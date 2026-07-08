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Tấm pin mặt trời Panasonic có mặt tại Triển Lãm Vietbuild 2026

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Tấm pin mặt trời Panasonic có mặt tại Triển Lãm Vietbuild 2026

Tại Triển lãm Quốc tế VIETBUILD 2026, diễn ra từ ngày 24 đến 28/06, Việt Nam Solar giới thiệu tới khách tham dự sự kiện tấm pin mặt trời Panasonic 620Wp - thương hiệu hàng đầu đến từ Nhật Bản, hệ thống lưu trữ năng lượng Anker SOLIX Solarbank 3 Pro và biến tần FIMER.

Đáp ứng nhu cầu sử dụng điện năng lượng mặt trời chất lượng

Tại gian hàng điện mặt trời Việt Nam Solar, tấm pin mặt trời Panasonic công suất 620Wp là một trong những sản phẩm thu hút sự quan tâm của nhiều khách tham quan. Về độ bền, tấm pin được thiết kế với cấu trúc hai mặt kính cường lực Dual Glass, giúp tăng khả năng bảo vệ cell pin trước các tác động ngoại lực trong quá trình sử dụng. Công nghệ N-Type TOPCon cho phép tấm pin duy trì hiệu suất ổn định, với mức suy hao khoảng 0,4% mỗi năm. Sản phẩm được bảo hành vật lý 15 năm và bảo hành hiệu suất 30 năm, giúp khách hàng an tâm khi sử dụng lâu dài.

Tấm pin mặt trời Panasonic có mặt tại Triển Lãm Vietbuild 2026- Ảnh 1.

Gian hàng của Việt Nam Solar tại Triển lãm Quốc tế VIETBUILD 2026.

Bên cạnh tấm pin Panasonic, Việt Nam Solar còn giới thiệu hệ thống lưu trữ Anker SOLIX Solarbank 3 Pro được thiết kế All-in-one, tích hợp AI thông minh với khả năng giám sát và quản lý dễ dàng qua ứng dụng. Đây là giải pháp năng lượng thông minh phù hợp với các hộ gia đình có hóa đơn tiền điện khoảng 1.000.000 đến 2.000.000 đồng mỗi tháng. Với thiết kế nhỏ gọn, dễ sử dụng, Anker SOLIX Solarbank 3 Pro đáp ứng mọi nhu cầu sử dụng của nhiều tệp khách hàng.

Tấm pin mặt trời Panasonic có mặt tại Triển Lãm Vietbuild 2026- Ảnh 2.

Hệ thống lưu trữ điện mặt trời thông minh Anker SOLIX Solarbank 3 Pro.

Ngoài ra, biến tần FIMER, thương hiệu lâu đời đến từ Ý, cũng được Việt Nam Solar giới thiệu tại triển lãm. Dòng biến tần hòa lưới 3 pha FIMER PVS-100-TL công suất 100kW phù hợp với các dự án điện mặt trời quy mô lớn. Thiết bị còn được tích hợp các tính năng giám sát và quản lý từ xa, hỗ trợ người dùng theo dõi tình trạng vận hành của hệ thống.

Tấm pin mặt trời Panasonic có mặt tại Triển Lãm Vietbuild 2026- Ảnh 3.

Biến tần FIMER được trưng bày tại Triển lãm Quốc tế VIETBUILD 2026.

Việt Nam Solar thúc đẩy ứng dụng các giải pháp điện mặt trời tại Việt Nam

Thành lập năm 2018, Việt Nam Solar hiện là nhà phân phối chính thức của Panasonic, Anker SOLIX, FIMER cùng nhiều thương hiệu điện mặt trời hàng đầu tại Việt Nam. Ngoài ra, Việt Nam Solar còn phát triển đội ngũ hơn 50 kỹ sư, hệ thống 3 chi nhánh, 3 tổng kho và 50 điểm bán nhằm đáp ứng nhu cầu của thị trường.

Dựa trên nền tảng đó, việc tham gia VIETBUILD 2026 là dịp để Việt Nam Solar giới thiệu rõ hơn các sản phẩm chất lượng đến khách hàng. Tại đây, Việt Nam Solar còn cung cấp thêm thông tin về chính sách bảo hành, thông tin sản phẩm cũng như những định hướng phát triển cho đại lý, đơn vị thi công và khách hàng có nhu cầu lắp đặt.

Tấm pin mặt trời Panasonic có mặt tại Triển Lãm Vietbuild 2026- Ảnh 4.

Gian hàng của Việt Nam Solar tại Triển lãm Quốc tế VIETBUILD 2026.

Thông tin liên hệ

Công ty TNHH Việt Nam Solar

Chi nhánh Hồ Chí Minh: 188 đường ĐHT 41, phường Đông Hưng Thuận, TP.HCM

Chi nhánh Cần Thơ: 41D Mậu Thân, Phường Cái Khế, TP. Cần Thơ

Chi nhánh Khánh Hòa: Quốc Lộ 1A, xã Diên Khánh, Tỉnh Khánh Hòa

Hotline: 088 60.60.660 - 081 60.60.660 - 0944.244.424

Email: lienhe@vietnamsolar.vn

Website: vietnamsolar.vn

Ánh Dương

Thanh Niên Việt

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