Đảm bảo tiến độ và chất lượng, dự án Fenica chính thức khởi công phần thân

Đây là dấu mốc quan trọng, thể hiện năng lực triển khai cùng cam kết mạnh mẽ của chủ đầu tư đối với chất lượng dự án và tiến độ xây dựng, hướng đến mục tiêu bàn giao căn hộ đúng kế hoạch vào ngày 31/3/2028.

Bảo chứng chất lượng từ sự đồng hành của các đơn vị uy tín

Buổi lễ được tổ chức trang trọng với sự hiện diện của ban lãnh đạo Chủ đầu tư Phượng Hoàng, đại diện hai nhà thầu Công ty Cổ phần Xây dựng Phước Thành (PTCons) và CCCOns, cùng đông đảo khách mời, đối tác đồng hành. Sự kiện khởi công phần thân đánh dấu giai đoạn dự án Fenica chính thức vươn mình mạnh mẽ, hiện thực hóa cam kết về một không gian sống hiện đại theo mô hình căn hộ TOD dành cho người trẻ.

Đồng hành cùng dự án trên cương vị nhà thầu, PTCons và CCCOns là những đơn vị uy tín, có năng lực thi công toàn diện và đội ngũ kỹ sư chuyên môn cao. Với bề dày kinh nghiệm và quy trình quản lý nghiêm ngặt, các hạng mục công trình của Fenica được cam kết luôn tuân thủ nghiêm ngặt theo thiết kế, đảm bảo chất lượng kỹ thuật và an toàn trong suốt quá trình thi công.

Kiên trì với định hướng phát triển bền vững, Chủ đầu tư Phượng Hoàng luôn cẩn trọng trong từng lựa chọn đối tác chiến lược. Việc đồng hành cùng hai nhà thầu PTCons và CCCOns không chỉ thể hiện sự chỉn chu, tâm huyết mà còn khẳng định cho tiềm lực tài chính cũng như định hướng phát triển lâu dài của Chủ đầu tư. Với mong muốn mang đến giá trị sống vượt mong đợi, Fenica sở hữu mức giá bán dễ tiếp cận nhưng vẫn nâng cao tiêu chuẩn bàn giao căn hộ, đồng thời đầu tư đầy đủ hệ tiện ích của một dự án căn hộ cao cấp như hồ bơi, phòng gym, phòng vui chơi trẻ em, khu sinh hoạt cộng đồng cùng sảnh lễ tân riêng cho từng tòa tháp, góp phần nâng tầm trải nghiệm sống cho cư dân.

FENICA sở hữu hệ tiện ích của một dự án căn hộ cao cấp.

Fenica khẳng định sức hút từ vị trí chiến lược và giá trị thực

Các bước tiến liên tiếp của Fenica được nối dài khi sự kiện khởi công phần thân tiếp tục cộng hưởng và gia tăng sức nóng, ngay sau thành công của Lễ mở bán chính thức ngày 27/06vừa qua. Ghi nhận tại sự kiện mở bán, hàng trăm khách hàng và nhà đầu tư đã đổ về tham dự, tạo nên tỷ lệ giao dịch đầy ấn tượng và khẳng định vị thế tâm điểm của dự án trên thị trường khu vực TPHCM mới (Dĩ An cũ).

Giá trị của Fenica còn được bảo chứng bởi lợi thế sở hữu 4 mặt tiền đường hiếm có, mở ra tiềm năng thương mại và khai thác cho thuê trong tương lai. Đặc biệt, giá trị này sẽ tiếp tục được gia tăng khi cộng hưởng cùng dòng vốn đầu tư công đang tập trung vào các công trình hạ tầng trọng điểm xung quanh dự án như: tuyến Metro số 1 nối dài, Vành đai 3, và tuyến cao tốc TP.HCM – Thủ Dầu Một – Chơn Thành. Sự hoàn thiện của mạng lưới hạ tầng được kỳ vọng sẽ tạo ra động lực thúc đẩy cho sự phát triển của toàn khu vực.

Phối cảnh dự án Fenica tại cửa ngõ Đông TP.HCM.

Bên cạnh các lợi thế về vị trí, Fenica còn tạo nên sức hút với bài toán tài chính được thiết kế phù hợp với nhu cầu của người mua ở thực và các nhà đầu tư. Dự án có mức giá khởi điểm từ 1,79 tỷ đồng/căn, khách hàng chỉ cần khoảng 179 triệu đồng để ký hợp đồng mua bánkết hợp với lộ trình thanh toán linh hoạt 6 triệu đồng/tháng hoặc các giải pháp hỗ trợ tài chính từ ngân hàng, góp phần giảm áp lực dòng tiền trong giai đoạn đầu cho các nhóm Khách hàng là người trẻ.

Sự cộng hưởng giữa cột mốc khởi công phần thân, cam kết bàn giao nhà đúng tiến độ cùng những giá trị nội tại của dự án là nền tảng giúp Fenica tạo dấu ấn trên thị trường. Với vị trí thuận lợi, hệ tiện ích được đầu tư đồng bộ, tiêu chuẩn bàn giao được chú trọng trong khi vẫn duy trì mức giá bán dễ tiếp cận, Fenica hướng đến việc đáp ứng nhu cầu an cư của người trẻ, đồng thời mở ra cơ hội tích lũy tài sản bền vững trong dài hạn.