Học Phân tích dữ liệu tài chính, kinh doanh tại PTIT: Lợi thế từ nền tảng công nghệ

Nắm bắt được "điểm nghẽn" này, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (PTIT) chính thức tuyển sinh chương trình Phân tích dữ liệu trong Tài chính, kinh doanh (ngành Tài chính - Ngân hàng, mã 7340201) từ năm 2026.

Cơ hội việc làm rộng mở và mức thu nhập hấp dẫn

Cơ hội việc làm trong lĩnh vực phân tích dữ liệu tài chính - ngân hàng đang tăng trưởng mạnh mẽ, với nhu cầu tuyển dụng các vị trí liên quan đến dữ liệu tại Việt Nam tăng trung bình 25 – 30% mỗi năm. Nguyên nhân là bởi chuyển đổi số trong ngành Ngân hàng không còn là xu hướng, mà đã trở thành yêu cầu sống còn. Theo thống kê sơ bộ của Ngân hàng Nhà nước, có đến 95% ngân hàng đã và đang xây dựng chiến lược chuyển đổi số

Các tổ chức tài chính - ngân hàng, công ty Fintech (MoMo, VNPay), thương mại điện tử (Shopee, Lazada) liên tục đăng tin tuyển dụng hàng trăm vị trí Phân tích dữ liệu (Data Analyst) với mức lương khởi điểm cực kỳ cạnh tranh. Theo báo cáo thị trường lao động mới nhất:

Chuyên viên phân tích dữ liệu mới ra trường (Fresher): 10 – 15 triệu đồng/tháng.

Chuyên viên phân tích dữ liệu có 1-3 năm kinh nghiệm: 15 – 25 triệu đồng/tháng.

Chuyên viên phân tích dữ liệu cao cấp/Trưởng nhóm (Senior/Lead): có thể lên tới 40 – 60 triệu đồng/tháng.

Mức lương trung bình cho Chuyên viên phân tích dữ liệu tài chính (Financial Data Analyst) dao động từ 9.450 USD đến 28.350 USD/năm (tương đương khoảng 240 triệu – 720 triệu đồng/năm, tức 20 – 60 triệu đồng/tháng).

Đặc biệt, giai đoạn 2025-2030, nhu cầu nhân sự AI, trong đó có phân tích dữ liệu tài chính, dự kiến tăng tới 74%. Chương trình học này chính là tấm vé để sinh viên bước vào thị trường lao động "khát" nhân lực chất lượng cao.

Lợi thế vượt trội của PTIT trong đào tạo phân tích dữ liệu trong tài chính, kinh doanh

PTIT là một trong 5 cơ sở giáo dục đại học trọng điểm quốc gia về kỹ thuật, công nghệ. Chương trình "Phân tích dữ liệu trong Tài chính, kinh doanh" được xây dựng dựa trên thế mạnh về công nghệ, kết hợp với kiến thức tài chính - ngân hàng.

Sự khác biệt của chương trình:

Tích hợp liên ngành sâu rộng: Sinh viên không chỉ học các môn nền tảng như Tài chính doanh nghiệp, Đầu tư tài chính, Quản trị rủi ro, mà còn được trang bị kiến thức Công nghệ với các môn học mũi nhọn như Lập trình Python, Cơ sở dữ liệu, Khoa học dữ liệu trong Kinh tế và Kinh doanh, Phân tích dữ liệu tài chính quy mô lớn, Trí tuệ nhân tạo, Phát triển hệ thống thông minh kinh doanh (BI).

Khắc phục điểm yếu trong đào tạo nhân sự : Chương trình giải quyết khoảng trống nhân lực khi phần lớn nhân sự phân tích dữ liệu đến từ khối CNTT chưa am hiểu sâu về tài chính, trong khi nhân sự tài chính truyền thống lại thiếu kỹ năng công nghệ.

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Thực hành trên dữ liệu thực tế: Với lợi thế là trường đại học trọng điểm, PTIT tạo điều kiện cho sinh viên tiếp cận và thực hành với các bộ dữ liệu tài chính và kinh doanh của các các đối tác, doanh nghiệp hàng đầu.

Học bổng "khủng" dành cho tân sinh viên năm 2026

PTIT dành học bổng miễn 50% học phí trong năm học thứ nhất cho thí sinh đạt giải học sinh giỏi hoặc có kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Ngoài ra, Học viện còn có các gói Học bổng Tài năng miễn phí lên tới 100% học phí toàn khóa cho những thí sinh xuất sắc, khẳng định cam kết đào tạo nhân lực chất lượng cao của PTIT.

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Tên chương trình đào tạo: Phân tích dữ liệu trong tài chính, kinh doanh

Mã xét tuyển: 7340201DL

Ngành đào tạo: Tài chính – Ngân hàng (Mã ngành: 7340201)

Trình độ đào tạo: Đại học chính quy

Thời gian đào tạo: 4 năm

Đối tượng tuyển sinh: Thí sinh tốt nghiệp THPT hoặc tương đương

Chỉ tiêu tuyển sinh: 110 chỉ tiêu

Phương thức xét tuyển: Áp dụng cả 05 phương thức tuyển sinh của Học viện bao gồm:

Phương thức 1: Xét tuyển tài năng (Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển hoặc xét tuyển dựa vào hồ sơ năng lực).

Phương thức 2: Xét tuyển dựa vào kết quả Chứng chỉ đánh giá năng lực quốc tế (SAT/ACT).

Phương thức 3: Xét tuyển dựa vào kết quả trong các kỳ thi đánh giá năng lực (ĐGNL), đánh giá tư duy (ĐGTD) của ĐHQG Hà Nội, ĐHQG TP.HCM, ĐH Bách khoa Hà Nội và ĐH Sư phạm Hà Nội.

Phương thức 4: Xét tuyển kết hợp giữa Chứng chỉ tiếng Anh quốc tế (IELTS, TOEFL) với kết quả học tập ở bậc THPT (Học bạ).

Phương thức 5: Xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Tổ hợp xét tuyển:

A00: Toán, Vật lí, Hóa học

A01: Toán, Vật lí, Tiếng Anh

X06: Toán, Vật lí, Tin học

X26: Toán, Tin học, Tiếng Anh

D01: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

Thông tin liên hệ và tư vấn chi tiết

Thí sinh và phụ huynh quan tâm có thể tìm hiểu thêm thông tin chi tiết về chương trình đào tạo, đề án tuyển sinh và nhận tư vấn theo các kênh chính thức sau:

Địa chỉ văn phòng: Tầng 10 Nhà A2, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, 96A Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội.

Fanpage Khoa: facebook.com/fanpagekhoatckt1ptit

Website: https://tckt.ptit.edu.vn/

Hotline: 024.3356.0366/0943.836.486