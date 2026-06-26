Hùng Nhơn ký thỏa thuận chiến lược tại châu Âu, mở rộng hợp tác quốc tế

Điểm nhấn là loạt thỏa thuận hợp tác chiến lược, mở ra giai đoạn phát triển mới trong chuyển đổi xanh, ứng dụng công nghệ cao và mở rộng chuỗi giá trị nông nghiệp bền vững tại Việt Nam.

Làm việc với Bel Gà, đối tác chiến lược của Tập đoàn Hùng Nhơn

Tại Vương quốc Bỉ, Đoàn công tác tỉnh Tây Ninh do ông Nguyễn Văn Quyết - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh làm Trưởng đoàn, cùng sự tham gia của bà Nguyễn Đài Thy - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Tây Ninh; ông Huỳnh Văn Sơn - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành và đại diện cộng đồng doanh nghiệp địa phương, đã có buổi làm việc với Công ty Bel Gà - đối tác chiến lược của Tập đoàn Hùng Nhơn trong lĩnh vực con giống gia cầm chất lượng cao.

Tại buổi làm việc, ông Carl Destrooper, Giám đốc Tập đoàn Yellow Bird, Chủ tịch Bel Gà Việt Nam khẳng định: "Là đối tác quan trọng trong chuỗi liên kết Hùng Nhơn - De Heus - Bel Gà, Bel Gà đã và đang đồng hành triển khai nhiều dự án trọng điểm tại Tây Ninh. Các dự án của chúng tôi mang công nghệ, giống vật nuôi chất lượng cao và các tiêu chuẩn chăn nuôi tiên tiến của châu Âu vào thực tiễn sản xuất tại Việt Nam".

Cũng tại Bỉ, đoàn công tác đã đến chào xã giao ông Nguyễn Văn Thảo - Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền Việt Nam tại Vương quốc Bỉ, kiêm nhiệm Đại Công quốc Luxembourg và Trưởng Phái đoàn Việt Nam bên cạnh Liên minh châu Âu (EU). Đại sứ đánh giá cao những nỗ lực của tỉnh Tây Ninh và cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam trong việc mở rộng hợp tác với các đối tác châu Âu, đồng thời khẳng định Đại sứ quán Việt Nam tại Bỉ sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ các hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại và chuyển giao công nghệ giữa Việt Nam và các nước thành viên EU.

Đoàn công tác tỉnh Tây Ninh và đại diện Tập đoàn Hùng Nhơn chào xã giao Đại sứ quán Việt Nam tại Vương quốc Bỉ, mở đầu chuỗi hoạt động tại châu Âu.

Hùng Nhơn và De Heus hợp tác chuyển đổi xanh, hướng tới Net Zero 2050

Tiếp nối các hoạt động, ngày 23/6 tại Hà Lan, Sở Tài chính tỉnh Tây Ninh và Hiệp hội Doanh nghiệp Hà Lan tại Việt Nam (DBAV) ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác nhằm thúc đẩy đầu tư, thương mại và phát triển nông nghiệp giữa Tây Ninh với cộng đồng doanh nghiệp Hà Lan. Thỏa thuận hướng đến tăng cường xúc tiến đầu tư, kết nối doanh nghiệp, giới thiệu môi trường đầu tư và tạo điều kiện để doanh nghiệp Hà Lan tìm hiểu, triển khai dự án trong các lĩnh vực thế mạnh của địa phương như nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp chế biến, năng lượng tái tạo và logistics.

Trong khuôn khổ chương trình làm việc tại Hà Lan, Đoàn công tác đã đến chào xã giao ông Ngô Hướng Nam - Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền Việt Nam tại Vương quốc Hà Lan. Đại sứ đánh giá cao tiềm năng hợp tác giữa Tây Ninh với cộng đồng doanh nghiệp Hà Lan. Đại sứ khẳng định Đại sứ quán Việt Nam tại Hà Lan sẽ tiếp tục hỗ trợ các địa phương và doanh nghiệp Việt Nam tăng cường kết nối với các đối tác Hà Lan trong thời gian tới.

Cũng trong ngày 23/6, Hùng Nhơn và De Heus đã ký kết Biên bản ghi nhớ (MOU) về Chương trình hợp tác chuyển đổi xanh hướng đến mục tiêu Net Zero 2050 giai đoạn 2026-2036.

Hùng Nhơn và De Heus đặt trọng tâm hợp tác vào chuyển đổi xanh, giảm phát thải và phát triển chuỗi sản xuất bền vững.

Theo thỏa thuận, Hùng Nhơn và De Heus sẽ phối hợp thúc đẩy chuyển đổi năng lượng xanh, giảm phát thải khí nhà kính và phát triển chuỗi nông nghiệp tuần hoàn, bền vững tại Việt Nam. Với các dự án đang vận hành, hai bên từng bước sử dụng năng lượng sạch như điện mặt trời, khí CNG, hướng tới thay thế hoàn toàn nhiên liệu hóa thạch vào năm 2036; đồng thời tái sử dụng chất thải, phụ phẩm chăn nuôi, mở rộng diện tích cây xanh, kiểm kê khí nhà kính và hướng tới các chứng nhận ISO 50001, ISO 14001, ISO 14068-1:2023.

Chương trình hợp tác này gắn liền với chiến lược phát triển dài hạn của chuỗi liên kết Hùng Nhơn - De Heus, hướng tới mục tiêu đến năm 2036 đạt quy mô 200 triệu gà giống, 25 triệu gà thịt xuất khẩu, 10.000 con heo cụ kỵ và doanh thu kỳ vọng của chuỗi khoảng 2 tỷ USD mỗi năm.

Chuỗi liên kết De Heus - Hùng Nhơn cũng cam kết tiếp tục đầu tư các dự án chăn nuôi ứng dụng công nghệ cao tại Tây Ninh theo hướng bền vững. Ông Gabor Fluit, Tổng Giám đốc De Heus toàn cầu, khẳng định De Heus sẽ tiếp tục đồng hành cùng Hùng Nhơn và tỉnh Tây Ninh trong thúc đẩy chuyển đổi xanh, xây dựng chuỗi sản xuất hiện đại, hướng tới mục tiêu Net Zero 2050.

Hùng Nhơn và Big Dutchman thiết lập quan hệ đối tác chiến lược

Tại Cộng hòa Liên bang Đức, Đoàn công tác đã đến chào xã giao ông Nguyễn Đắc Thành - Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền Việt Nam tại Cộng hòa Liên bang Đức. Đại sứ đánh giá cao hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại của tỉnh Tây Ninh và doanh nghiệp Việt Nam tại châu Âu, đồng thời kỳ vọng hợp tác với các tập đoàn hàng đầu của Đức sẽ thúc đẩy chuyển giao công nghệ, nâng cao năng lực sản xuất và mở rộng cơ hội xuất khẩu cho ngành nông nghiệp Việt Nam.

Tiếp nối các hoạt động tại châu Âu, ngày 25/6 tại Đức, Tập đoàn Hùng Nhơn và Big Dutchman AG đã ký kết Biên bản ghi nhớ về Chương trình hợp tác đối tác chiến lược. Theo thỏa thuận, Big Dutchman sẽ đồng hành cùng Hùng Nhơn trong việc cung cấp thiết bị, giải pháp công nghệ, hệ thống xử lý môi trường và các giải pháp kỹ thuật tiên tiến nhằm triển khai các dự án chăn nuôi quy mô lớn tại Việt Nam.

Giai đoạn 2026-2036, hai bên dự kiến triển khai các dự án tại Tây Ninh với tổng giá trị dự kiến khoảng 100 triệu Euro (tương đương 3.015 tỷ đồng). Các dự án bao gồm hệ thống trại gà đẻ quy mô 3 triệu con, gà hậu bị quy mô 1 triệu con và gà thịt quy mô 25 triệu con đạt tiêu chuẩn quốc tế.



Bên cạnh việc cung cấp giải pháp công nghệ, Big Dutchman và Hùng Nhơn sẽ phối hợp nghiên cứu, thử nghiệm các sản phẩm mới, xây dựng hệ thống kiểm tra, giám sát chất lượng nhằm nâng cao hiệu quả vận hành và phát triển bền vững các dự án chăn nuôi tại Việt Nam.

Hùng Nhơn - Big Dutchman hợp tác mở rộng nền tảng công nghệ cho các dự án chăn nuôi quy mô lớn, tiếp nối hành trình hợp tác 20 năm giữa hai bên.

Trong khuôn khổ chương trình xúc tiến đầu tư tại Đức, ông Luiz Lekznieski - Giám đốc Toàn cầu Tập đoàn Boehringer Ingelheim, một trong những đối tác chiến lược của Hùng Nhơn tại Việt Nam, khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành cùng Hùng Nhơn, De Heus và các đối tác trong việc chia sẻ kinh nghiệm quốc tế, chuyển giao công nghệ, hỗ trợ kỹ thuật và phát triển các giải pháp tiên tiến nhằm xây dựng những mô hình chăn nuôi hiện đại, hiệu quả và bền vững, đặc biệt tại tỉnh Tây Ninh.

Đặc biệt, lễ ký kết diễn ra đúng dịp kỷ niệm 20 năm hợp tác giữa Tập đoàn Hùng Nhơn và Big Dutchman. Hai thập niên đồng hành đã góp phần đưa nhiều công nghệ chăn nuôi tiên tiến của Đức vào Việt Nam, tạo nền tảng để hai bên tiếp tục mở rộng hợp tác trong giai đoạn 2026-2036.

Khẳng định vị thế doanh nghiệp Việt trên bản đồ nông nghiệp thế giới

Theo ông Vũ Mạnh Hùng, Chủ tịch Tập đoàn Hùng Nhơn, việc ký kết loạt thỏa thuận với các tập đoàn hàng đầu châu Âu như Bel Gà, De Heus và Big Dutchman cho thấy sự tin tưởng của đối tác quốc tế đối với năng lực của Hùng Nhơn và tiềm năng ngành chăn nuôi Việt Nam.

Thông qua hợp tác dài hạn với các đối tác đến từ Bỉ, Hà Lan, Đức và Pháp, Hùng Nhơn không còn chỉ là đơn vị tiếp nhận công nghệ mà đã từng bước khẳng định vai trò đối tác chiến lược có năng lực quản trị, đầu tư và triển khai các dự án quy mô lớn theo tiêu chuẩn quốc tế. Các thỏa thuận lần này cũng góp phần hoàn thiện mô hình liên kết nông nghiệp công nghệ cao đa quốc gia, trong đó mỗi đối tác đảm nhận một vai trò trọng yếu trong chuỗi giá trị chăn nuôi hiện đại, bền vững.

Cụ thể, De Heus (Hà Lan) cung cấp giải pháp dinh dưỡng vật nuôi; Bel Gà (Bỉ) cung cấp con giống gia cầm chất lượng cao; Big Dutchman (Đức) cung cấp công nghệ, thiết bị và giải pháp chăn nuôi hiện đại; Olmix (Pháp) đồng hành với các giải pháp sinh học; Boehringer Ingelheim (Đức) hỗ trợ sức khỏe vật nuôi, phòng chống dịch bệnh và nâng cao an toàn sinh học. Tập đoàn Hùng Nhơn giữ vai trò trung tâm trong đầu tư, phát triển và vận hành hệ thống trang trại công nghệ cao tại Việt Nam.

Đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm tại trụ sở chính Royal De Heus (Ede – Hà Lan)

"Sự tham gia của các tập đoàn hàng đầu châu Âu đã góp phần hình thành hệ sinh thái chăn nuôi khép kín theo tiêu chuẩn quốc tế, tạo nền tảng để Hùng Nhơn cùng các đối tác phát triển nông nghiệp xanh, kinh tế tuần hoàn và hướng tới Net Zero 2050", ông Vũ Mạnh Hùng kỳ vọng.

Các hoạt động xúc tiến đầu tư, kết nối và ký kết hợp tác của Tập đoàn Hùng Nhơn tại châu Âu nhận được sự đồng hành của lãnh đạo tỉnh Tây Ninh cùng các cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam tại Bỉ, Hà Lan và Đức, là cầu nối quan trọng góp phần mở rộng hợp tác quốc tế và phát triển nông nghiệp công nghệ cao theo hướng xanh, bền vững.