữa mỗi học kỳ

Nhân vật thứ hai của chương trình là Phan Trung Tín, sinh viên năm 3 ngành Ngôn ngữ Anh, Trường Đại học Tây Đô. Cha mẹ ly hôn khi em mới 6 tuổi. Từ đó, Tín lớn lên trong căn nhà chỉ còn hai cha con nương tựa vào nhau. Người cha làm nghề thợ hồ, nguồn thu nhập không ổn định khiến việc trang trải học phí luôn là nỗi trăn trở của hai cha con. Không muốn cha thêm gánh nặng, Tín chọn cách vừa học vừa làm. Sau mỗi buổi lên lớp, em dành khoảng 6 tiếng đi làm thêm pha chế để tự trang trải chi phí học tập và sinh hoạt.

Phan Trung Tín tranh thủ làm thêm sau giờ học để tự lo chi phí học tập, giảm bớt gánh nặng cho cha.

Hầu hết mỗi học kỳ, khi chưa kịp xoay đủ học phí, Tín phải xin nhà trường gia hạn thời gian đóng học. Em tranh thủ làm thêm để gom góp đủ tiền, mong muốn tiếp tục được ở lại giảng đường theo đuổi ngành học mình yêu thích. Điều Tín luôn mong mỏi không phải là một cuộc sống đủ đầy cho riêng mình, mà là sau khi ra trường, em và cha sẽ có cuộc sống ổn định hơn.

Khi thử thách trở thành nhịp cầu gắn kết

Không chỉ ghi lại hành trình vượt khó của các nhân vật, chương trình còn tạo nên những trải nghiệm để các thành viên trong gia đình cùng đồng hành.

Trong tập phát sóng, Nguyễn Tấn Lộc và Phan Trung Tín cùng người thân tham gia thử thách lắp ráp "Kệ Ươm Mầm Tri Thức" từ các sản phẩm ống và phụ kiện Nhựa Tiền Phong. Hoạt động đòi hỏi sự phối hợp, và cùng nhau hoàn thiện sản phẩm, qua đó tạo nên những khoảnh khắc gắn kết giữa các thành viên trong gia đình.

Nguyễn Tấn Lộc và Phan Trung Tín cùng người thân hoàn thiện "Kệ Ươm Mầm Tri Thức" từ các sản phẩm ống và phụ kiện Nhựa Tiền Phong

Thử thách khuyến khích tinh thần sáng tạo, khả năng ứng dụng thực tế cũng như tạo cơ hội để cha mẹ và con cái cùng chia sẻ, động viên nhau trên hành trình vượt qua khó khăn.

Theo ông Lê Văn Thu, Giám đốc Kinh doanh Công ty Cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong phía Nam, mỗi nhân vật xuất hiện trong chương trình đều mang một câu chuyện riêng, nhưng điểm chung là tinh thần không từ bỏ việc học dù phải đối mặt với nhiều thử thách. "Cũng như một mầm cây cần được chăm sóc để phát triển, các bạn trẻ cần có cơ hội để phát huy năng lực và theo đuổi ước mơ của mình. Chúng tôi hy vọng chương trình sẽ góp phần lan tỏa những giá trị tích cực, tiếp thêm động lực để các em vững tin trên con đường học tập".

Thông qua những câu chuyện chân thực trong chương trình "Hành trình Tiên Phong - Ươm Mầm Xanh" , Tiền Phong Nam kỳ vọng truyền cảm hứng để nhiều bạn trẻ tiếp tục nuôi dưỡng ước mơ học tập, đồng thời khẳng định vai trò đồng hành của gia đình, nhà trường và cộng đồng trong quá trình trưởng thành của thế hệ trẻ.

Là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực vật liệu xây dựng, Tiền Phong Nam xác định phát triển bền vững không chỉ đến từ hoạt động sản xuất - kinh doanh mà còn từ những đóng góp thiết thực cho cộng đồng. Giáo dục luôn được doanh nghiệp xem là một trong những lĩnh vực cần đầu tư lâu dài nhằm góp phần phát triển nguồn nhân lực và tạo ra những giá trị tích cực cho xã hội.

Chương trình được phát sóng định kỳ vào 19 giờ thứ Tư hằng tuần trên kênh YouTube Nhựa Tiền Phong Phía Nam.

Thông tin doanh nghiệp:

Công ty Cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong phía Nam (Tiền Phong Nam) là đơn vị thành viên của hệ sinh thái Nhựa Tiền Phong, cung cấp đa dạng các dòng sản phẩm PVC-U, HDPE, PP-R phục vụ hệ thống cấp thoát nước, hạ tầng kỹ thuật, công nghiệp và dân dụng trên toàn quốc.

Bên cạnh hoạt động sản xuất - kinh doanh, doanh nghiệp luôn chú trọng thực hiện trách nhiệm xã hội thông qua các chương trình an sinh trong lĩnh vực y tế, giáo dục và phát triển cộng đồng. Định hướng phát triển bền vững được xem là nền tảng xuyên suốt của doanh nghiệp, nhằm tạo ra giá trị lâu dài cho xã hội song hành cùng hiệu quả kinh tế.