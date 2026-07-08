Kiện toàn bộ máy lãnh đạo, Won Group sẵn sàng cho giai đoạn tăng trưởng mới

Tại buổi lễ, đại diện Ban Lãnh đạo Tập đoàn, Chủ tịch HĐQT – ông Đỗ Ngọc Tuấn đã trao quyết định bổ nhiệm cho các Tân Lãnh đạo và khẳng định tầm quan trọng của các vị trí được bổ nhiệm mới, nhấn mạnh rằng việc kiện toàn bộ máy Ban lãnh đạo sẽ giúp Won Group vững vàng hơn trên hành trình phát triển, sẵn sàng đón nhận những cơ hội và thách thức từ thị trường trong giai đoạn hiện nay.

Theo đó, ông Nguyễn Văn Dũng được bổ nhiệm vị trí Phó Chủ Tịch Won Group. Trước đó, ông Dũng đã được lãnh đạo Tập đoàn tin tưởng giao phó vị trí quan trọng trong hệ sinh thái tập đoàn. Sở hữu tư duy chiến lược sắc bén, tầm nhìn dài hạn và năng lực kiến tạo, ông đã đồng hành cùng Ban Lãnh đạo trong quá trình hoạch định chiến lược, góp phần xây dựng và phát triển hệ sinh thái đa lĩnh vực của Won Group theo định hướng bền vững.

Ông Nguyễn Văn Dũng đảm nhiệm vị trí Phó chủ tịch Tập đoàn

Trong đội ngũ lãnh đạo cấp cao được bổ nhiệm lần này, ông Trương Công Tới, đối tác chiến lược đã đồng hành cùng Won Group trong nhiều năm được tín nhiệm giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Won Group. Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực bất động sản cùng năng lực quản lý, điều hành đã được khẳng định, ông được kỳ vọng sẽ mang đến những góc nhìn chiến lược và giải pháp đột phá, góp phần cùng Ban Lãnh đạo nâng cao năng lực điều hành và thúc đẩy Won Group phát triển bền vững.

Ông Trương Công Tới đảm nhiệm vị trí Phó tổng giám đốc Won Group

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Kiều Biên và bà Đỗ Gia Hân cũng được Ban Lãnh đạo tin tưởng giao trọng trách Giám đốc Dự án Won Invest và Giám đốc Dự án Won Direct. Trải qua quá trình công tác, cả hai đã khẳng định năng lực quản lý, điều hành dự án bằng những kết quả cụ thể, đồng thời ghi dấu ấn với tinh thần trách nhiệm và sự cống hiến bền bỉ. Trên cương vị mới, hai tân Giám đốc Dự án được kỳ vọng sẽ tiếp tục dẫn dắt các đơn vị hoàn thành mục tiêu kinh doanh, đóng góp vào sự phát triển chung của Won Group.

Ông Nguyễn Kiều Biên đảm nhận vị trí Giám đốc dự án Won Invest

Ban Lãnh đạo Tập đoàn tin tưởng rằng, bằng năng lực chuyên môn, tư duy đổi mới và tinh thần trách nhiệm, ông Nguyễn Kiều Biên và bà Đỗ Gia Hân sẽ cùng tập thể cán bộ nhân viên tạo ra những bước tiến mới, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động và gia tăng giá trị bền vững cho các đơn vị thành viên cũng như toàn hệ sinh thái Won Group.

Bà Đỗ Gia Hân đảm nhiệm vị trí Giám đốc dự án Won Direct

Nhằm kiện toàn bộ máy hoạt động, chuẩn bị cho các kế hoạch dài hạn sắp tới, bà Bùi Phương Nhung được bổ nhiệm vị trí Trưởng phòng Hành chính Nhân sự và ông Lê Thanh Liêm được bổ nhiệm vị trí Trưởng phòng Marketing. Cả hai đều là những cán bộ có kinh nghiệm dày dặn trong lĩnh vực phụ trách, sự góp mặt của hai Trưởng phòng trong đội ngũ quản lý cấp trung sẽ góp phần bảo đảm năng lực vận hành, đáp ứng kịp thời nhu cầu phát triển của Tập đoàn.

Đại diện Ban Lãnh đạo Tập đoàn cho biết, mục tiêu hàng đầu của Won Group là đưa đến sự hài lòng cao nhất cho khách hàng, đối tác, đồng thời tạo ra đột phá trong hoạt động kinh doanh, mang lại nhiều giá trị cho xã hội và cộng đồng. Để một bộ máy vận hành tốt thì cần một đội ngũ đứng đầu có đủ tâm và tầm. Vì thế, việc bổ nhiệm các vị trí lần này cũng là để hiện thực hóa những mục tiêu và kỳ vọng lớn lao của Tập đoàn.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Đỗ Ngọc Tuấn – Chủ tịch HĐQT Won Group bày tỏ: "Won Group đã từng bước khẳng định được vị thế của mình trên thị trường nhờ sức mạnh nội tại đến từ chính nguồn nhân lực của Tập đoàn. Đây là sự ghi nhận của Ban Lãnh đạo đối với những đóng góp, cống hiến không ngừng nghỉ của các tân lãnh đạo. Bên cạnh niềm vinh dự là trách nhiệm lớn hơn đối với mỗi cán bộ, đòi hỏi sự tận tâm và nỗ lực nhiều hơn nữa trong công tác chỉ đạo, điều hành để hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu của Tập đoàn."

Đáp lại sự tín nhiệm của Ban Lãnh đạo, các tân lãnh đạo đã gửi lời cảm ơn sự tin tưởng, quan tâm, tạo điều kiện trong công việc suốt thời gian qua. Đồng thời, các tân lãnh đạo nhận thức rõ trách nhiệm trên cương vị mới và cam kết sẽ đem hết sức lực, nhiệt huyết và năng lực, cùng tập thể lãnh đạo và toàn thể cán bộ nhân viên hướng đến mục tiêu đưa Won Group tiếp tục khẳng định vị thế trên thị trường.

Được thành lập từ năm 2020, Won Group là tập đoàn hoạt động theo mô hình hệ sinh thái đa lĩnh vực, quy tụ các đơn vị thành viên tiêu biểu như Won Homes, Won Invest, Won Direct và Won Law. Trải qua hành trình hình thành và phát triển, Won Group kiên định với triết lý lấy con người làm nền tảng, lấy năng lực làm thước đo và lấy sự cống hiến làm giá trị cốt lõi, từng bước khẳng định uy tín và vị thế trên thị trường.

Không chỉ tập trung mở rộng quy mô hoạt động, Won Group còn đặc biệt chú trọng đầu tư cho con người – coi đây là nền tảng cốt lõi cho sự phát triển bền vững. Tập đoàn không ngừng thu hút nhân tài, đồng thời xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, minh bạch, tạo điều kiện để mỗi cá nhân được đào tạo bài bản, trao cơ hội thăng tiến dựa trên năng lực và thành tích thực tế. Chính nhờ chiến lược phát triển nội lực đó, Won Group đã và đang xây dựng được một đội ngũ lãnh đạo kế cận vững vàng, sẵn sàng đảm nhiệm những vị trí chủ chốt và dẫn dắt Tập đoàn qua từng giai đoạn phát triển mới.

Với tầm nhìn trở thành một tập đoàn kinh tế đa ngành có quy mô và uy tín hàng đầu, Won Group tiếp tục kiên định trên hành trình đổi mới, mở rộng hệ sinh thái kinh doanh và tạo dựng những giá trị bền vững cho khách hàng, đối tác cùng cộng đồng.