Valuence Holdings và hành trình đưa hàng hiệu Việt vào dòng chảy kinh tế tuần hoàn toàn cầu

Tư duy ESG nâng tầm danh mục tài sản của giới tinh hoa

Trong chiến lược đầu tư và tiêu dùng hiện đại của giới tinh hoa, khái niệm ESG (Môi trường - Xã hội - Quản trị) ngày càng được quan tâm trong tư duy quản trị danh mục tài sản. Tiêu dùng hàng hiệu cao cấp giờ đây không dừng lại ở việc sở hữu đơn thuần, mà là cách ứng xử văn minh với những giá trị độc bản. Việc kéo dài vòng đời và tối ưu hóa giá trị sử dụng của những sản phẩm thủ công tinh xảo - từ các cỗ máy thời gian cơ học cho đến chiếc túi xách bằng da được chế tác kỳ công - cũng là một biểu hiện rõ nét của kinh tế tuần hoàn ở phân khúc cao cấp.

Nhật Bản từ lâu được biết đến là một trong những thị trường phát triển mạnh về mô hình tái lưu thông hàng hiệu tại châu Á, với quy trình kiểm định chặt chẽ và văn hóa gìn giữ giá trị sản phẩm được chú trọng. Trong bối cảnh đó, Valuence Holdings (niêm yết tại sàn chứng khoán Tokyo - TSE: 9270) là tập đoàn Nhật Bản hoạt động trong lĩnh vực tái phân phối hàng hiệu cao cấp, với mạng lưới vận hành tại nhiều thị trường quốc tế.

ALLU Việt Nam: Mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng toàn cầu

Nhận thấy tiềm năng tích lũy tài sản xa xỉ lớn cùng sự chuyển biến trong nhận thức của tệp khách hàng cao cấp tại Việt Nam, Valuence Holdings đã chính thức đưa thương hiệu ALLU vào khai thác thị trường nội địa tại Quận 1, TP.HCM. Bên cạnh đó, kế hoạch mở rộng điểm thu mua tại Hà Nội tiếp tục cho thấy định hướng phát triển của ALLU trong việc phục vụ nhóm khách hàng phía Bắc, nơi nhu cầu thẩm định và chuyển giao hàng hiệu cao cấp ngày càng rõ nét.

Khác với các mô hình ký gửi nhỏ lẻ có thể tiềm ẩn rủi ro, ALLU định vị mình là điểm đến thu mua chuyên biệt, tập trung toàn bộ nguồn lực vào việc thu mua túi xách, đồng hồ, trang sức cao cấp trực tiếp từ người dùng.

Tại đây, tài sản của khách hàng sẽ bước vào quy trình kiểm định trực quan, minh bạch tại chỗ bởi các chuyên gia quốc tế theo triết lý Omotenashi chuẩn Nhật. Giá trị sản phẩm được định giá tham chiếu dựa trên hệ thống cơ sở dữ liệu thị trường toàn cầu theo thời gian thực của tập đoàn mẹ, góp phần tăng tính khách quan tại thời điểm giao dịch

Sau khi hai bên đạt được sự đồng thuận, quá trình giải ngân được hoàn tất ngay tại chỗ, trao quyền chủ động và sự bảo mật cho khách hàng. Những sản phẩm này sau đó sẽ được đưa thẳng vào chuỗi cung ứng toàn cầu của Valuence Holdings, tiếp tục hành trình và vòng đời mới tại các thị trường hàng hiệu quốc tế.

Bằng cách xây dựng "hạ tầng tín nhiệm" từ khâu đầu vào, ALLU không chỉ giúp người sở hữu hàng hiệu linh hoạt chuyển hóa giá trị tài sản, mà còn góp phần kết nối thị trường Việt Nam với chuỗi cung ứng kinh tế tuần hoàn của ngành hàng hiệu thế giới.

Đặc biệt, ALLU Hanoi Centre được kỳ vọng trở thành điểm đến mới cho khách hàng khu vực phía Bắc khi có nhu cầu thẩm định, tham khảo giá và chuyển giao các món đồ hiệu trong không gian riêng tư, minh bạch, chuyên nghiệp.

Trải nghiệm dịch vụ thẩm định chuẩn Nhật tại ALLU Việt Nam - Công ty TNHH Polaris Explorer Vietnam

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