Có nên thay pin iPhone dung lượng cao? Chọn thương hiệu nào?

Pin iPhone dung lượng cao là gì?

Trước khi đưa ra quyết định có nên thay pin iPhone dung lượng cao? Nên chọn thương hiệu nào thì bạn cần hiểu rõ thay pin iPhone dung lượng cao là gì. Đây là loại pin có dung lượng cao hơn so với viên pin gốc trên thiết bị do các nhà sản xuất bên thứ ba phát triển. Linh kiện này không phải sản phẩm do Apple cung cấp hoặc chứng nhận.

So với pin tiêu chuẩn, pin iPhone dung lượng cao thường có dung lượng lớn hơn khoảng 25 - 30%. Hỗ trợ kéo dài thời gian sử dụng sau mỗi lần sạc và góp phần cải thiện tuổi thọ pin.

Có nên thay pin dung lượng cao cho iPhone hay không? Có an toàn không?

Có nên thay pin dung lượng cao hay không hoàn toàn phụ thuộc vào nhu cầu sử dụng của bạn. Nếu thường xuyên sử dụng iPhone với cường độ cao như chơi game, quay dựng video hay làm việc liên tục. Đây sẽ là giải pháp nâng cấp tuyệt vời giúp kéo dài thời gian trải nghiệm mà không lo gián đoạn.

Ngược lại, nếu chỉ thao tác các tác vụ cơ bản hàng ngày như nghe gọi, lướt web,... Một viên pin với mức dung lượng chuẩn zin đã đủ để đáp ứng tốt nhu cầu của bạn.

Ưu nhược điểm khi thay pin iPhone dung lượng cao

Pin iPhone dung lượng cao mang đến nhiều lợi ích về thời lượng sử dụng nhưng cũng có một số hạn chế cần cân nhắc.

Ưu điểm khi thay pin iPhone dung lượng cao: Thời gian sử dụng iPhone tăng khoảng 25 - 30% so với pin tiêu chuẩn. Bên cạnh đó, cung cấp nguồn điện ổn định để hạn chế tình trạng sập nguồn do pin yếu. Đồng thời thay pin dung lượng cao giúp giảm số lần phải sạc pin trong ngày. Có thể hạn chế hiện tượng nóng máy nếu sử dụng pin chất lượng.

Nhìn chung, nếu lựa chọn đúng thương hiệu uy tín và thay pin tại địa chỉ đáng tin cậy. Bạn có thể hạn chế phần lớn những nhược điểm trên.

Các loại iPhone dung lượng cao phổ biến hiện nay

Nếu đã chọn thay pin iPhone dung lượng cao, bạn chắc hẳn không thể bỏ qua danh sách 3 thương hiệu:

Pisen

Pin Pisen từ lâu đã khẳng định được vị thế vững chắc trong giới công nghệ. Nhờ chất lượng vượt trội và độ an toàn đạt tiêu chuẩn quốc tế.

Các dòng pin của hãng sử dụng lõi Polymer cao cấp giúp tăng cường mức năng lượng dự trữ. Cùng với đó là hệ thống vi mạch thông minh giúp kiểm soát dòng điện, ngăn chặn hiệu quả tình trạng đoản mạch và quá nhiệt.

GENA

GENA là một trong những thương hiệu cung cấp pin dung lượng cao cho iPhone. Được giới chuyên môn và người dùng đánh giá rất cao về cả hiệu năng bền bỉ lẫn mức giá thành hợp lý.

Sản phẩm nổi bật với khả năng tối ưu hóa chu kỳ sạc - xả, giúp thiết bị duy trì nguồn năng lượng ổn định.

Deji

Pin Deji là giải pháp nâng cấp năng lượng hoàn hảo cho người dùng có cường độ sử dụng điện thoại cao. Không chỉ gây ấn tượng bởi mức dung lượng khủng vượt trội so với linh kiện zin. Dòng pin này còn khiến người dùng an tâm khi đạt hàng loạt các chứng nhận an toàn toàn cầu như CE, FCC, RoHS.

Vì sao nên thay pin iPhone dung lượng cao tại Điện Thoại Vui?

Nếu đang tìm địa chỉ thay pin iPhone với dung lượng cao uy tín, Điện Thoại Vui là lựa chọn được nhiều người dùng tin tưởng nhờ Pin dung lượng cao từ các thương hiệu uy tín như Pisen, GENA, Deji, Vmas,..Đội ngũ thợ có tay nghề cao, thao tác tháo lắp chuẩn xác. Khách hàng được trực tiếp quan sát toàn bộ quá trình, lấy may ngay chỉ sau 15 - 30 phút. Chính sách bảo hành uy tín lên đến 12 tháng.

Đặc biệt, chi phí thay pin luôn được công khai rõ ràng, trọn gói. Dao động ở mức hợp lý từ 300.000đ - 2.000.000đ (tùy thuộc vào từng dòng máy và thương hiệu pin). Thông tin liên hệ: Hotline: 18002064. Website: https://dienthoaivui.com.vn/. Email: cskh@dienthoaivui.com.vn

Hy vọng bài viết trên đã giúp bạn giải đáp được thắc mắc có nên thay pin iPhone dung lượng cao? Nên chọn thương hiệu nào? Nếu dế yêu của bạn đang có dấu hiệu chai pin và cần một nguồn năng lượng bền hơn. Hãy đến ngay Điện Thoại Vui để được tư vấn và hỗ trợ thay pin an toàn, lấy liền nhé!