Không đứng trước bàn mổ, vẫn có thể bước vào trung tâm của y học hiện đại





Khi y học hiện đại cần nhiều hơn người trực tiếp điều trị

Lâu nay, theo đuổi khối sức khỏe thường được đồng nhất với việc trở thành bác sĩ, dược sĩ. Góc nhìn này đúng, nhưng chưa đủ để phản ánh toàn cảnh hệ sinh thái y tế hiện đại.

Thực tế, phía sau một chẩn đoán di truyền là quá trình phân tích cấp độ gen phức tạp, phía sau phác đồ điều trị cá thể hóa là hệ thống dữ liệu khổng lồ về tế bào, protein của từng bệnh nhân. Và phía sau những đột phá về ung thư hay thoái hóa thần kinh là các nhà khoa học âm thầm tìm kiếm dấu ấn sinh học, xây dựng mô hình chẩn đoán và thử nghiệm liệu pháp tiên tiến.

Không đứng trước bàn mổ không có nghĩa là đứng ngoài guồng quay y học. TS. Đỗ Vân Khanh - Trưởng Khoa Khoa học Y sinh, Đại học Phenikaa cho biết: Phía sau mỗi xét nghiệm di truyền, liệu pháp tế bào hay mô hình AI hỗ trợ y tế đều có dấu ấn của nhà khoa học y sinh. Họ là cầu nối chuyển hóa thành tựu khoa học cơ bản thành ứng dụng thực tiễn.

Quyết định 21/2026/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ đã định vị "công nghệ sinh học và y sinh tiên tiến" là một trong 10 nhóm công nghệ chiến lược, khẳng định vai trò huyết mạch và nhu cầu nhân lực chất lượng cao rất lớn của ngành.

Từ bối cảnh đó, chương trình Khoa học Y sinh tại Đại học Phenikaa được thiết kế nhằm rèn luyện năng lực kết nối giữa khoa học cơ bản, y học lâm sàng, công nghệ phân tích và xử lý dữ liệu – hành trang cốt lõi để người học kiến tạo tương lai nền y tế.

Lối rẽ vào khối sức khỏe từ phòng lab, dữ liệu và công nghệ

Với Khoa học Y sinh, giá trị nằm ở độ mở của thị trường lao động. Cử nhân ngành này có thể làm việc tại bệnh viện, trung tâm xét nghiệm công nghệ cao, trung tâm di truyền, tế bào gốc, hỗ trợ sinh sản (IVF), các viện nghiên cứu, doanh nghiệp thiết bị y tế; hoặc tiếp trở thành nhà nghiên cứu, giảng viên.

"Nhu cầu nhân lực Khoa học Y sinh đang gia tăng mạnh mẽ khi các cơ sở y tế chú trọng đầu tư công nghệ sâu. Tuy nhiên, thị trường đặt ra yêu cầu mới về chất lượng: nhân sự y sinh phải vững khoa học cơ bản, thành thạo công nghệ phân tích, am hiểu dữ liệu và có tư duy tham gia R&D để giải quyết bài toán thực tiễn," TS. Đỗ Vân Khanh nhấn mạnh.

Lộ trình học Khoa học Y sinh tại ĐH Phenikaa được thiết kế từ nền tảng vững chắc đến chuyên sâu sắc bén.

Để đáp ứng tiêu chuẩn đó, quá trình đào tạo tại Phenikaa hướng người học hiểu cơ thể sống từ góc nhìn đa tầng: mô, tế bào đến gen, protein và dữ liệu sinh học.

Lộ trình được thiết kế từ nền tảng vững chắc đến chuyên sâu sắc bén. Hai năm đầu, sinh viên rèn thực hành lab song song với kiến thức Sinh học, Hóa sinh, Sinh lý, Di truyền. Từ năm ba, các em chinh phục các học phần mũi nhọn: Sinh học ung thư, Y học tái tạo, Liệu pháp gen, Tin sinh học, AI trong y sinh và Phân tích dữ liệu y tế.

Học ngành của tương lai cần một thực tế năng động

Chương trình Khoa học Y sinh chỉ thực sự giá trị khi sinh viên được trực tiếp vận hành trong môi trường thực tế. Đây là hướng đi được nhà trường tập trung đầu tư.

Với hệ sinh thái tích hợp Đại học - Bệnh viện - Viện nghiên cứu - Doanh nghiệp đặc trưng của Phenikaa, sinh viên không chỉ học từng mảnh ghép riêng lẻ của y học mà còn được quan sát toàn bộ hành trình của một công nghệ y sinh từ nghiên cứu cơ bản, phát triển công nghệ, xác thực lâm sàng đến ứng dụng điều trị thực tế.

Bệnh viện Đại học Phenikaa - PhenikaaMec

Ngay từ năm nhất, sinh viên được kiến tập tại Bệnh viện Đại học Phenikaa cùng hệ sinh thái gồm: Trung tâm Di truyền, Trung tâm Tế bào gốc và Ngân hàng mô, Trung tâm Hỗ trợ sinh sản IVF. Trải nghiệm này giúp các em sớm hình dung chặng đường đưa một phát hiện từ phòng lab vào phục vụ chẩn đoán, điều trị thực tế.

Từ năm hai, sinh viên tham gia các nhóm nghiên cứu của giảng viên, làm quen tác phong chuyên nghiệp. Người học được trực tiếp tương tác với các công nghệ tiên tiến: hệ thống giải trình tự DNA/RNA thế hệ mới (NGS), nuôi cấy tế bào gốc, sắc ký lỏng – khối phổ LC-MS/MS, vật liệu y sinh tái tạo mô và dẫn truyền thuốc.

Đặc biệt, sinh viên được tiếp cận hướng nghiên cứu "đa omics" - kết hợp dữ liệu gen (genomics), protein (proteomics) đến chất chuyển hóa (metabolomics). Đây là phương pháp "đọc" toàn diện những tín hiệu vi mô cơ thể, tạo cơ sở phát hiện bệnh sớm và tối ưu hóa liệu pháp điều trị.

Bên cạnh hạ tầng, điểm tựa cho sinh viên nằm ở mô hình cố vấn. Đội ngũ giảng viên Phenikaa luôn đồng hành cùng sinh viên từ khâu tra cứu, đặt giả thuyết, thiết kế thí nghiệm đến xử lý số liệu, giúp từng bước hoàn thiện tư duy logic và năng lực độc lập.

Quyết định chọn ngành học là chọn tâm thế bước vào tương lai. Hôm nay, bài toán khối sức khỏe không chỉ là "Có trở thành bác sĩ không?", mà đã mở rộng: Bạn muốn trực tiếp chăm sóc bệnh nhân, hay kiến tạo công nghệ giúp chẩn đoán sớm và chữa trị hiệu quả? Cả hai vai trò đều là trụ cột không thể thiếu của y học hiện đại.

Với các bạn trẻ đam mê nghiên cứu và công nghệ cao, Khoa học Y sinh tại Đại học Phenikaa là một xuất phát điểm thực chất - nơi chuẩn bị năng lực hành nghề vững vàng để thích ứng với dòng chảy khoa học thế giới và đáp ứng nhu cầu nhân lực chất lượng cao trong tương lai.