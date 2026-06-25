Xiaomi và bài toán chinh phục thị trường gia dụng: Khi "người mới" chơi bài dài hạn

Lần đầu tiên Xiaomi ra mắt thiết bị gia dụng tại Việt Nam vào tháng 9/2025 với loạt tủ lạnh, máy lạnh và máy giặt sấy. Nhìn vào bề nổi, Xiaomi chỉ đơn giản là thêm một cái tên vào danh sách những hãng muốn bán máy lạnh, tủ lạnh, máy giặt cho người tiêu dùng. Nhưng đặt chiến lược này vào bức tranh lớn hơn - hệ sinh thái Human x Car x Home mà Xiaomi đang xây dựng, thì đây không phải câu chuyện về sản phẩm. Đây là việc một công ty công nghệ đang cố gắng trở thành một phần không thể tách rời trong cuộc sống hằng ngày của hàng triệu gia đình.

Vấn đề là ngành hàng gia dụng không vận hành như smartphone hay xe điện. Đây là thị trường mà tiêu chuẩn ngành đã được thiết lập từ lâu, vòng đời sản phẩm kéo dài hàng thập kỷ, lòng trung thành thương hiệu thường được xây dựng qua nhiều thế hệ gia đình. Với một tên tuổi mới như Xiaomi, câu hỏi không phải là "sản phẩm có tốt không?" - mà là "thương hiệu này có đủ đáng tin để sử dụng trong 10 năm tới không?"

Cách Xiaomi trả lời câu hỏi đó mới là điều đáng quan tâm.

Kiểm soát chuỗi sản xuất - Đặt cược vào chất lượng từ gốc rễ

Nhà máy sản xuất thiết bị gia dụng của Xiaomi ở Vũ Hán (Trung Quốc) đã chính thức vận hành từ tháng 10/2025. Tổ hợp rộng 500.000 m2, tổng vốn đầu tư 2,5 tỷ NDT. Cùng với nhà máy sản xuất điện thoại thông minh và siêu nhà máy xe điện ở Bắc Kinh, Xiaomi đã sở hữu chuỗi sản xuất mạnh mẽ phục vụ hệ sinh thái Human x Car x Home.

Trong khi nhiều hãng gia dụng toàn cầu vẫn phụ thuộc vào mạng lưới nhà thầu và đối tác sản xuất, Xiaomi chọn nắm toàn bộ chuỗi giá trị trong tay - từ thiết kế, R&D, sản xuất, đến kiểm định chất lượng. Cách tiếp cận này tạo được ưu thế, khi thương hiệu chủ động kiểm soát được dây chuyền sản xuất, chất lượng đầu ra và tốc độ đổi mới.

Nhà máy được vận hành trên nền tảng tự động hóa cao, "bộ não" Xiaomi Hyper Intelligent Manufacturing thông qua hơn 120.000 điểm thu thập dữ liệu khắp nhà máy liên tục ghi nhận và xử lý theo thời gian thực để trực quan hóa quá trình vận hành. Hệ thống đường ray trên không dài 4,2 km, đảm nhiệm tới 80% lưu lượng vận chuyển. Thời gian sản xuất trung bình chỉ 6 giây cho mỗi máy điều hòa cao cấp - năng suất đủ để xuất xưởng 7 triệu bộ mỗi năm. Tốc độ này có ý nghĩa quan trọng trong việc đảm bảo nguồn hàng dồi dào, đủ khả năng phục vụ thị trường toàn cầu, bao gồm các quốc gia có nhu cầu cao và khí hậu nhiệt đới như Việt Nam.

Trước khi đến tay người dùng, sản phẩm phải trải qua nhiều bài kiểm tra mô phỏng thực tế như thay đổi nhiệt độ, chênh lệch độ cao, độ ồn, rung lắc và va đập trong quá trình vận chuyển. Nhờ đó, mỗi sản phẩm không chỉ đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng hằng ngày, mà còn mang đến sự an tâm lâu dài về chất lượng và độ bền trong nhiều điều kiện khác nhau.

Hậu mãi - Mặt trận thực sự quyết định trải nghiệm người dùng

Nếu nhà máy là lời hứa về chất lượng đầu vào, thì hệ thống dịch vụ sau bán hàng mới là nơi lời hứa đó được kiểm chứng.

Dù mới mở rộng sang ngành hàng gia dụng, Xiaomi đã đưa ra nhiều cam kết bảo hành ưu việt. Hãng hiện duy trì 66 điểm bảo hành và dịch vụ sau bán hàng trải rộng toàn quốc - một con số đáng kể với một tên tuổi còn khá mới trong ngành. Đặc biệt, Xiaomi vừa khai trương trung tâm bảo hành chuyên dụng đầu tiên cho thiết bị gia dụng lớn tại thành phố Hồ Chí Minh - bước đi thể hiện cam kết dài hạn với thị trường, thay vì chỉ đặt sản phẩm lên kệ rồi để khách hàng tự xoay sở.

Với các thiết bị gia dụng Mijia Series, khách hàng được tận hưởng chế độ bảo hành vượt mức thông thường của thị trường: Máy lạnh bảo hành 24 tháng, riêng máy nén được bảo hành 10 năm. Tủ lạnh và máy giặt được bảo hành 24 tháng; trong đó máy nén tủ lạnh được bảo hành 10 năm, mô-tơ máy giặt cửa trên được bảo hành 3 năm và mô tơ máy giặt sấy cửa trước được bảo hành 12 năm. Hãng cũng hỗ trợ giao hàng và lắp đặt trực tiếp tại nhà cho khách hàng tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh, mang đến trải nghiệm dịch vụ chăm sóc chuẩn cao cấp dành riêng cho hệ sinh thái điện tử Xiaomi.

Chế độ bảo hành phản ánh sự tự tin của nhà sản xuất vào độ bền sản phẩm của mình - vì ít hãng có thể cam kết bảo hành 10 năm nếu không tin rằng sản phẩm có khả năng đứng vững trong khoảng thời gian đó.

Danh mục sản phẩm - Đầy đủ sự lựa chọn để giữ khách trong hệ sinh thái

Cuối tháng 5/2026, Xiaomi tiếp tục mở rộng dòng Mijia với tủ lạnh, máy giặt và điều hòa. Nhìn vào danh sách sản phẩm, có thể thấy Xiaomi không cố gắng tạo ra những đột phá kỹ thuật nổi bật - vì đó không phải cuộc chơi của ngành hàng đã trưởng thành này. Thay vào đó, hãng tập trung vào việc đáp ứng đúng nhu cầu của từng phân khúc.

Dòng tủ lạnh Mijia Refrigerator Side-by-Side 635L nổi bật với dung tích lớn, cho phép phân vùng và sắp xếp thực phẩm khoa học.

Ở nhóm máy giặt, Mijia Front Load Washer 9Kg là một lựa chọn dễ tiếp cận, phù hợp với nhu cầu giặt giũ tiện lợi. Trong khi đó, Mijia Front Load Washer Dryer 9Kg tích hợp đồng thời tính năng giặt và sấy trong một thiết bị, với cơ chế kiểm soát sấy thông minh, thiết bị có thể tự động dừng sấy khi quần áo đạt trạng thái tối ưu. Ngoài ra, Mijia Top Load Washer 13Kg có thiết kế cửa trên quen thuộc giúp thao tác dễ dàng, dung tích lớn giúp giảm số lần giặt, tiết kiệm thời gian cho người dùng.

Trong danh mục điều hòa, Mijia Air Conditioner Eco 5-Star Inverter 1.0HP và 1.5HP có khả năng làm lạnh nhanh, luồng gió mạnh và xa, còn Mijia Air Conditioner GentleAir Inverter 1.0HP và 1.5HP mang đến luồng gió dễ chịu hơn, cánh đảo gió mềm cải tiến với 602 lỗ thoát khí siêu nhỏ, giúp phân tán luồng gió ngay từ điểm phát, thay thế cảm giác gió thổi trực tiếp bằng làn gió nhẹ nhàng và đều hơn trong phòng.

Toàn bộ sản phẩm được tích hợp vào nền tảng Xiaomi Home, kết nối liền mạch với hệ sinh thái đang ngày càng mở rộng của hãng. Đây là điểm khác biệt mà các thương hiệu gia dụng truyền thống khó có thể cạnh tranh trong thời gian ngắn: Xiaomi không bán từng thiết bị riêng lẻ — mà đang xây dựng trải nghiệm của một ngôi nhà thông minh, nơi các thiết bị có thể vận hành như một thể thống nhất.

Bức tranh lớn hơn: Cuộc cạnh tranh niềm tin

Xiaomi đang làm đúng những điều mà một người mới cần làm khi bước vào một ngành hàng chịu ảnh hưởng lớn bởi lòng trung thành thương hiệu: đầu tư vào hạ tầng sản xuất để kiểm soát chất lượng, xây dựng mạng lưới dịch vụ để xóa bỏ rào cản tâm lý, và định vị sản phẩm trong một hệ sinh thái lớn hơn để tạo lý do gắn bó dài hạn.

Liệu chiến lược này có đủ để thuyết phục người tiêu dùng Việt chuyển sang thương hiệu mới trong một quyết định mua hàng kéo dài 10–15 năm? Đó vẫn là câu hỏi chưa có lời đáp chắc chắn. Nhưng những gì Xiaomi đang triển khai cho thấy hãng đang đặt người dùng ở trung tâm và nhìn về một tương lai dài hạn.