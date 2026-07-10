Amber Capital và TCBS hợp tác phân phối quỹ mở tới nhà đầu tư

Trong bối cảnh thị trường tài chính ngày càng phát triển và biến động theo nhiều chu kỳ khác nhau, nhà đầu tư cá nhân đang có xu hướng dịch chuyển từ việc tự giao dịch cổ phiếu sang các giải pháp đầu tư được quản lý chuyên nghiệp, tiêu biểu là chứng chỉ quỹ (CCQ). Đây là hình thức đầu tư trong đó nhà đầu tư ủy thác nguồn vốn cho công ty quản lý quỹ, nơi danh mục được xây dựng và giám sát bởi đội ngũ chuyên gia dựa trên phân tích chuyên sâu, kỷ luật phân bổ tài sản và quản trị rủi ro chuyên nghiệp, từ đó giúp hạn chế các quyết định cảm tính, đồng thời tối ưu hóa hiệu quả đầu tư và kiểm soát rủi ro trong dài hạn.

Theo thỏa thuận hợp tác, chứng chỉ quỹ mở của Amber Capital sẽ được phân phối trên nền tảng giao dịch quỹ thông minh Fundmart thuộc ứng dụng TCInvest của TCBS. Thông qua Fundmart, nhà đầu tư có thể tiếp cận thông tin quỹ, thực hiện giao dịch mua – bán và theo dõi danh mục đầu tư trên cùng một hệ thống, thay vì phải làm việc qua nhiều kênh khác nhau. Toàn bộ quyền sở hữu chứng chỉ quỹ được ghi nhận và cập nhật trực tiếp trên nền tảng, giúp quá trình đầu tư được đồng bộ và dễ theo dõi trong suốt vòng đời khoản đầu tư.

Quỹ đầu tư cổ phiếu Amber (AEIF) là quỹ mở cổ phiếu do Amber Capital quản lý, hướng tới mục tiêu tối ưu hóa tăng trưởng vốn trong dài hạn thông qua việc đầu tư vào các doanh nghiệp có mô hình kinh doanh bền vững, nền tảng tài chính vững mạnh và triển vọng tăng trưởng tích cực. Để hiện thực hóa mục tiêu này, AEIF áp dụng phương pháp kết hợp giữa sàng lọc cơ bản với tối ưu hóa định lượng, phân bổ rủi ro nhằm xây dựng một danh mục chất lượng cao, giúp chủ động kiểm soát hiệu quả rủi ro giảm giá theo từng giai đoạn thị trường và hướng tới mức lợi suất kỳ vọng bình quân 12–15%/năm. Với giá trị đầu tư tối thiểu chỉ từ 100.000 đồng, AEIF tạo điều kiện thuận lợi để mọi khách hàng dễ dàng tiếp cận một giải pháp tài chính chuyên nghiệp và bài bản.

Bà Nguyễn Thanh Hiếu – Tổng Giám đốc Amber Capital (trái) và bà Bùi Thị Thu Hằng – Phó Tổng Giám đốc TCBS (phải) thực hiện nghi thức ký kết hợp tác.

Chia sẻ về hợp tác lần này, bà Nguyễn Thanh Hiếu, Tổng Giám đốc Amber Capital, cho biết: "Việc hợp tác với TCBS không chỉ đánh dấu một cột mốc quan trọng trong chiến lược mở rộng hệ thống phân phối của Amber Capital với các Đại lý phân phối uy tín mà còn là sự khởi đầu cho một hành trình mà chúng tôi và TCBS cùng chia sẻ một niềm tin: Đầu tư chuyên nghiệp cần phải trở nên dễ tiếp cận hơn với mọi người dân Việt Nam. Chúng tôi kỳ vọng sự kết hợp giữa năng lực quản lý đầu tư của Amber Capital và nền tảng công nghệ của TCBS sẽ giúp ngày càng nhiều nhà đầu tư tiếp cận các sản phẩm quỹ mở một cách thuận tiện, minh bạch và hiệu quả. Đây cũng là bước đi phù hợp với định hướng thúc đẩy văn hóa đầu tư dài hạn và đóng góp vào sự phát triển bền vững của thị trường quản lý quỹ tại Việt Nam."

Bà Bùi Thị Thu Hằng, Phó Tổng Giám đốc TCBS chia sẻ: "Nền tảng giao dịch quỹ thông minh Fundmart tại TCBS đang quy tụ 31 quỹ từ 14 công ty quản lý quỹ hàng đầu, chiếm khoảng 50% NAV quỹ mở nội địa, với hơn 180.000 lượt truy cập mỗi tuần và hơn 46.000 nhà đầu tư đang sở hữu chứng chỉ quỹ. Việc hợp tác cùng Amber Capital không chỉ giúp TCBS tiếp tục mở rộng danh mục sản phẩm trên Fundmart, mà còn mang đến cho khách hàng thêm lựa chọn đầu tư chuyên nghiệp, phù hợp với nhiều khẩu vị rủi ro, mục tiêu tài chính và chiến lược tích lũy tài sản dài hạn. Thông qua việc kết nối các sản phẩm quỹ chất lượng với nền tảng công nghệ hiện đại, TCBS kỳ vọng góp phần thúc đẩy thị trường quỹ mở tại Việt Nam phát triển minh bạch, bền vững và trở thành một cấu phần quan trọng trong hệ sinh thái đầu tư toàn diện dành cho nhà đầu tư."

Trong thời gian tới, Amber Capital và TCBS sẽ tiếp tục phối hợp triển khai các hoạt động truyền thông, nâng cao nhận thức về đầu tư quỹ mở, đồng thời nghiên cứu mở rộng hợp tác trong việc phân phối các sản phẩm đầu tư khác của Amber Capital. Hai bên kỳ vọng sự hợp tác sẽ góp phần mang đến nhiều giải pháp đầu tư chất lượng, gia tăng trải nghiệm cho khách hàng và thúc đẩy sự phát triển bền vững của thị trường quản lý quỹ Việt Nam.

Về Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Amber (Amber Capital)

Thành lập năm 2008, Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Amber (Amber Capital) là công ty quản lý quỹ được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp phép hoạt động trong lĩnh vực quản lý quỹ đầu tư, quản lý danh mục đầu tư, và tư vấn đầu tư chứng khoán. Amber Capital mong muốn cung cấp các sản phẩm và dịch vụ được nghiên cứu chuyên sâu phù hợp với khẩu vị rủi ro của nhà đầu tư. Với mục tiêu đồng hành cùng nhà đầu tư trong hành trình gia tăng giá trị tài sản một cách bền vững. Hiện Amber Capital đang quản lý các sản phẩm quỹ mở gồm Quỹ đầu tư Trái phiếu An toàn Amber (ASBF), Quỹ đầu tư Cổ phiếu Amber (AEIF) và đang trong giai đoạn IPO Quỹ đầu tư Cân bằng Amber (ABIF). Amber Capital cũng cung cấp đa dạng các sản phẩm Quỹ thành viên được thiết kế chuyên biệt cho các nhà đầu tư chuyên nghiệp tổ chức và các nhân, gồm: Quỹ Đầu tư Tài chính AFM, Quỹ Đầu tư Năng lượng mới AFM và Quỹ Đầu tư Công nghệ Amber.

Về Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS)

Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS) là một trong những công ty chứng khoán hàng đầu Việt Nam, tiên phong theo đuổi chiến lược WealthTech nhằm ứng dụng công nghệ và dữ liệu vào hoạt động đầu tư, quản lý gia sản và nâng cao trải nghiệm khách hàng. Với hơn 50% nhân sự thuộc mảng Công nghệ và Dữ liệu, vận hành theo mô hình AI Native, TCBS không ngừng phát triển các giải pháp số hiện đại, tiên phong và linh hoạt. Nền tảng TCInvest của TCBS hiện cung cấp hệ sinh thái toàn diện các sản phẩm đầu tư và quản lý gia sản, đáp ứng đa dạng nhu cầu của nhà đầu tư cá nhân. TCInvest hiện nay ghi nhận trung bình hơn 17 triệu lượt truy cập mỗi tháng - minh chứng cho mức độ gắn bó, tin tưởng và tương tác thường xuyên của khách hàng với nền tảng số của TCBS.