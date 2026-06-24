Amando và chiến lược kiến tạo chuẩn sống mới từ trải nghiệm giấc ngủ

Ngành nệm đang bước vào cuộc cạnh tranh về trải nghiệm

Thị trường nệm đang chứng kiến sự chuyển dịch rõ nét trong hành vi tiêu dùng. Nếu trước đây khách hàng chủ yếu quan tâm đến độ bền hay giá thành, thì hiện nay trải nghiệm sử dụng mới là yếu tố tạo nên sự khác biệt.

Sau những giờ làm việc căng thẳng, người dùng mong muốn được nghỉ ngơi trong một không gian mang lại cảm giác thư giãn, dễ chịu và phục hồi năng lượng. Chính điều đó đã tạo nên cuộc cạnh tranh mới trong ngành nệm, nơi các thương hiệu không chỉ bán sản phẩm mà còn hướng đến việc nâng cao chất lượng sống cho khách hàng.

Khi giấc ngủ trở thành một phần của nền kinh tế Wellness

Xu hướng wellness (sống khỏe toàn diện) không còn là một khái niệm xa xỉ mà đã phát triển mạnh mẽ hơn. Ngày càng nhiều người sẵn sàng đầu tư cho các sản phẩm hỗ trợ giấc ngủ chất lượng.

Cùng với đó, nhu cầu cá nhân hóa trải nghiệm nghỉ ngơi ngày càng rõ rệt. Phòng ngủ không còn là nơi chỉ để ngủ mà đang trở thành không gian tái tạo năng lượng, cân bằng cảm xúc và tận hưởng những khoảng thời gian riêng tư. Đặc biệt, xu hướng "self-reward" (tự thưởng cho bản thân) đang thúc đẩy người tiêu dùng ưu tiên những sản phẩm mang lại giá trị lâu dài cho chất lượng sống.

Trong bối cảnh đó, giấc ngủ dần trở thành một phần của nền kinh tế Wellness, nơi người dùng đầu tư cho sức khỏe và hạnh phúc mỗi ngày.

Người tiêu dùng đang tìm kiếm điều gì ở một chiếc nệm hiện đại?

Kỳ vọng của người tiêu dùng đối với nệm đã thay đổi đáng kể trong những năm gần đây. Không chỉ dừng lại ở khả năng nâng đỡ cơ thể, người dùng ngày nay còn mong muốn một sản phẩm có thể mang lại cảm giác thư giãn, hỗ trợ phục hồi năng lượng và nâng cao chất lượng giấc ngủ.

Cùng với đó, nhu cầu tận hưởng không gian nghỉ ngơi như tại khách sạn hoặc khu nghỉ dưỡng cao cấp cũng ngày càng phổ biến. Vì vậy, bên cạnh yếu tố công năng, các tiêu chí về thiết kế, chất liệu an toàn và tính thẩm mỹ cũng trở thành những yếu tố quan trọng trong quyết định lựa chọn. Một chiếc nệm hiện đại giờ đây không chỉ phục vụ giấc ngủ mà còn góp phần hoàn thiện phong cách sống và trải nghiệm tận hưởng của người dùng.

Amando kiến tạo trải nghiệm nghỉ dưỡng tại nhà như thế nào?

Để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng, Amando phát triển sản phẩm dựa trên bốn nền tảng cốt lõi.

Amando FlexiCoil - Nâng đỡ khoa học

Hệ thống lò xo túi độc lập kết hợp công nghệ nâng đỡ phân vùng giúp hỗ trợ cơ thể hiệu quả, giảm rung động và duy trì tư thế nghỉ ngơi tự nhiên.

Amando Comfort+ - Êm ái đa tầng

Nhiều vật liệu hiện đại như Memory Foam, Gel-infused Foam, Copper Ion Memory Foam hay cao su thiên nhiên được ứng dụng nhằm tăng khả năng nâng đỡ, giảm áp lực và nâng cao sự thoải mái khi sử dụng.

Memory Foam: Ôm sát từng đường cong cơ thể, giúp giải phóng các điểm áp lực tại vai và hông, mang lại sự thư giãn sâu cho hệ cơ xương khớp.

Gel-infused Foam: Giúp điều hòa nhiệt độ bề mặt nệm.

Copper Ion Memory Foam: Tích hợp ion đồng hỗ trợ kháng khuẩn.

Cao su thiên nhiên: Mang lại độ đàn hồi và sự thông thoáng tự nhiên.

Amando Clean - Môi trường ngủ sạch

Sản phẩm được chú trọng với khả năng thoáng khí, hỗ trợ kháng khuẩn và hạn chế tích tụ bụi bẩn, góp phần tạo nên không gian nghỉ ngơi trong lành.

Amando Friendly - Chất liệu lành tính

Các sản phẩm được phát triển theo những tiêu chuẩn chất lượng như ISO 9001:2015, CertiPUR-US và OEKO-TEX®, mang đến sự an tâm cho người dùng trong quá trình sử dụng.

Thông qua bốn nền tảng này, Amando hướng đến mục tiêu kiến tạo trải nghiệm nghỉ dưỡng ngay tại nhà thư giãn, tuyệt vời.

Khi công nghệ gặp thiết kế: Hoàn thiện trải nghiệm sống

Bên cạnh công nghệ, Amando còn chú trọng yếu tố thiết kế nhằm tạo nên trải nghiệm đồng bộ cho người dùng.

Các sản phẩm được phát triển theo phong cách hiện đại với đường nét tinh giản, màu sắc thanh lịch và khả năng kết hợp linh hoạt với nhiều không gian nội thất. Thiết kế không chỉ đáp ứng yếu tố thẩm mỹ mà còn góp phần tạo nên cảm giác thư thái, giúp phòng ngủ trở thành nơi nghỉ ngơi đúng nghĩa.

Sự kết hợp giữa công nghệ nâng đỡ, vật liệu chất lượng và thiết kế hiện đại đã giúp Amando hoàn thiện trải nghiệm nghỉ ngơi theo hướng toàn diện hơn.

Từ thương hiệu nệm đến thương hiệu giấc ngủ

Không dừng lại ở việc cung cấp các sản phẩm nệm, Amando đang từng bước xây dựng hệ sinh thái chăm sóc giấc ngủ toàn diện. Thương hiệu hướng đến việc kết nối giữa công nghệ, thiết kế và cảm xúc để mang đến những trải nghiệm nghỉ ngơi chất lượng hơn cho người dùng.

Với định hướng lấy giấc ngủ làm trung tâm, Amando mong muốn đồng hành cùng khách hàng trên hành trình nâng cao chất lượng sống. Từ đó, mỗi đêm nghỉ ngơi không chỉ là khoảng thời gian phục hồi năng lượng mà còn trở thành trải nghiệm tận hưởng, giúp cuộc sống trở nên cân bằng và trọn vẹn hơn.

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