ĐHĐCĐ thường niên 2026 ASP: Triển vọng cổ tức trở lại sau 4 năm

Bốn năm liên tiếp chưa chia cổ tức vì lỗ lũy kế

Một trong những nội dung được nhiều cổ đông quan tâm nhất tại Đại hội là việc ASP tiếp tục chưa thể chia cổ tức. Đây là năm thứ tư liên tiếp doanh nghiệp không thực hiện phân phối lợi nhuận cho cổ đông do vẫn còn lỗ lũy kế.

Theo Ban lãnh đạo, tính đến ngày 31/12/2025, ASP vẫn ghi nhận lỗ lũy kế khoảng 47 tỷ đồng. Dù kết quả kinh doanh đã cải thiện mạnh mẽ trong hai năm qua nhưng theo quy định pháp luật không cho phép doanh nghiệp chia cổ tức khi chưa xử lý hết khoản lỗ lũy kế.

Tuy nhiên, thay vì chỉ tập trung vào vấn đề cổ tức, các ý kiến tại Đại hội cũng ghi nhận những kết quả tích cực của quá trình tái cơ cấu, đồng thời kỳ vọng Ban lãnh đạo sẽ sớm hoàn tất mục tiêu xóa lỗ để đưa chính sách cổ tức trở lại trong thời gian tới.

Lợi nhuận 6 tháng đầu năm dự kiến vượt 100 tỷ đồng – dấu ấn điều hành trong giai đoạn biến động nguồn cung

Trả lời cổ đông, Tổng Giám đốc Kobayashi Naoki cho biết kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2026 đang vượt xa kế hoạch đề ra.

Theo chia sẻ tại Đại hội, lợi nhuận sau thuế hợp nhất 6 tháng đầu năm dự kiến đạt trên 100 tỷ đồng. Riêng lợi nhuận quý I/2026 đã đạt khoảng 45 tỷ đồng, giúp doanh nghiệp gần như xóa toàn bộ khoản lỗ lũy kế còn lại, trong khi kết quả quý II tiếp tục duy trì tích cực.

Đáng chú ý, kết quả này được tạo ra trong bối cảnh thị trường LPG đối mặt với nhiều biến động khi xung đột địa chính trị tại Trung Đông khiến nguồn cung toàn cầu gián đoạn từ tháng 3/2026.

Theo Ban lãnh đạo, trong khi nhiều doanh nghiệp trong ngành gặp khó khăn về nguồn hàng, ASP đã chủ động đa dạng hóa nguồn cung, điều tiết hàng hóa hợp lý và ưu tiên đảm bảo nguồn LPG ổn định cho hệ thống khách hàng hiện hữu. Đồng thời, Công ty cũng tăng cường quản trị dòng tiền, kiểm soát công nợ và yêu cầu khách hàng thực hiện thanh toán trước đối với các lô hàng mới, qua đó vừa bảo đảm khả năng cung ứng, vừa cải thiện đáng kể tình hình tài chính.

Những giải pháp điều hành linh hoạt này đã góp phần tạo nên kết quả kinh doanh tích cực trong nửa đầu năm và tiếp tục củng cố nền tảng tài chính của doanh nghiệp.

Mở ra triển vọng chi trả cổ tức từ năm 2027

Theo Tổng Giám đốc Kobayashi Naoki, với kết quả kinh doanh hiện nay, khoản lỗ lũy kế của Công ty Cổ phần Tập đoàn Dầu khí An Pha nhiều khả năng sẽ được xử lý hoàn toàn sau khi Công ty công bố kết quả kinh doanh quý II.

Việc hoàn tất xóa lỗ lũy kế sẽ tạo điều kiện pháp lý quan trọng để ASP xem xét khôi phục chính sách cổ tức sau bốn năm gián đoạn, nếu kết quả kinh doanh tiếp tục duy trì tích cực và được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Thông tin này được nhiều cổ đông đánh giá là tín hiệu tích cực, đánh dấu bước chuyển từ giai đoạn tái cơ cấu sang giai đoạn tạo giá trị bền vững cho cổ đông.

Sẵn sàng đầu tư LNG, CNG khi điều kiện thị trường thuận lợi

Bên cạnh hoạt động kinh doanh LPG, Ban lãnh đạo cũng tái khẳng định định hướng phát triển các lĩnh vực LNG và CNG như một trụ cột tăng trưởng dài hạn.

Theo Tổng Giám đốc, sau quá trình tái cơ cấu, năng lực tài chính của ASP đã được cải thiện rõ rệt và doanh nghiệp đang chuẩn bị đầy đủ nguồn lực để triển khai các dự án LNG, CNG.

Tuy nhiên, trước những bất ổn của thị trường năng lượng quốc tế và nguồn cung LNG chưa thực sự ổn định, Công ty sẽ lựa chọn thời điểm phù hợp để triển khai đầu tư, nhằm tối ưu hiệu quả và kiểm soát rủi ro. Ban lãnh đạo cho biết LNG và CNG vẫn là định hướng phát triển chiến lược trong những năm tới.

ASP tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2026 ngày 26/06/2026 - Ảnh: ASP

Khép lại Đại hội, tất cả các tờ trình đều được cổ đông thông qua với tỷ lệ đồng thuận rất cao. Những kết quả đạt được trong nửa đầu năm 2026 cùng định hướng phát triển dài hạn cho thấy ASP đang từng bước hoàn tất quá trình tái cơ cấu, củng cố nền tảng tài chính và tạo tiền đề cho giai đoạn tăng trưởng mới, hướng tới mục tiêu nâng cao giá trị doanh nghiệp và mang lại lợi ích bền vững cho cổ đông.