Hiểu đúng pháp lý để nhìn đúng giá trị bất động sản nghỉ dưỡng có thời hạn

Với các dự án ven biển thuộc loại hình thương mại – dịch vụ, du lịch nghỉ dưỡng, câu chuyện "50 năm" thường khiến khách hàng băn khoăn: hết thời hạn quyền lợi sẽ ra sao, dự án có được gia hạn không?

Theo các chuyên gia pháp lý, để trả lời câu hỏi này cần hiểu đúng bản chất sản phẩm. Đây không phải là đất ở lâu dài, mà là bất động sản gắn với mục tiêu dự án, thời hạn sử dụng đất và hồ sơ pháp lý được phê duyệt. Quyền lợi khách hàng được xác lập thông qua hợp đồng, quyền tài sản, quyền khai thác hoặc quyền sở hữu công trình, tài sản gắn liền với đất nếu đáp ứng điều kiện theo quy định.

Ở góc độ quy hoạch – kiến trúc, ông Trần Duy Hưng – Giám đốc Quy hoạch - Kiến trúc TDG Group cho rằng, khi tìm hiểu dự án, khách hàng cần nhìn vào bản đồ quy hoạch 1/500 và phần chú giải chức năng đất. Cụ thể, trong một số hồ sơ quy hoạch, có thể thấy các ký hiệu như DL là đất du lịch hay DVO là đất dịch vụ ở - thể hiện các lô đất có thời hạn; và ký hiệu ODT là đất ở đô thị (đất ở lâu dài). Mỗi nhóm ký hiệu sẽ gắn với mục đích sử dụng đất, tính chất sản phẩm và cơ chế quản lý khác nhau.

Cũng cần phân biệt rõ giữa thời hạn sử dụng đất, thời hạn hoạt động dự án và tuổi thọ công trình. Thời hạn sử dụng đất gắn với quyết định giao đất, cho thuê đất; thời hạn hoạt động dự án gắn với hồ sơ đầu tư; còn tuổi thọ công trình thuộc yếu tố kỹ thuật – xây dựng. Ba khái niệm này có liên quan nhưng không thể dùng thay thế cho nhau.

Giá trị của bất động sản nghỉ dưỡng không nằm riêng ở thời hạn sử dụng đất, mà còn đến từ vị trí, chất lượng công trình, khả năng vận hành, khai thác và giá trị kinh tế dự án tạo ra trong suốt quá trình hoạt động. Pháp luật có cơ chế xem xét gia hạn thời hạn sử dụng đất đối với các dự án còn nhu cầu tiếp tục sử dụng và đáp ứng điều kiện theo quy định. Mỗi lần gia hạn được xem xét trong giới hạn tối đa 50 năm hoặc 70 năm tùy trường hợp (Luật Đất đai 2024 - Điều 172, khoản 1, điểm c); pháp luật không đặt ra giới hạn cố định về số lần gia hạn, tuy nhiên việc gia hạn không phải là tự động.

Trên thực tế, những dự án vận hành hiệu quả, tạo việc làm, đóng góp cho kinh tế – xã hội địa phương và tiếp tục phục vụ nhu cầu thương mại, dịch vụ, du lịch, lưu trú sẽ có thêm cơ sở tích cực khi được xem xét gia hạn.

Đặt trong bối cảnh đó, The Maris Vũng Tàu có những cơ sở tích cực để được nhìn nhận như một dự án nghỉ dưỡng hướng đến vận hành dài hạn. Dự án được quy hoạch theo mô hình compound bên biển, với hệ tiện ích, cảnh quan, dịch vụ lưu trú, không gian trải nghiệm và cơ chế quản lý vận hành đồng bộ.

Đông đảo du khách lựa chọn The Maris Vũng Tàutrở thành điểm đến giải trí - nghỉ dưỡng quen thuộc

Bên cạnh lợi thế về quy hoạch và chất lượng xây dựng, The Maris còn tạo giá trị thông qua khả năng khai thác thực tế: phục vụ nhu cầu nghỉ dưỡng, lưu trú, cho thuê và trải nghiệm du lịch biển. Khi đi vào vận hành ổn định, cùng với nền tảng pháp lý, nghĩa vụ tài chính và mục tiêu sử dụng đất rõ ràng, dự án có thêm cơ sở để đóng góp vào hoạt động dịch vụ, thương mại, F&B, giải trí và du lịch tại khu vực biển Vũng Tàu.

Chia sẻ về vai trò đồng hành cùng khách hàng, bà Lê Thị Trà – Giám đốc Phòng Dịch vụ Khách hàng - Chủ đầu tư TDG Group cho biết: "Trong phạm vi trách nhiệm của mình, chủ đầu tư sẽ phối hợp cùng các đơn vị pháp lý, cơ quan chức năng và các bên liên quan để hỗ trợ khách hàng khi phát sinh các thủ tục cần thiết theo quy định."

Có thể thấy, câu chuyện "50 năm" cần được đánh giá trong tổng thể pháp lý, quy hoạch, nghĩa vụ tài chính, chất lượng công trình và năng lực vận hành thực tế. Khi các yếu tố này được nhìn nhận đầy đủ, khách hàng sẽ có thêm cơ sở để đánh giá đúng sản phẩm và yên tâm hơn với sự đồng hành của chủ đầu tư.