Diamond Light by Handico6 định vị phân khúc căn hộ Hạng S tại trung tâm Thái Bình

Tọa lạc trên mặt đường Lý Bôn, Diamond Light by Handico6 hội tụ các tiêu chuẩn về vị trí, kiến trúc, tiện ích, vận hành và pháp lý, hướng tới bổ sung nguồn cung căn hộ chất lượng cao cho thị trường địa phương.

Ra mắt tháp căn hộ Hạng S tại lõi trung tâm

Sự ra mắt của Diamond Light by Handico6 góp phần bổ sung nguồn cung căn hộ chất lượng cao tại Thái Bình trong bối cảnh thị trường địa phương từng bước ghi nhận nhu cầu đối với các dự án căn hộ được đầu tư bài bản tại khu vực trung tâm. Với định vị Hạng S, dự án hướng tới nhóm khách hàng tìm kiếm sản phẩm có chất lượng, pháp lý minh bạch và bảo chứng từ chủ đầu tư giàu kinh nghiệm.

Theo chủ đầu tư, Diamond Light by Handico6 phát triển theo hệ tiêu chuẩn Hạng S, hội tụ các tiêu chí về vị trí trung tâm, kiến trúc biểu tượng, hệ tiện ích chất lượng cao, công nghệ vận hành hiện đại và uy tín của đơn vị phát triển. Đây cũng là những yếu tố ngày càng được người mua quan tâm khi lựa chọn căn hộ, bên cạnh lợi thế về vị trí.

Dự án tọa lạc trên mặt đường Lý Bôn, tuyến phố trung tâm của Thái Bình (cũ), nơi tập trung hệ thống hành chính, thương mại, giáo dục và các dịch vụ hiện hữu. Từ Diamond Light by Handico6, cư dân chỉ mất khoảng 100 m để đến Bến xe khách Thái Bình, khoảng 300 m tới Vincom Plaza Thái Bình và 400 - 500 m tới Bệnh viện Đại học Y Thái Bình cùng Trường Đại học Y Dược Thái Bình.

Lợi thế tọa lạc trên trục giao thông trung tâm giúp dự án thừa hưởng hệ thống hạ tầng và tiện ích đã hình thành của phường Thái Bình, tạo điều kiện thuận lợi cho nhu cầu học tập, làm việc, mua sắm, chăm sóc sức khỏe và sinh hoạt hằng ngày của cư dân. Đây cũng là tiêu chí đầu tiên trong hệ tiêu chuẩn Hạng S mà dự án theo đuổi, trước khi tiếp tục hoàn thiện bằng kiến trúc, hệ tiện ích, công nghệ vận hành và uy tín của đơn vị phát triển.

Dấu ấn sản phẩm từ kiến trúc, tiện ích đến bảo chứng chủ đầu tư

Nếu vị trí tạo nên lợi thế của một dự án, thì kiến trúc, chất lượng phát triển và uy tín của chủ đầu tư là những yếu tố quyết định giá trị của tài sản trong dài hạn. Với Diamond Light by Handico6, các yếu tố này được phát triển theo định hướng đồng bộ, hội tụ thành những giá trị cốt lõi của dòng căn hộ Hạng S.

Điểm nhấn của Diamond Light by Handico6 là tòa tháp cao 141 m với ngôn ngữ kiến trúc lấy cảm hứng từ Khải Hoàn Môn, kết hợp hiệu ứng ánh sáng kim cương. Thiết kế hướng đến sự hài hòa giữa giá trị thẩm mỹ và công năng sử dụng, đồng thời tạo dấu ấn nhận diện trên trục Lý Bôn, góp phần định hình diện mạo kiến trúc mới cho khu vực trung tâm Thái Bình.

Diamond Light by Handico6 sở hữu kiến trúc lấy cảm hứng từ Khải Hoàn Môn, tọa lạc trên mặt đường Lý Bôn, trung tâm Thái Bình.

Bên cạnh kiến trúc, dự án tích hợp 41 tiện ích được quy hoạch theo nhiều tầng chức năng, bao gồm bể bơi bốn mùa ứng dụng công nghệ thủy trị liệu, Sky Garden, hệ thống đỗ xe thông minh, mô hình smart building và hệ thống an ninh đa lớp. Theo chủ đầu tư, hệ tiện ích được xây dựng nhằm đáp ứng đồng thời nhu cầu sinh hoạt, nghỉ ngơi, chăm sóc sức khỏe và kết nối cộng đồng, hướng tới một không gian sống khép kín với trải nghiệm liền mạch cho cư dân.

Giá trị của Diamond Light by Handico6 còn được bảo chứng bởi Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà số 6 Hạ Long (Handico6) - doanh nghiệp có hơn 65 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng và phát triển bất động sản. Bên cạnh pháp lý sở hữu lâu dài và tiêu chuẩn bàn giao hướng đến nhu cầu ở thực, uy tín của chủ đầu tư là một trong những yếu tố để người mua cân nhắc khi lựa chọn tài sản có giá trị sử dụng và khai thác lâu dài.

Không chỉ bổ sung nguồn cung căn hộ chất lượng cao cho thị trường Thái Bình, Diamond Light by Handico6 còn góp phần nâng mặt bằng tiêu chuẩn của phân khúc căn hộ trung tâm. Sự kết hợp giữa vị trí, kiến trúc, hệ tiện ích và năng lực phát triển của chủ đầu tư tạo nên những giá trị khác biệt, hướng tới đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của nhóm khách hàng tìm kiếm không gian sống chất lượng tại khu vực trung tâm Thái Bình.