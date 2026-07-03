A&T Group chính thức bàn giao căn hộ dự án A&T Sky Garden

Cột mốc bàn giao và mở ra hành trình sống xanh tại A&T Sky Garden

Dự án khu căn hộ cao cấp A&T Sky Garden tại Lái Thiêu vừa chính thức ghi dấu bước chuyển mình mới khi chào đón những chủ nhân đầu tiên đến nhận bàn giao.

Tại sự kiện, các gia đình đã trực tiếp tham gia nghi thức cắt băng khánh thành, tham quan và trải nghiệm trọn vẹn quy trình nhận nhà tiêu chuẩn, sẵn sàng cho một không gian sống mới tại cửa ngõ Bắc Sài Gòn. Buổi lễ ghi nhận không khí hào hứng và những phản hồi tích cực từ phía khách hàng khi lần đầu tiên được trực tiếp chạm vào tổ ấm của chính mình.

"Khi quyết định mua căn hộ tại đây, tôi đặt niềm tin lớn vào năng lực của chủ đầu tư. Hôm nay, được trực tiếp mở cửa bước vào căn hộ của chính mình cảm giác rất đặc biệt và hạnh phúc. Tôi rất mong chờ ngày cả gia đình chính thức dọn về nhà mới để các con được trải nghiệm không gian vui chơi và công viên xanh ngay trong nội khu", anh Minh Hoàng - một trong những cư dân đầu tiên nhận nhà chia sẻ.

Cư dân A&T Sky Garden nhận bàn giao căn hộ. Ảnh: A&T Group

Chia sẻ tại buổi lễ, đại diện Ban lãnh đạo A&T Group nhấn mạnh: "Đối với A&T Group, cột mốc bàn giao căn hộ không chỉ đơn thuần là việc hoàn tất một chu kỳ phát triển dự án, mà còn là sự gửi gắm toàn bộ tâm huyết cùng lời tri ân sâu sắc đến quý khách hàng đã đồng hành. Doanh nghiệp luôn trân trọng niềm tin của cư dân và xem đây là động lực để không ngừng hoàn thiện chất lượng dịch vụ, hướng tới mục tiêu kiến tạo những giá trị sống vững bền."

A&T Sky Garden sở hữu vị trí đắc địa ngay cửa ngõ Bắc Sài Gòn, kết nối trực tiếp với nhiều trục giao thông huyết mạch và chuỗi tiện ích lớn của khu vực như TTTM Aeon Mall, Lotte Mart, các bệnh viện quốc tế và hệ thống trường học các cấp. Từ dự án, cư dân chỉ mất khoảng 3-5 phút để tiếp cận các tiện ích nội vùng, dễ dàng di chuyển nhanh chóng vào trung tâm TP.HCM hay kết nối đến sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất chỉ trong vòng 20-30 phút di chuyển.

Không chỉ ghi điểm nhờ tọa độ "vàng" giao thương, dự án còn mang đến một không gian sống ngập tràn hơi thở thiên nhiên. Hệ sinh thái tiện ích nội khu được quy hoạch bài bản với điểm nhấn là hồ bơi vô cực, khu vui chơi trẻ em sáng tạo, phòng gym-spa hiện đại và đặc biệt là khu vườn trên cao "Sky Garden" độc đáo. Thiết kế các căn hộ đều hướng tới sự cân bằng hoàn hảo giữa công năng sử dụng, yếu tố thẩm mỹ tinh tế và khả năng đón ánh sáng, gió trời tự nhiên, mang lại trải nghiệm thư thái như nghỉ dưỡng mỗi ngày cho gia chủ.

Căn hộ tại dự án được bàn giao hoàn thiện. Ảnh: A&T Group

Sự kiện bàn giao của A&T Sky Garden diễn ra trong bối cảnh nguồn cung mới trên thị trường vô cùng khan hiếm, tâm lý khách hàng và nhà đầu tư ưu tiên các sản phẩm đã hoàn thiện và pháp lý minh bạch. Giữa bối cảnh tiêu chuẩn người mua ngày càng khắt khe, dự án đã chính thức đưa vào hoạt động thuộc tài sản có tính an toàn cao nhất, sẵn sàng sinh lời lập tức cho gia chủ.

Thêm vào đó, cột mốc này cũng đánh dấu bước chuyển mình quan trọng của A&T Sky Garden sang giai đoạn vận hành và quản lý chuyên nghiệp. Đây là thời kỳ then chốt khẳng định uy tín dài hạn của chủ đầu tư thông qua chất lượng dịch vụ, minh chứng rõ ràng nhất cho quyết định đầu tư đúng đắn, đón đầu làn sóng tài sản thực của những chủ nhân sở hữu.

Dự án A&T Sky Garden khi thành phố lên đèn. Ảnh: A&T Group

Dấu ấn Nam tiến và năng lực phát triển vững vàng

A&T Sky Garden là dự án mang tính chiến lược, đánh dấu cột mốc "Nam tiến" đầu tiên của chủ đầu tư A&T Group. Việc một doanh nghiệp có tiềm lực vững mạnh tại miền Bắc quyết định đặt chân vào thị trường năng động phía Nam và và bàn giao căn hộ đúng theo tiêu chuẩn cam kết không chỉ hiện thực hóa quyền lợi của khách hàng, mà còn góp phần củng cố uy tín cho thương hiệu của chủ đầu tư tại khu vực này.

Nền tảng về năng lực triển khai thực tế từ dự án A&T Sky Garden được A&T Group áp dụng đồng bộ tại tổ hợp căn hộ sinh thái A&T Saigon Riverside (Bình Hòa). Sự kế thừa kinh nghiệm quản lý này, kết hợp cùng nhịp độ xây dựng khẩn trương tại công trường, chính là lời cam kết thực tế nhất giúp người mua hoàn toàn an tâm về tiến độ lẫn tính pháp lý của sản phẩm trong tương lai.