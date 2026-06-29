Hà Nội có thêm không gian vui chơi sáng tạo, thân thiện môi trường tại Phố Sách 19/12

Sự kiện do dự án Picenza Art Soul khởi xướng, phối hợp cùng Showroom Hùng Túy và Doanh nghiệp xã hội Think Playgrounds thực hiện. Chương trình thu hút hơn 150 khách mời, hơn 200 trẻ em đến trải nghiệm thực tế.

Sự góp mặt của chính quyền, giới chuyên môn và cộng đồng

Buổi lễ ra mắt "Chòi Chơi Phố Sách" không chỉ là một hoạt động vui chơi đơn thuần mà còn nhận được sự đánh giá cao từ xã hội. Buổi lễ vinh dự đón tiếp hơn 150 khách mời, bao gồm đại diện Chánh văn phòng Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội, Hội Kiến trúc sư Hà Nội, Tổ chức Vùng Paris tại Việt Nam (PRX-Vietnam), ...

Về phía chính quyền địa phương, sự kiện có sự hiện diện của đại diện UBND phường Cửa Nam, Trung tâm Văn hóa Thông tin Phường, cùng các ban ngành đoàn thể như Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh và đại diện các tổ dân phố trên địa bàn. Sự quy tụ đông đảo này là minh chứng rõ nét cho tầm quan trọng của việc kiến tạo các không gian công cộng an toàn, bổ ích cho trẻ em đô thị.

Sự kiện khánh thành diễn ra trang trọng với sự chứng kiến của các đại biểu và chính quyền địa phương. Ảnh: Picenza Art Soul

Sức hút ấn tượng từ triết lý "Chơi tự do"

Ghi nhận thực tế tại sự kiện, Chòi Chơi Phố Sách đã thu hút hơn 200 trẻ em cùng gia đình tham gia trải nghiệm. Đáng chú ý, vào khung giờ cao điểm (9h10 - 9h30), Trạm Sáng Tạo Cùng Gỗ đã có sự góp mặt của 42 bạn nhỏ cùng thể hiện năng khiếu hội họa trên các chất liệu tự nhiên.

Không bị gò bó bởi khuôn mẫu, nhiều em đã tự do khám phá và hoàn thiện các mô hình sáng tạo của riêng mình trong suốt thời gian diễn ra sự kiện. Đáng trân trọng hơn là hình ảnh các bậc phụ huynh chủ động gác lại công việc, dành trọn thời gian để tương tác và vui chơi cùng con, qua đó khắc họa rõ nét tinh thần gắn kết của Ngày Gia đình Việt Nam và Tháng Thiếu Nhi (Tháng hành động vì trẻ em).

Không bị gò bó bởi khuôn mẫu, nhiều em đã tự do khám phá và hoàn thiện các mô hình sáng tạo của riêng mình trong suốt thời gian diễn ra sự kiện. Ảnh: Picenza Art Soul

Các bậc phụ huynh chủ động gác lại công việc, dành trọn thời gian để tương tác và vui chơi cùng con. Ảnh: Picenza Art Soul

Kiến tạo Mái ấm tinh thần từ trách nhiệm của doanh nghiệp

Công trình "Chòi Chơi Phố Sách" là hành động thiết thực thể hiện cam kết phát triển bền vững của Tập đoàn Picenza Việt Nam thông qua chuỗi dự án CSR mang tinh thần "Home For The Soul".

Phát biểu tại lễ ra mắt, Bà Nguyễn Hiền Anh - Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Picenza Việt Nam chia sẻ: "Hơn 30 năm phát triển, Picenza Việt Nam luôn tâm niệm rằng: Sự phát triển thực sự của một cộng đồng không thể chỉ đong đếm bằng thành tựu vật chất, mà còn phải được nuôi dưỡng bằng một đời sống tinh thần phong phú. Chòi Chơi Phố Sách ra đời từ niềm tin ấy - nơi vui chơi không chỉ để giải trí, mà là ngôn ngữ để trẻ em thấu hiểu thế giới và gắn kết sâu sắc cùng gia đình."

Bà Nguyễn Hiền Anh - Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Picenza Việt Nam phát biểu tại sự kiện. Ảnh: Picenza Art Soul

Khép lại sự kiện, những nụ cười rạng rỡ của các em nhỏ đã minh chứng cho sự thành công của dự án. Đáng chú ý, toàn bộ cụm thiết bị "Chòi Chơi" sẽ được duy trì cố định tại khuôn viên Phố Sách Hà Nội. Đây được xem là món quà thiết thực và lâu dài mà Tập đoàn Picenza Việt Nam cùng các đối tác dành tặng cho trẻ em thủ đô, hứa hẹn trở thành điểm đến quen thuộc cho các gia đình trong thời gian tới.

Thông tin dự án

Tên công trình: Khu vui chơi sáng tạo "Chòi Chơi Phố Sách"

Địa điểm: Quảng trường trung tâm, Phố Sách Hà Nội (Phố 19/12, P. Cửa Nam, Hà Nội)

Trạng thái: Công trình được duy trì cố định và mở cửa miễn phí cho trẻ em.

Quý độc giả quan tâm có thể trực tiếp đưa gia đình đến trải nghiệm tại Phố Sách, hoặc theo dõi fanpage chính thức Picenza Art Soul để cập nhật thông tin về các ngày hội, sự kiện cộng đồng trong thời gian tới.

Thông tin doanh nghiệp

Tập đoàn Picenza Việt Nam được thành lập từ những năm 1990, là tập đoàn kinh tế đa ngành uy tín với hơn 30 năm kinh nghiệm trong các lĩnh vực: Sản xuất & Thương mại dịch vụ, Đầu tư Xây dựng & Kinh doanh Bất động sản, Khách sạn & Nghỉ dưỡng.