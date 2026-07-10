Cuốn sách “Được nhìn thấy lặp lại” chính thức xuất bản và phát hành

Mới đây, tác phẩm lý luận quảng cáo "Được nhìn thấy lặp lại - Logic đánh giá hiệu quả quảng cáo" do ông Guo Zhi Feng - Chủ tịch Công ty Cổ phần Công nghệ thông tin Truyền thông Thiên Hy Long Việt Nam, biên soạn đã chính thức được xuất bản, phát hành và hiện đã được đưa ra thị trường.

Ông Guo Zhi Feng giới thiệu về cuốn sách tại sự kiện Hội nghị cấp cao CEO & CMO Việt Nam 2026 về Tăng trưởng thương hiệu tổ chức tháng 6/2026

Nội dung cuốn sách xoay quanh hiệu quả quảng cáo, một chủ đề quan trọng lâu nay luôn nhận được sự quan tâm lớn của ngành. Kết hợp với kinh nghiệm 20 năm hoạt động sâu rộng trong lĩnh vực truyền thông thang máy tòa nhà, truyền thông thương hiệu và thực tiễn quảng cáo, tác giả lần đầu tiên đề xuất một cách có hệ thống logic đánh giá hiệu quả quảng cáo, lấy "được nhìn thấy lặp lại" làm trọng tâm; đồng thời suy ngẫm lại và hệ thống hóa lại hệ thống đánh giá hiệu quả quảng cáo truyền thống, cung cấp góc nhìn nghiên cứu và tài liệu tham khảo thực tiễn mới cho các nhà quảng cáo, tổ chức truyền thông và người làm marketing.

Xuất phát từ bản chất của hiệu quả quảng cáo, toàn bộ cuốn sách triển khai nghiên cứu xoay quanh các nội dung như nhận biết thương hiệu, trí nhớ của người tiêu dùng, tần suất truyền thông, giá trị phương tiện truyền thông và đánh giá quảng cáo. Tác phẩm cho rằng hiệu quả quảng cáo không chỉ nên tập trung vào các dữ liệu truyền thông ngắn hạn, mà còn cần chú trọng đến quá trình tích lũy bền vững của thương hiệu trong tâm trí người tiêu dùng. Theo tác giả, giá trị của truyền thông quảng cáo nằm ở việc liên tục, ổn định và lặp lại đi vào tầm nhìn của người tiêu dùng, từ đó không ngừng củng cố nhận biết thương hiệu, tác động đến quyết định tiêu dùng và cuối cùng hình thành giá trị thương hiệu.

Cuốn sách là tác phẩm lý luận quảng cáo đầu tiên của ông Guo Zhi Feng - Chủ tịch Chicilon Media

Theo tìm hiểu, Cuốn sách "Được nhìn thấy lặp lại – Logic đánh giá hiệu quả quảng cáo" trình bày một cách hệ thống cơ chế cốt lõi hình thành hiệu quả truyền thông quảng cáo, đồng thời đưa ra lý luận đánh giá hiệu quả quảng cáo CRA™ (Continuous Repeated Attention - Sự chú ý lặp lại liên tục), sắp xếp có cấu trúc các phương pháp đánh giá hiệu quả quảng cáo, hướng tới xây dựng một khung đánh giá hiệu quả quảng cáo khoa học hơn, hệ thống hơn và có tính ứng dụng cao hơn, qua đó cung cấp tài liệu tham khảo cho hoạt động đầu tư quảng cáo của doanh nghiệp, đánh giá giá trị phương tiện truyền thông và quản lý truyền thông thương hiệu.

Ông Guo Zhi Feng cho biết, thông qua cuốn sách này, ông kỳ vọng có thể cùng ngành quảng cáo, các doanh nghiệp thương hiệu và các nhà nghiên cứu trong lĩnh vực marketing thảo luận về những hướng tư duy mới trong đánh giá hiệu quả quảng cáo, thúc đẩy nghiên cứu về hiệu quả quảng cáo không ngừng phát triển, đồng thời đóng góp những thành quả lý luận mới cho công tác xây dựng thương hiệu của doanh nghiệp và sự phát triển chất lượng cao của ngành quảng cáo.

Là một doanh nghiệp quan trọng trong lĩnh vực truyền thông thang máy tòa nhà tại Việt Nam, Chicilon Media từ lâu luôn chú trọng nghiên cứu truyền thông thương hiệu và đổi mới truyền thông. Những năm gần đây, công ty liên tục thúc đẩy nghiên cứu về hiệu quả quảng cáo, nghiên cứu lý thuyết tăng trưởng thương hiệu cũng như nghiên cứu quản trị thương hiệu trong thời đại trí tuệ nhân tạo, tích cực khám phá những phương pháp và con đường mới cho truyền thông thương hiệu và tăng trưởng kinh doanh.

Việc cuốn sách "Được nhìn thấy lặp lại - Logic đánh giá hiệu quả quảng cáo" chính thức xuất bản không chỉ là thành quả quan trọng của ông Guo Zhi Feng trong lĩnh vực nghiên cứu lý luận quảng cáo, mà còn là một thực tiễn quan trọng thể hiện nỗ lực không ngừng của Chicilon Media trong việc thúc đẩy đổi mới lý luận của ngành. Giới chuyên môn cho rằng, sự ra đời của cuốn sách sẽ tiếp tục làm phong phú hệ thống nghiên cứu về hiệu quả quảng cáo, đồng thời cung cấp những tham khảo và kinh nghiệm mới cho quản lý quảng cáo của doanh nghiệp, xây dựng thương hiệu và đánh giá giá trị phương tiện truyền thông.