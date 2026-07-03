Đèo Cả (HHV) dự báo lợi nhuận sau thuế bán niên vượt 382 tỷ đồng

Bên cạnh nguồn thu ổn định từ các dự án đang khai thác, thi công xây lắp và quản lý vận hành, doanh nghiệp tiếp tục mở rộng quy mô hoạt động, gia tăng nguồn việc và chuẩn bị nguồn lực để tham gia các dự án hạ tầng giao thông quy mô lớn trong thời gian tới.

Đại diện doanh nghiệp cho biết, theo số liệu dự phóng, doanh thu hợp nhất 6 tháng đầu năm 2026 của HHV ước đạt 1.874 tỷ đồng, tăng 11% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt hơn 382 tỷ đồng, tăng 18%. Riêng quý II/2026, doanh thu hợp nhất ước đạt 967 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt khoảng 165 tỷ đồng, tăng 9% so với cùng kỳ.

Trong cơ cấu doanh thu, hoạt động đầu tư và khai thác các dự án BOT tiếp tục là trụ cột với doanh thu khoảng 1.243 tỷ đồng, chiếm 66% tổng doanh thu hợp nhất. Nguồn thu ổn định từ các dự án đang vận hành tiếp tục tạo dòng tiền bền vững, góp phần duy trì hiệu quả kinh doanh và nâng cao năng lực tài chính của doanh nghiệp.

Đáng chú ý, kết quả trên được ghi nhận trong bối cảnh nền kinh tế chịu tác động từ những biến động địa chính trị tại Trung Đông, khiến giá nhiên liệu, chi phí logistics và nhiều loại vật liệu xây dựng có thời điểm tăng mạnh, tạo áp lực đáng kể lên chi phí đầu vào của các doanh nghiệp hạ tầng.

Trong điều kiện đó, HHV vẫn duy trì đà tăng trưởng tích cực, đồng thời giảm khoảng 5% giá vốn hàng bán so với cùng kỳ năm trước. Kết quả này phản ánh năng lực quản trị chi phí và kiểm soát rủi ro hiệu quả, nền tảng tài chính vững chắc cũng như khả năng thích ứng linh hoạt của doanh nghiệp trước những biến động của thị trường.

Bên cạnh kết quả kinh doanh khả quan, 6 tháng đầu năm HHV tiếp tục ghi nhận nhiều dấu ấn nổi bật trên cả ba lĩnh vực cốt lõi.

Về hoạt động đầu tư, dự án cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh giai đoạn 1 có tổng mức đầu tư hơn 14.300 tỷ đồng, HHV tham gia với tỷ lệ 40% vốn chủ sở hữu. Đến nay sản lượng thực hiện đạt hơn 8.679 tỷ đồng, tương đương 75% giá trị hợp đồng. Dự án đã hoàn thành thảm bê tông nhựa một bên tuyến, dài khoảng 60km (từ Đồng Đăng đến Đông Khê), tạo tiền đề hướng tới mục tiêu hoàn thành toàn bộ 93km của giai đoạn 1 vào cuối năm nay.

Bên cạnh đó, HHV tiếp tục nghiên cứu, chuẩn bị tham gia các dự án hạ tầng giao thông trọng điểm có tính kết nối liên vùng như đường cao tốc, cầu lớn, hầm đường bộ. Doanh nghiệp ưu tiên các dự án có cơ chế minh bạch, phương án tài chính khả thi, có khả năng tạo ra dòng tiền dài hạn.

Đặc biệt, HHV định hướng tham gia sâu hơn vào vòng đời dự án thông qua việc áp dụng mô hình PPP++. Đây là mô hình đầu tư cộng hưởng toàn diện về năng lực, kinh nghiệm, tài chính và công nghệ, qua đó giúp chia sẻ rủi ro, tối ưu nguồn lực và nâng cao hiệu quả triển khai.

Mở rộng cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Trung Lương - Mỹ Thuận (Nguồn ảnh: HHV)

Ở mảng thi công xây lắp, HHV liên tiếp ký kết các hợp đồng mới như dự án đường Vành đai phía Tây TP. Đà Nẵng, mở rộng hầm Núi Vung (giai đoạn 2), mở rộng ba hầm trên tuyến cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn (giai đoạn 2), mở rộng cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Trung Lương - Mỹ Thuận… với tổng giá trị gần 2.000 tỷ đồng. Khối lượng công việc mới tiếp tục bổ sung nguồn backlog, tạo nền tảng tăng trưởng doanh thu cho 6 tháng cuối năm và các năm tiếp theo.

Trong khi đó, lĩnh vực quản lý vận hành tiếp tục mở rộng khi HHV được giao tiếp nhận quản lý, vận hành các tuyến cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, Hoài Nhơn - Chí Thạnh và Chí Thạnh - Vân Phong với tổng chiều dài hơn 200 km, nâng tổng giá trị các hợp đồng mới lên gần 200 tỷ đồng. Việc tiếp tục được giao quản lý các tuyến cao tốc mới không chỉ giúp mở rộng nguồn thu ổn định mà còn khẳng định năng lực vận hành của HHV, đặc biệt đối với các tuyến cao tốc có yêu cầu kỹ thuật cao.

HHV quản lý vận hành tuyến cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, trên tuyến có 3 hầm xuyên núi, trong đó hầm Bình Đê dài 3,2km (Nguồn ảnh: HHV)

Song song với việc mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh, HHV cũng kiện toàn bộ máy điều hành nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới. HĐQT Công ty đã bổ nhiệm ông Khương Văn Cương - Tổng Giám đốc Tập đoàn Đèo Cả kiêm giữ chức Phó Tổng giám đốc Thường trực HHV, cùng với hai Phó Tổng Giám đốc Phạm Lê Huy và Hồ Đình Chung.

Việc Tổng Giám đốc Tập đoàn Đèo Cả trực tiếp kiêm nhiệm vị trí Phó Tổng giám đốc Thường trực HHV không chỉ nhằm tăng cường năng lực điều hành mà còn thể hiện HHV giữ vai trò hạt nhân trong chiến lược phát triển hạ tầng giao thông của hệ sinh thái Đèo Cả. Trong bối cảnh doanh nghiệp mở rộng quy mô đầu tư, thi công và quản lý vận hành các dự án trọng điểm, việc tăng cường sự kết nối giữa Tập đoàn và HHV được kỳ vọng sẽ phát huy hiệu quả quản trị, tối ưu nguồn lực và nâng cao năng lực triển khai các dự án quy mô lớn.

Về triển vọng tăng trưởng của HHV trong nửa cuối năm được đánh giá tiếp tục khả quan khi nhiều động lực cùng hội tụ. Bên cạnh nguồn thu ổn định từ các dự án đầu tư đang khai thác, lượng backlog lớn từ các hợp đồng xây lắp mới và việc mở rộng phạm vi quản lý vận hành sẽ tạo thêm dư địa tăng trưởng cho doanh nghiệp.

Đồng thời, những chuyển biến tích cực trong cơ chế, chính sách đối với đầu tư hạ tầng giao thông và mô hình PPP được kỳ vọng sẽ mở ra nhiều cơ hội để HHV tham gia các dự án trọng điểm quốc gia, đặc biệt trong lĩnh vực cao tốc, hầm đường bộ và các công trình giao thông quy mô lớn.

Với chiến lược phát triển tập trung vào ba trụ cột đầu tư - thi công xây lắp - quản lý vận hành, cùng nền tảng tài chính ngày càng được củng cố và nguồn việc liên tục được bổ sung, HHV đang từng bước xây dựng nền tảng tăng trưởng bền vững, hướng tới nâng cao giá trị doanh nghiệp và gia tăng lợi ích lâu dài cho cổ đông.