Một mùa hè tốn bao nhiêu tiền điện để làm mát? Phép tính khiến nhiều gia đình bất ngờ

Phần điện đắt nhất trong hóa đơn mùa hè

Điện sinh hoạt tính theo bậc thang lũy tiến, dùng càng nhiều thì mỗi số điện càng đắt. Một gia đình thông thường đã dùng quanh 200 đến 300 kWh mỗi tháng, nên toàn bộ phần điện tăng thêm do làm mát mùa hè bị dồn vào các bậc cao nhất, đơn giá quanh 3.350 đến 3.460 đồng mỗi số. Nói cách khác, mỗi số điện chạy điều hòa mùa nóng đắt gần gấp đôi số điện sinh hoạt thường ngày.

Để các phép tính dưới đây dễ theo dõi và thiên về thận trọng, bài viết lấy tròn 3.500 đồng mỗi kWh đã gồm VAT cho phần điện làm mát tăng thêm.

Mỗi thiết bị tốn bao nhiêu một tháng

Lấy mốc chung 8 giờ mỗi ngày trong 30 ngày, công suất từng thiết bị quy thẳng ra tiền điện. Điều hòa 9000 BTU tính ở mức tiêu thụ thực tế trung bình khoảng 0,75 kWh mỗi giờ.

Chi phí điện hằng tháng của các thiết bị làm mát: điều hòa di động, quạt tháp hơi nước, máy làm mát. Nguồn: Fujihome

Chi phí chạy một thiết bị làm mát hơi nước cả tháng chỉ quanh 67.000 đến 76.000 đồng, tức khoảng một phần tám so với điều hòa cùng thời lượng. Tính cho cả mùa hè ba tháng, điều hòa chạy đều có thể ngốn gần 1,9 triệu đồng tiền điện, còn máy làm mát chỉ quanh 200.000 đến 230.000 đồng. Vấn đề còn lại là chọn đúng máy cho đúng không gian.

AC-17N: quạt tháp hơi nước cho phòng ngủ và chung cư

Fujihome AC-17N có dáng tháp đứng thanh mảnh, cao 113 cm nhưng chân đế chỉ rộng khoảng 34 cm, đặt gọn vào góc phòng mà không chiếm diện tích sàn. Đây là model được thiết kế cho không gian nghỉ ngơi, nơi người dùng cần gió mát đều và vận hành nhẹ nhàng.

Những điểm đáng chú ý:

Cánh quạt lồng sóc cân bằng động, xé nhỏ luồng khí và đẩy gió theo chiều dọc nhẹ nhàng, hạn chế rung và giữ độ ồn dưới 58 dB, kèm chế độ gió ngủ riêng cho ban đêm.

Tốc độ gió đạt 7,2 m/s qua cửa gió 48 x 8 cm, có đảo chiều tự động để gió lan tỏa đều thay vì thổi thẳng vào người.

Ba tốc độ và ba chế độ gió (gió thường, gió tự nhiên, gió ngủ), bảng điều khiển cảm ứng, màn hình LED, remote và hẹn giờ tới 12 giờ.

Bình nước 17 lít tháo rời dễ vệ sinh, kèm 4 hộp làm đá khô và cảm biến mực nước tự ngắt làm lạnh khi cạn nước.

Bơm nước kín đạt chuẩn chống nước IPX8, tấm Cooling Pad dày vừa hỗ trợ làm mát vừa hỗ trợ giữ lại một phần bụi thô, bảo hành 24 tháng.

Về chi phí điện, AC-17N chạy cả tháng chỉ quanh 76.000 đồng. Trong phòng trọ hay căn hộ nhỏ chưa lắp điều hòa, một mình chiếc máy này đã đủ làm mát với chi phí quanh 95.000 đồng mỗi tháng khi chạy 10 giờ mỗi đêm. Với phòng ngủ chung cư đã có điều hòa, đặt máy lạnh ở 27 đến 28 độ và bật AC-17N luân chuyển hơi lạnh, gia đình có thể rút giờ chạy điều hòa và tiết kiệm khoảng 140.000 đồng mỗi tháng mà phòng vẫn mát, lại bớt khô nhờ được bù ẩm tự nhiên.

Thiết kế quạt lồng sóc giúp phân bổ luồng gió rộng và ổn định. Nguồn: Fujihome.

AC-25: máy làm mát cho phòng khách và không gian mở

Ở không gian rộng như phòng khách thông bếp hay cửa hàng, điều hòa hoạt động kém hiệu quả vì nhiệt thất thoát liên tục. Đây là lúc Fujihome AC-25 phát huy thế mạnh với thân máy lớn, bình nước dung tích cao và luồng gió tỏa rộng.

Những điểm đáng chú ý

Bình chứa nước lớn 25 lít, tháo rời và tiếp nước được cả từ phía trên lẫn phía dưới, cho thời gian làm mát liên tục dài mà ít phải châm nước.

Cửa gió rộng 30 x 33 cm cùng quạt 3 cánh đường kính 20 cm, tốc độ gió 5,9 m/s, đảo chiều tự động giúp gió phủ đều khắp không gian mở.

Công suất chỉ 80W, ba tốc độ và ba chế độ gió, bảng điều khiển cảm ứng, màn hình LED, remote và hẹn giờ 12 giờ.

Tấm Cooling Pad kích thước lớn, dày và rộng, vừa tăng hiệu quả làm mát vừa hỗ trợ lọc bụi thô cho luồng gió thổi ra.

Bơm nước kín chuẩn IPX8, cảm biến mực nước tự ngắt, kèm 4 hộp làm đá khô, bánh xe di chuyển linh hoạt, bảo hành 24 tháng.

Về chi phí điện, bật AC-25 làm mát ban ngày khoảng 6 giờ chỉ tốn quanh 50.000 đồng mỗi tháng. Cách dùng hợp lý là để AC-25 đảm nhiệm ban ngày ở không gian mở, dành điều hòa cho buổi tối trong phòng kín, nhờ đó tránh được khoản điện lãng phí lớn nhất là gồng máy lạnh giữa không gian không kín.

Máy làm mát AC-25 đáp ứng nhu cầu làm mát cho phòng khách rộng. Nguồn: Fujihome.

Nhìn nhận khách quan

Máy làm mát hơi nước hạ nhiệt theo nguyên lý bay hơi qua tấm Cooling Pad, cho gió mát và bổ sung độ ẩm tự nhiên, nhưng không làm lạnh sâu một phòng kín như điều hòa và hiệu quả phụ thuộc vào độ ẩm môi trường. Vì vậy thiết bị phù hợp nhất khi dùng ở không gian mở, dùng luân phiên, hoặc kết hợp song song với điều hòa để bù ẩm và giảm số giờ chạy máy lạnh.

Kết luận

Bài toán làm mát mùa hè không phải là chọn điều hòa hay máy làm mát, mà là phân bổ thiết bị theo từng không gian để mỗi đồng điện đều có ích. Điều hòa vẫn là giải pháp tối ưu để hạ nhiệt trong phòng kín, nhưng một chiếc máy làm mát công suất thấp đặt đúng chỗ có thể cắt giảm đáng kể phần điện đắt nhất trong hóa đơn, giúp gia đình đi qua mùa cao điểm nhẹ nhàng hơn mà vẫn dễ chịu.

Ngoài AC-17N và AC-25, Fujihome còn có nhiều lựa chọn máy làm mát hơi nước khác trải theo diện tích và nhu cầu, từ model mini gọn nhẹ cho góc cá nhân đến model tích hợp thêm tính năng hỗ trợ làm sạch không khí cho phòng có trẻ nhỏ, người dùng có thể cân nhắc theo từng không gian.

Năm mẫu máy làm mát Fujihome đáp ứng đa dạng không gian và mục đích sử dụng. Nguồn: Fujihome.

Tham khảo thông số chi tiết và lựa chọn model phù hợp với từng không gian tại website: https://fujihomevn.com

Hotline: 0937091088