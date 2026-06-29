Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hiểu đúng pháp lý để nhìn đúng giá trị bất động sản nghỉ dưỡng có thời hạn

| | Doanh nghiệp giới thiệu

Hiểu đúng pháp lý để nhìn đúng giá trị bất động sản nghỉ dưỡng có thời hạn

Quyền lợi khách hàng với bất động sản nghỉ dưỡng có thời hạn 50 năm sẽ ra sao? Câu trả lời cần được nhìn từ hồ sơ pháp lý, quy hoạch, điều kiện gia hạn và năng lực vận hành của dự án.

Với các dự án ven biển thuộc loại hình thương mại – dịch vụ, du lịch nghỉ dưỡng, câu chuyện "50 năm" thường khiến khách hàng băn khoăn: hết thời hạn quyền lợi sẽ ra sao, dự án có được gia hạn không?

Theo các chuyên gia pháp lý, để trả lời câu hỏi này cần hiểu đúng bản chất sản phẩm. Đây không phải là đất ở lâu dài, mà là bất động sản gắn với mục tiêu dự án, thời hạn sử dụng đất và hồ sơ pháp lý được phê duyệt. Quyền lợi khách hàng được xác lập thông qua hợp đồng, quyền tài sản, quyền khai thác hoặc quyền sở hữu công trình, tài sản gắn liền với đất nếu đáp ứng điều kiện theo quy định.

Ở góc độ quy hoạch – kiến trúc, ông Trần Duy Hưng – Giám đốc Quy hoạch - Kiến trúc TDG Group cho rằng, khi tìm hiểu dự án, khách hàng cần nhìn vào bản đồ quy hoạch 1/500 và phần chú giải chức năng đất. Cụ thể, trong một số hồ sơ quy hoạch, có thể thấy các ký hiệu như DL là đất du lịch hay DVO là đất dịch vụ ở - thể hiện các lô đất có thời hạn; và ký hiệu ODT là đất ở đô thị (đất ở lâu dài). Mỗi nhóm ký hiệu sẽ gắn với mục đích sử dụng đất, tính chất sản phẩm và cơ chế quản lý khác nhau.

Cũng cần phân biệt rõ giữa thời hạn sử dụng đất, thời hạn hoạt động dự án và tuổi thọ công trình. Thời hạn sử dụng đất gắn với quyết định giao đất, cho thuê đất; thời hạn hoạt động dự án gắn với hồ sơ đầu tư; còn tuổi thọ công trình thuộc yếu tố kỹ thuật – xây dựng. Ba khái niệm này có liên quan nhưng không thể dùng thay thế cho nhau.

Giá trị của bất động sản nghỉ dưỡng không nằm riêng ở thời hạn sử dụng đất, mà còn đến từ vị trí, chất lượng công trình, khả năng vận hành, khai thác và giá trị kinh tế dự án tạo ra trong suốt quá trình hoạt động. Pháp luật có cơ chế xem xét gia hạn thời hạn sử dụng đất đối với các dự án còn nhu cầu tiếp tục sử dụng và đáp ứng điều kiện theo quy định. Mỗi lần gia hạn được xem xét trong giới hạn tối đa 50 năm hoặc 70 năm tùy trường hợp (Luật Đất đai 2024 - Điều 172, khoản 1, điểm c); pháp luật không đặt ra giới hạn cố định về số lần gia hạn, tuy nhiên việc gia hạn không phải là tự động.

Trên thực tế, những dự án vận hành hiệu quả, tạo việc làm, đóng góp cho kinh tế – xã hội địa phương và tiếp tục phục vụ nhu cầu thương mại, dịch vụ, du lịch, lưu trú sẽ có thêm cơ sở tích cực khi được xem xét gia hạn.

Đặt trong bối cảnh đó, The Maris Vũng Tàu có những cơ sở tích cực để được nhìn nhận như một dự án nghỉ dưỡng hướng đến vận hành dài hạn. Dự án được quy hoạch theo mô hình compound bên biển, với hệ tiện ích, cảnh quan, dịch vụ lưu trú, không gian trải nghiệm và cơ chế quản lý vận hành đồng bộ.

Hiểu đúng pháp lý để nhìn đúng giá trị bất động sản nghỉ dưỡng có thời hạn- Ảnh 1.

Đông đảo du khách lựa chọn The Maris Vũng Tàutrở thành điểm đến giải trí - nghỉ dưỡng quen thuộc

Bên cạnh lợi thế về quy hoạch và chất lượng xây dựng, The Maris còn tạo giá trị thông qua khả năng khai thác thực tế: phục vụ nhu cầu nghỉ dưỡng, lưu trú, cho thuê và trải nghiệm du lịch biển. Khi đi vào vận hành ổn định, cùng với nền tảng pháp lý, nghĩa vụ tài chính và mục tiêu sử dụng đất rõ ràng, dự án có thêm cơ sở để đóng góp vào hoạt động dịch vụ, thương mại, F&B, giải trí và du lịch tại khu vực biển Vũng Tàu.

Chia sẻ về vai trò đồng hành cùng khách hàng, bà Lê Thị Trà – Giám đốc Phòng Dịch vụ Khách hàng - Chủ đầu tư TDG Group cho biết: "Trong phạm vi trách nhiệm của mình, chủ đầu tư sẽ phối hợp cùng các đơn vị pháp lý, cơ quan chức năng và các bên liên quan để hỗ trợ khách hàng khi phát sinh các thủ tục cần thiết theo quy định."

Có thể thấy, câu chuyện "50 năm" cần được đánh giá trong tổng thể pháp lý, quy hoạch, nghĩa vụ tài chính, chất lượng công trình và năng lực vận hành thực tế. Khi các yếu tố này được nhìn nhận đầy đủ, khách hàng sẽ có thêm cơ sở để đánh giá đúng sản phẩm và yên tâm hơn với sự đồng hành của chủ đầu tư.

Ánh Dương

Thanh Niên Việt

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
SQC Certification đồng hành cùng doanh nghiệp tiếp cận chuẩn SOC 2 Type II quốc tế

SQC Certification đồng hành cùng doanh nghiệp tiếp cận chuẩn SOC 2 Type II quốc tế Nổi bật

Đất Xanh Miền Trung trở thành đối tác phát triển và phân phối Khu A - Đô thị mới An Vân Dương

Đất Xanh Miền Trung trở thành đối tác phát triển và phân phối Khu A - Đô thị mới An Vân Dương Nổi bật

Dự án căn hộ hạng S mặt đường Lý Bôn Thái Bình có gì?

Dự án căn hộ hạng S mặt đường Lý Bôn Thái Bình có gì?

19:30 , 26/06/2026
Mừng ngày Gia đình – Sắm công nghệ, gửi yêu thương với hàng ngàn ưu đãi tại Viettel Store

Mừng ngày Gia đình – Sắm công nghệ, gửi yêu thương với hàng ngàn ưu đãi tại Viettel Store

19:30 , 26/06/2026
Hùng Nhơn ký thỏa thuận chiến lược tại châu Âu, mở rộng hợp tác quốc tế

Hùng Nhơn ký thỏa thuận chiến lược tại châu Âu, mở rộng hợp tác quốc tế

19:30 , 26/06/2026
SSI, VietinBank và Visa ra mắt dòng thẻ tích hợp đầu tư và chi tiêu

SSI, VietinBank và Visa ra mắt dòng thẻ tích hợp đầu tư và chi tiêu

17:30 , 25/06/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên