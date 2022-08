Chân dung giám đốc đa tài thế hệ Z của iKonix - Vũ Minh Phương

Ngày nay, các nền tảng mạng xã hội trở nên phổ biến, đi cùng với nó là những nghề nghiệp mới, là mảnh đất hứa cho nhiều người muốn trở nên nổi tiếng một cách nhanh chóng. Có một nhóm người không phải là diễn viên, ca sĩ, không xuất hiện trên báo chí truyền hình nhưng vẫn kiếm được thu nhập khủng và có sức ảnh hưởng đến giới trẻ, đó chính là các KOLs.



Vũ Minh Phương từng là gương mặt streamer nổi bật của cộng đồng gaming

Năm 2020, khi đang là gương mặt streamer được yêu mến đối với cộng đồng game thủ Liên Quân và PUBG Mobile, Vũ Minh Phương quyết định sẽ tạm ngưng sự nghiệp và phát triển ở một lĩnh vực mới. Quyết định này đã gây bất ngờ đối với những người hâm mộ yêu thích phong cách livestream hài hước thú vị của anh. Nhưng đến hiện tại, tất cả mọi người đã hiểu được quyết định này là điều hoàn toàn đúng đắn khi Vũ Minh Phương gặt hái được nhiều thành công ở vai trò Giám đốc phát triển nền tảng của Công ty giải trí iKonix Entertainment.



Sau 2 năm, Vũ Minh Phương đã gặt hái được nhiều thành công tại iKonix Entertainment

Xác định tầm nhìn dài hạn muốn phát triển sự nghiệp cao hơn là streamer, khi nó có thể thoái trào theo xu thế của xã hội, Vũ Minh Phương đã lui về làm hậu trường, quản lý hơn 200 KOLs của iKonix Entertainment (tiền thân là HQ Group Talent). Chỉ sau 2 năm ngắn ngủi, anh đã trở thành Giám đốc phát triển nền tảng và là người đứng sau thành công của nhiều KOLs đình đám hiện nay. Một trong số đó là streamer hàng đầu của Free Fire Việt Nam Bác Gấu, người sở hữu nút vàng Youtube với 1.8 triệu lượt đăng ký, Fanpage 1,7 triệu , TikTok 4 triệu lượt theo dõi.



Chàng trai trẻ còn thử thách bản thân với vai trò nhà sản xuất

Chưa dừng tại đó, Vũ Minh Phương còn khiến tất cả mọi người ngạc nhiên khi lấn sân sang lĩnh vực giải trí với vai trò quản lý diễn viên và tham gia sản xuất cho một số MV nổi tiếng như "Thu Hà Nội (New version)" - Yanbi x Mr T x Huy Lee x Vương Anh Ole, "Tệ Quá Đi Thôi" – Deus Tiến Đạt, "We Are Family" - ICD x iKonix. Những MV này đều nhận được sự chú ý không nhỏ trong làng nhạc, mang đến những tín hiệu tích cực cho chàng giám đốc trẻ khi đảm nhiệm một vai trò mới.



Vũ Minh Phương trong buổi khai trương chi nhánh iKonix tại Tp.HCM

Sắp tới, Vũ Minh Phương còn tiếp tục thử thách bản thân với những dự án lớn cho iKonix Entertainment. Trong đó có việc mở rộng mảng kinh doanh của công ty sang Thương mại điện tử với mũi nhọn là TikTok Shop. Ngoài ra, anh còn là người phụ trách xây dựng chi nhánh ở Thành phố Hồ Chí Minh cho iKonix Entertainment và ký kết tài trợ cho 2 đội tuyển HQ Esport Liên Quân & Free Fire. Trong tương lai gần, chàng CEO trẻ còn muốn xây dựng một hệ sinh thái iKonix bao gồm thêm nhiều lĩnh vực mới ngoài giải trí như nghỉ dưỡng, đào tạo, kinh doanh…



Khi làm một mình, bạn hiểu rõ được thế mạnh của bản thân và dễ dàng phát huy được nó. Nhưng khi trở thành quản lý một đội ngũ hàng trăm KOLs ở các lĩnh vực khác nhau, đòi hỏi Vũ Minh Phương phải có tư duy, năng lực quản lý vượt trội, phải nắm bắt được xu hướng, thị hiếu của khán giả thay đổi từng ngày và có cái nhìn bao quát toàn hệ thống, phải nhìn nhận được ưu khuyết điểm của từng người để có chiến lược phát triển phù hợp.

Mỗi lĩnh vực mới đều yêu cầu cao về năng lực chuyên môn cũng như đòi hỏi người tay ngang như Vũ Minh Phương phải không ngừng học hỏi, đúc rút kinh nghiệm. Và cho đến hiện tại, chàng trai trẻ này đang không ngừng tiến về phía trước với những thành công đáng nể.

"Không có giới hạn nào cho những người trẻ biết nỗ lực và cố gắng vươn lên. Chỉ có thể bắt tay vào làm, đốc thúc bản thân tiến về phía trước mới biết chúng ta phù hợp điều gì, chúng ta có thể làm được đến đâu" Vũ Minh Phương chia sẻ.