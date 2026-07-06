PVI AM - Công ty Quản lý tài sản của năm – Hạng mục Đầu tư thu nhập cố định (Việt Nam)

Đây là một dấu mốc có ý nghĩa đặc biệt đối với PVI AM, ghi nhận những nỗ lực bền bỉ của công ty trong việc xây dựng năng lực quản lý nguồn vốn chuyên nghiệp, phát triển thế mạnh trong lĩnh vực đầu tư thu nhập cố định, duy trì kỷ luật đầu tư và quản trị rủi ro chặt chẽ, qua đó từng bước khẳng định vị thế là một trong những công ty quản lý quỹ hàng đầu tại Việt Nam trong lĩnh vực quản lý tài sản và đầu tư thu nhập cố định.

Từ nền tảng năng lực đã được thị trường và các tổ chức quốc tế ghi nhận, PVI AM đang tiếp tục mở rộng hệ sinh thái sản phẩm và dịch vụ nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của các nhóm khách hàng. Trong năm 2026, công ty đã chính thức ra mắt Quỹ Đầu tư Trái phiếu Thanh khoản IFNPVI (IFNPVI) – quỹ mở đầu tiên của PVI AM dành cho nhà đầu tư cá nhân nhằm mang đến một giải pháp đầu tư trái phiếu an toàn, thanh khoản và chuyên nghiệp. Đồng thời, PVI AM mở rộng các giải pháp quản lý tài sản dành cho khách hàng có giá trị tài sản lớn (High-Net-Worth Individuals – HNWI) thông qua các mô hình quỹ thành viên được triển khai cùng các ngân hàng và đối tác phân phối. Bên cạnh đó, công ty tiếp tục phát huy thế mạnh truyền thống trong lĩnh vực quản lý nguồn vốn và dịch vụ ủy thác đầu tư cho các doanh nghiệp, tổ chức tài chính và định chế đầu tư, với nền tảng đầu tư kỷ luật và quản trị rủi ro đã được kiểm chứng qua nhiều năm hoạt động.

Trong bối cảnh thị trường tài chính ngày càng yêu cầu cao hơn về tính minh bạch, hiệu quả và chuẩn mực vận hành, PVI AM theo đuổi triết lý đầu tư thận trọng, tập trung vào bảo toàn vốn, tối ưu hóa lợi nhuận trên cơ sở rủi ro phù hợp và duy trì sự ổn định cho danh mục đầu tư của khách hàng. Đây là định hướng nhất quán xuyên suốt quá trình phát triển của công ty, đặc biệt trong mảng thu nhập cố định – lĩnh vực đòi hỏi chuyên môn sâu, sự kỷ luật và khả năng đánh giá rủi ro toàn diện.

PVI AM trân trọng cảm ơn sự tin tưởng, đồng hành và hỗ trợ của khách hàng, đối tác, cổ đông, cơ quan quản lý cùng toàn thể đội ngũ cán bộ nhân viên. Giải thưởng này là động lực để công ty tiếp tục nâng cao năng lực quản lý đầu tư, phát triển các giải pháp tài chính phù hợp với từng nhóm khách hàng và đồng hành cùng nhà đầu tư trong hành trình tạo dựng giá trị bền vững.

Về PVI AM

PVI AM là một trong những công ty quản lý quỹ thuộc hệ sinh thái PVI với sự hẫu thuẫn của các cổ đông chiến lược là HDI Global SE, công ty bảo hiểm có trụ sở tại Đức và Tập đoàn Công nghiệp và Năng lượng Quốc gia Việt Nam (PVN- PetroVietnam). Được xây dựng trên nền tảng gần ba thập kỷ quản lý nguồn vốn bảo hiểm, PVI AM kế thừa văn hóa đầu tư thận trọng, kỷ luật quản trị rủi ro và tầm nhìn dài hạn theo các chuẩn mực của những định chế tài chính hàng đầu.

Hiện nay, PVI AM cung cấp các giải pháp quản lý tài sản toàn diện cho khách hàng tổ chức và cá nhân, bao gồm quản lý quỹ, quản lý danh mục đầu tư, ủy thác đầu tư và các sản phẩm đầu tư thu nhập cố định, hướng tới mục tiêu cân bằng giữa tăng trưởng, bảo toàn vốn và quản trị rủi ro trong dài hạn.

Về The Asset và The Asset Triple A Sustainable Investing Awards

The Asset là một trong những tạp chí tài chính uy tín hàng đầu khu vực Châu Á – Thái Bình Dương, chuyên cung cấp thông tin và phân tích về thị trường vốn, ngân hàng, đầu tư và quản lý tài sản.

The Asset Triple A Sustainable Investing Awards là giải thưởng thường niên của The Asset nhằm vinh danh các công ty quản lý tài sản và định chế tài chính có thành tích nổi bật trong lĩnh vực đầu tư. Giải thưởng được xét chọn thông qua quy trình đánh giá độc lập dựa trên các tiêu chí về hiệu quả đầu tư, năng lực quản trị rủi ro, chất lượng quản trị, đổi mới trong hoạt động quản lý tài sản và giá trị bền vững mang lại cho nhà đầu tư.