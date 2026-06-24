TECH REALTY bắt tay Mitsubishi Corporation tại dự án Monrei Saigon

TECH REALTY - Khẳng định vị thế Top đại lý phân phối uy tín hàng đầu

Trở thành đối tác phân phối chiến lược của Monrei Saigon là dấu mốc mới trong hành trình phát triển của TECH REALTY trên thị trường bất động sản. Trong những năm qua, TECH REALTY đã liên tục khẳng định vị thế trong Top các đại lý bán hàng tốt nhất trên thị trường hợp tác cùng với các chủ đầu tư lớn và uy tín như: Masterise Homes, Vinhomes, KN Holdings, Realty Holdings.

Thế mạnh của TECH REALTY nằm ở đội ngũ nhân sự được đào tạo bài bản, am hiểu sâu sắc thị trường và có khả năng tư vấn giải pháp tài chính dài hạn cho khách hàng. Kiên trì theo đuổi triết lý "Nhân tâm", lấy sự minh bạch và lợi ích của khách hàng làm trọng tâm, TECH REALTY không chỉ là đơn vị môi giới mà đã trở thành đối tác tư vấn đáng tin cậy. Chính nền tảng uy tín và tệp khách hàng cao cấp sẵn có đã giúp doanh nghiệp tạo được niềm tin tuyệt đối với các chủ đầu tư ngoại quốc.

Đại diện TECH REALTY chia sẻ: "Mỗi chủ đầu tư đều có những tiêu chuẩn riêng khi lựa chọn đối tác. Với Mitsubishi Corporation, đó là sự chuyên nghiệp, tính minh bạch và khả năng phát triển thị trường. Chúng tôi xem việc được lựa chọn đồng hành tại Monrei Saigon là sự ghi nhận cho những giá trị cốt lõi mà TECH REALTY luôn theo đuổi."

Mitsubishi Corporation - Chủ đầu tư quốc tế và tiêu chuẩn chọn đối tác khắt khe

Với lịch sử phát triển hơn 150 năm và mạng lưới hoạt động toàn cầu, Mitsubishi Corporation là tập đoàn đa ngành hàng đầu Nhật Bản, sở hữu tiềm lực tài chính vững mạnh cùng uy tín vững vàng. Khi trực tiếp triển khai dự án Monrei Saigon tại Việt Nam, Mitsubishi Corporation áp dụng những tiêu chuẩn khắt khe trong việc lựa chọn đại lý phân phối.

Đối với nhà phát triển quốc tế này, đối tác chiến lược không đơn thuần là kênh bán hàng, mà phải là đơn vị có sự đồng điệu về tầm nhìn phát triển bền vững, sở hữu quy trình vận hành chuẩn hóa và năng lực tiếp cận chính xác tệp khách hàng thượng lưu. Vượt qua những vòng thẩm định, TECH REALTY đã chứng minh được vị thế của một đơn vị phân phối bất động sản hàng đầu, trở thành cái tên được Mitsubishi Corporation "chọn mặt gửi vàng".

Monrei Saigon - Thành phố Nước Thủy Trị Liệu tại Việt Nam

Là tâm điểm chú ý trên thị trường bất động sản hiện tại, Monrei Saigon được kiến tạo bởi liên danh chiến lược gồm Mitsubishi Corporation, Tokyu Land và Phát Đạt.

Dự án sở hữu lợi thế độc tôn khi tiên phong áp dụng mô hình Urban Hydrotherapy City - Thành phố Nước Thủy Trị Liệu tiên phong tại TP.HCM. Định vị là khu đô thị chăm sóc sức khỏe thế hệ mới, Monrei Saigon tích hợp hệ thống tiện ích thủy liệu chuyên sâu cùng không gian xanh trải rộng, mang đến trải nghiệm sống chuẩn resort và tái tạo năng lượng hoàn hảo cho cộng đồng cư dân tinh hoa.

Bên cạnh giá trị sống thượng lưu, Monrei Saigon còn sở hữu tọa độ chiến lược với tiềm năng tăng giá vượt trội nhờ cú hích từ hạ tầng giao thông khu vực đang phát triển đồng bộ. Đây không chỉ là không gian an cư lý tưởng mà còn là cơ hội đầu tư sinh lời bền vững được bảo chứng bởi các thương hiệu lớn.

Sự hợp tác giữa Mitsubishi Corporation và TECH REALTY tại dự án Monrei Saigon được kỳ vọng sẽ góp phần đưa những sản phẩm bất động sản chất lượng cùng dịch vụ tư vấn chuyên nghiệp đến gần hơn với khách hàng và nhà đầu tư.