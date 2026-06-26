Mừng ngày Gia đình – Sắm công nghệ, gửi yêu thương với hàng ngàn ưu đãi tại Viettel Store

Đây được xem là cơ hội lý tưởng để người tiêu dùng lựa chọn những món quà công nghệ thiết thực dành tặng cha mẹ, vợ chồng, con cái hoặc nâng cấp thiết bị cho cả gia đình với mức chi phí tiết kiệm hơn.

Nổi bật nhất trong chương trình là mẫu flagship cao cấp iPhone 17 Pro Max 256GB chỉ còn từ 35.490.000 đồng, tương đương mức giảm lên đến 2,5 triệu đồng.

Sở hữu thiết kế sang trọng, hiệu năng mạnh mẽ cùng hệ thống camera hàng đầu, iPhone 17 Pro Max tiếp tục là lựa chọn được nhiều người dùng quan tâm trong năm 2026. Mức giá ưu đãi lần này giúp việc tiếp cận dòng iPhone cao cấp nhất của Apple trở nên dễ dàng hơn.

Không chỉ có iPhone, nhiều mẫu smartphone Android đang được người dùng yêu thích cũng tham gia chương trình với mức giá hấp dẫn.

Đáng chú ý, Samsung Galaxy A57 5G 8GB/128GB ưu đãi chỉ từ 10.390.000 đồng khi trả góp qua Samsung Finance+. Khi mua sản phẩm, khách hàng còn được giảm thêm 2 triệu đồng khi thu cũ đổi mới.

Trong khi đó, OPPO Reno15 Series có giá chỉ từ 11.090.000 đồng, đi kèm chính sách trả góp lãi suất 0% và hỗ trợ thu cũ đổi mới với mức trợ giá lên đến 1 triệu đồng. Đây là lựa chọn phù hợp cho người dùng trẻ yêu thích thiết kế thời trang và khả năng chụp ảnh ấn tượng.

Ở phân khúc phổ thông, Xiaomi Redmi Note 15 phiên bản 6GB/128GB giảm còn 5.290.000 đồng, tặng kèm combo SIM cùng gói data 5G150N trị giá 200.000 đồng và hỗ trợ trả góp 0%.

Ngoài ra, HONOR X8d 8GB/128GB cũng được ưu đãi từ 6.590.000 đồng, trở thành một trong những lựa chọn đáng cân nhắc cho người dùng đang tìm kiếm smartphone tầm trung với mức giá hợp lý. Phân khúc tầm trung Vivo Y39 5G (8GB+128GB) giá chỉ còn 6.360.000đ. Tecno Spark 50 4GB/128GB giảm sâu giá chỉ còn 4.290.000đ, Tặng Combo Sim kèm gói cước data trị giá 180.000đ.

Không chỉ tập trung vào điện thoại, Viettel Store còn mang đến nhiều ưu đãi hấp dẫn cho các thiết bị công nghệ phục vụ cuộc sống gia đình.

Trong đó, Camera Ezviz H6C G1 8MP với khả năng quan sát toàn cảnh 360 độ được giảm mạnh từ 1.190.000 đồng xuống chỉ còn 649.000 đồng. Đây là mức giá đặc biệt hấp dẫn dành cho các gia đình muốn tăng cường khả năng giám sát và bảo vệ ngôi nhà.

Bên cạnh đó, Huawei Watch GT6 46mm chỉ còn từ 4.150.000 đồng. Thiết bị hỗ trợ theo dõi sức khỏe, luyện tập thể thao và quản lý công việc hằng ngày, phù hợp với nhiều đối tượng người dùng trong gia đình.

Ngoài việc giảm giá trực tiếp trên sản phẩm, khách hàng còn được hưởng nhiều đặc quyền hấp dẫn khác trong thời gian diễn ra chương trình.

Khách hàng đăng ký thành viên Viettel Store sẽ được giảm thêm ngay 5% theo chính sách ưu đãi của hệ thống. Đồng thời, người mua còn có cơ hội tham gia chương trình bốc thăm với phần thưởng là phiếu mua sắm trị giá lên đến 20 triệu đồng.

Đặc biệt, các chương trình ưu đãi thanh toán còn giúp khách hàng tiết kiệm thêm đến 500.000 đồng khi mua sắm.

Chương trình "Mừng Ngày Gia Đình – Sắm Công Nghệ, Gửi Yêu Thương" chỉ diễn ra từ ngày 25 đến hết ngày 28/6/2026 tại hệ thống Viettel Store trên toàn quốc. Khách hàng quan tâm có thể mua ngay tại đây: https://viettelstore.vn/landing/sinh-nhat-2026.html hoặc liên hệ tổng đài miễn phí 1800.8123 hoặc đến cửa hàng Viettel Store gần nhất để được tư vấn chi tiết và cập nhật đầy đủ các ưu đãi đang áp dụng.