VNPT Technology và Thiên Lộc Smart Lock ký kết phát triển hệ sinh thái Smart Home

Ngày 24/06/2026, tại Hà Nội, Công ty TNHH Thiết Kế Xây Dựng & Nội Thất Thiên Lộc (Thiên Lộc Smart Lock) và VNPT Technology đã chính thức thực hiện nghi thức ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược. Sự kiện có sự tham dự của bà Nguyễn Thị Hương Trà – Giám đốc điều hành Thiên Lộc Smart Lock và ông Lý Quốc Chính – Phó Tổng Giám đốc VNPT Technology cùng lãnh đạo cấp cao hai đơn vị.

Cú hích cho hạ tầng an ninh số gia đình

Theo thỏa thuận được ký kết, Thiên Lộc Smart Lock trở thành đối tác chiến lược trong việc triển khai các dòng khóa thông minh thuộc hệ sinh thái VNPT Smart Home trên quy mô toàn quốc. Đáng chú ý, Thiên Lộc sẽ đảm nhiệm vai trò then chốt từ khâu khảo sát, tư vấn giải pháp đến trực tiếp thi công lắp đặt và bảo trì kỹ thuật cho khách hàng.

Việc tích hợp công nghệ IoT (Internet of Things) vào quản lý nhà ở không chỉ dừng lại ở sự tiện nghi mà còn là lời giải cho bài toán an ninh hiện đại. Giải pháp từ sự hợp tác này cho phép người dùng kiểm soát hệ thống cửa và an ninh từ xa một cách đồng bộ, an toàn thông qua nền tảng số của VNPT.

Thiên Lộc Smart Lock: Năng lực phân phối và triển khai kỹ thuật vượt trội

Điểm nhấn quan trọng trong lần hợp tác này là việc Thiên Lộc Smart Lock chính thức trở thành nhà phân phối các sản phẩm VNPT Smart Lock trên phạm vi toàn quốc. Mô hình "2 trong 1" – vừa là đối tác phân phối, vừa là đơn vị trực tiếp triển khai và lắp đặt chuyên sâu – giúp Thiên Lộc tạo ra lợi thế cạnh tranh khác biệt trên thị trường.

Khách hàng khi lựa chọn các sản phẩm trong hệ sinh thái này sẽ được tiếp cận dịch vụ khép kín tiêu chuẩn cao:

Tiếp cận thiết bị Smarthome chính hãng từ VNPT.

Đội ngũ kỹ thuật dày dạn kinh nghiệm, chuyên sâu về lắp đặt khóa vân tay và các dòng khóa điện tử phức tạp.

Hệ thống bảo hành, hậu mãi chuyên nghiệp phủ khắp các tỉnh thành.

Năng lực của Thiên Lộc đã được khẳng định thông qua nhiều dự án quy mô lớn, tiêu biểu là vai trò đối tác chiến lược của Tập đoàn Viettel trong thi công hạ tầng viễn thông quốc gia. Đây chính là bảo chứng cho khả năng điều phối và quản lý các dự án Smarthome quy mô lớn một cách hiệu quả.

Kỳ vọng phổ cập Smart Home đến mọi gia đình Việt

Thị trường Smart Home tại Việt Nam hiện đang đứng trước cơ hội bùng nổ nhờ tốc độ đô thị hóa nhanh và xu hướng số hóa hộ gia đình. Sự cộng hưởng giữa VNPT Technology và Thiên Lộc được kỳ vọng sẽ rút ngắn khoảng cách, đưa các giải pháp khóa cửa thông minh tích hợp đến gần hơn với mọi phân khúc khách hàng, từ căn hộ chung cư đến các biệt thự cao cấp.

Phát biểu tại lễ ký kết, đại diện hai bên cam kết sẽ tiếp tục đồng hành mật thiết để tối ưu hóa trải nghiệm người dùng, mang lại một không gian sống tiện lợi và an toàn nhất trong kỷ nguyên số.

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Công ty TNHH Thiết kế Xây dựng và Nội thất Thiên Lộc

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