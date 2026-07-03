"Phí sàn tăng là phép thử buộc người bán chuyển từ chạy doanh thu sang quản trị lợi nhuận"

Chuyển mình từ vai trò streamer "Thầy Hiệu Trưởng" và người quản lý mạng lưới hơn 200 KOL, anh Vũ Minh Phương đã bước vào mảng thực chiến thương mại điện tử với việc thành lập STONK Agency (tháng 2/2025) – đơn vị chuyên vận hành TikTok Shop. Buổi chia sẻ diễn ra ngay giữa thời điểm nền tảng này đồng loạt tăng biểu phí. Theo đó, việc phí giao dịch vọt lên 6% (từ 9/5/2026), phí VXP chạm mức 5%, nhiều ngành hàng nhích thêm 1-3%, cùng chính sách phân hóa hoa hồng giữa shop tiêu chuẩn và Mall (áp dụng từ 3/7) đang đặt các nhà bán hàng trước bài toán sinh lời vô cùng khốc liệt.

Stonk Agency với đội ngũ trẻ, tập trung cho TikTok Shop

Kinh nghiệm quản lý KOLs liên quan thế nào đến việc vận hành TikTok Shop?

Việc quản lý hàng trăm KOLs đòi hỏi tư duy xây dựng quy trình và tối ưu hiệu suất ở quy mô lớn. Việc vận hành trên sàn TMĐT cần thực chiến và giải bài toán lợi nhuận.

STONK Agency chính thức nhận chứng chỉ đào tạo từ đối tác TikTok Shop (TSP), khẳng định năng lực vận hành, sản xuất video và quảng cáo TikTok chuyên nghiệp.

Khác với sàn truyền thống nơi người dùng chủ động tìm kiếm, TikTok Shop kích thích nhu cầu mua sắm ngay trong lúc xem nội dung. Tại đây, KOL đông người theo dõi chưa chắc đã chốt đơn tốt bằng người có độ phù hợp cao với sản phẩm. Nội dung hiệu quả không chỉ liệt kê thông tin mà phải giải quyết đúng vấn đề và tạo niềm tin để khách hàng hành động.

Nội dung tạo ra đơn hàng mới chỉ là bước khởi đầu. Khi mở rộng quy mô, doanh nghiệp buộc phải kiểm soát chặt chẽ quảng cáo, tỷ lệ hoàn hàng, dòng tiền và lợi nhuận. Đó là lý do STONK Agency không làm các mảng lẻ tẻ, mà cung cấp giải pháp tích hợp toàn diện: Vận hành – Nội dung – Creator – Công nghệ dữ liệu, nhằm biến sức hút nội dung thành kết quả kinh doanh thực tế.

TikTok Shop và các sàn liên tục điều chỉnh phí. Theo anh, đây có phải nguyên nhân chính khiến nhiều shop ngày càng khó có lợi nhuận?

Phí sàn tăng không phải nguyên nhân duy nhất gây khó khăn, mà thực chất là "phép thử" làm lộ rõ những điểm yếu rủi ro từ trước của gian hàng (như phụ thuộc quảng cáo, tỷ lệ hoàn cao, hay chỉ bán được khi giảm giá sâu). Khi không còn trợ giá và traffic rẻ che lấp, doanh thu cao không còn đồng nghĩa với một mô hình khỏe mạnh. Người bán bắt buộc phải tính toán lại tường tận mọi loại chi phí và chuyển dịch tư duy từ "chạy doanh thu" sang "quản trị lợi nhuận".

Nhà bán hàng nên làm gì ngay sau một đợt tăng phí?

Có sáu việc cần làm ngay:

Thứ nhất, tính lại lợi nhuận thực tế theo từng SKU, không chỉ lấy giá bán trừ giá vốn. Phải đưa đầy đủ phí sàn, phí giao dịch, phí xử lý đơn, hoa hồng affiliate, quảng cáo, voucher, tỷ lệ hoàn và thuế vào cùng một mô hình.



Thứ hai, tăng giá trị trên mỗi đơn hàng. Khi chi phí tạo đơn tăng, doanh nghiệp cần cải thiện giá trị giỏ hàng bằng combo, sản phẩm mua kèm, phân tầng dung lượng hoặc chương trình ưu đãi theo ngưỡng thay vì chỉ tiếp tục giảm giá từng sản phẩm.



Thứ ba, tối ưu nội dung trước khi tăng ngân sách. Quảng cáo chỉ khuếch đại những gì đang có. Nếu video không giữ chân, thông điệp không rõ hoặc sản phẩm chưa tạo được niềm tin thì tăng ngân sách chỉ khiến tiền được tiêu nhanh hơn.



Thứ tư, không phụ thuộc vào một nguồn doanh thu. Video tự nhiên, livestream, affiliate/KOC, quảng cáo và khách hàng cũ cần được tổ chức như một hệ thống bổ trợ lẫn nhau.



Thứ năm, giảm các khoản lãng phí trong vận hành: tồn kho sai, xử lý đơn chậm, tỷ lệ hoàn cao, lựa chọn sai KOC, livestream nhiều nhưng không cải thiện chuyển đổi hoặc sản xuất hàng loạt video không có chiến lược.



Thứ sáu, chuẩn hóa dữ liệu. Người bán cần đối soát được doanh thu, các loại phí, tiền thực nhận, thuế và lợi nhuận theo từng ngày. Khi không nhìn thấy số liệu đầy đủ, mọi quyết định đều dễ trở thành cảm tính.

Những thay đổi về quản lý thuế tác động thế nào đến cá nhân và hộ kinh doanh bán hàng trên sàn?

Việc minh bạch thuế trên nền tảng số (theo Nghị định 117/2025/NĐ-CP) là xu hướng tất yếu. Dù gặp rào cản bước đầu khi làm quen với hóa đơn và quản trị tài chính, người bán nên xem đây là cơ hội vàng để chuyên nghiệp hóa. Việc chuẩn hóa quản lý chứng từ, dòng tiền và lợi nhuận không chỉ giúp ra quyết định chính xác mà còn là bước đệm vững chắc để nâng cấp lên mô hình doanh nghiệp.

STONK đang ưu tiên đồng hành với sản phẩm được sản xuất trong nước. Định hướng này đến từ đâu?

Tôi lớn lên từ một vùng quê nên luôn có sự quan tâm đặc biệt với các cơ sở sản xuất địa phương, làng nghề, hợp tác xã và những hộ gia đình trực tiếp làm ra sản phẩm.

Trong quá trình vận hành thương mại điện tử, tôi nhận thấy gần như bất kỳ sản phẩm nào bắt đầu bán tốt đều có thể nhanh chóng xuất hiện những phiên bản tương tự từ các nguồn cung nước ngoài, trong đó có Trung Quốc.

Một buổi Livestream với cá sản phẩm là hàng Việt

Những nguồn cung lớn thường có lợi thế rất mạnh về quy mô, tốc độ sản xuất và giá thành. Nếu một nhà sản xuất nhỏ trong nước chỉ cạnh tranh bằng giá, họ rất khó thắng.

Sản phẩm Việt phải cạnh tranh bằng chất lượng, nguồn gốc rõ ràng, sự phù hợp với người tiêu dùng trong nước, câu chuyện thương hiệu, dịch vụ sau bán hàng và khả năng xây dựng hệ thống phân phối số.

STONK muốn ưu tiên những doanh nghiệp thực sự sản xuất hoặc tạo ra giá trị tại Việt Nam. Mục tiêu không chỉ là giúp họ có một đợt doanh thu ngắn hạn, mà là xây được năng lực làm nội dung, mạng lưới creator, dữ liệu và quy trình vận hành để đi xa hơn.

AI và dữ liệu có vai trò với STONK?

Dữ liệu không thể chỉ dùng để báo cáo sau khi sự việc đã xảy ra; nó phải hỗ trợ người vận hành phát hiện vấn đề và hành động sớm hơn.

Công nghệ có thể giúp cảnh báo quảng cáo đốt tiền, phát hiện sản phẩm giảm hiệu quả, theo dõi ROI, CPO, tỷ lệ chuyển đổi và đối soát nhiều shop trong cùng một hệ thống.

Công cụ riêng là phần quan trọng trong vận hành của STONK Agency

Từ nhu cầu đó, STONK đang phát triển bộ đôi STONK AI Data và STONK GMV & BOOKING AI. STONK AI Data tập trung gom, chuẩn hóa và phân tích dữ liệu để người bán nhìn rõ vấn đề của shop. STONK GMV & BOOKING AI hướng tới đơn giản hóa các tác vụ vận hành, cảnh báo và hỗ trợ tối ưu hằng ngày.

Người bán không kiểm soát được thời điểm nền tảng thay đổi phí. Nhưng họ có thể kiểm soát chất lượng sản phẩm, cấu trúc chi phí, nội dung, dữ liệu và hiệu quả vận hành của mình.

Đừng chỉ hỏi: "Sàn tăng phí thì còn bán được không?". Hãy hỏi: "Hệ thống của mình đã đủ tốt để vẫn có lợi nhuận khi chi phí tăng hay chưa?".

Hiện tại, tôi muốn STONK được ghi nhận bằng những gì đang tạo ra cho nhà bán hàng và sản phẩm Việt: năng lực vận hành, dữ liệu, công nghệ và kết quả thực tế. Nếu chúng tôi có thể giúp một nhà sản xuất trong nước xây được thương hiệu, bán hàng có lợi nhuận và đi xa hơn, đó mới là thành quả có ý nghĩa.

