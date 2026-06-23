Victoria School tổ chức giải đua xe thăng bằng cho trẻ: Sân chơi rèn bản lĩnh và kết nối gia đình

Sự kiện do Victoria School phối hợp cùng CLB Xe thăng bằng TP.HCM tổ chức. Giải đấu quy tụ gần 300 vận động viên nhí đến từ 7 quốc gia, cùng khoảng 1.200 khách tham dự.

Khoảnh khắc khai mạc đầy tự hào của giải đua xe SGT Vietnam Balance Bike Cup 2026

Kiến tạo giá trị từ những bước đi đầu đời

Giải đua xe thăng bằng do Victoria School tổ chức không đơn thuần là một ngày hội vận động, mà còn mang ý nghĩa giáo dục về sự tự lập, tinh thần bền bỉ và bản lĩnh vượt qua thử thách. Trên mỗi cung đường đua, các em học cách tự giữ thăng bằng, tự điều khiển hướng đi, tự tin tiến về phía trước và tự đứng dậy sau những lần vấp ngã.

Trong kỷ nguyên số, khi các thiết bị điện tử ngày càng thu hẹp không gian trải nghiệm thực tế của trẻ, việc thúc đẩy vận động sớm và tăng thời gian hoạt động ngoài trời trở thành một định hướng cần thiết. Thông qua bộ môn xe thăng bằng phù hợp với lứa tuổi mầm non và tiểu học đầu cấp, Victoria School mong muốn khuyến khích trẻ hình thành lối sống năng động, giảm tiếp xúc thụ động với công nghệ, đồng thời phát triển khả năng phối hợp, sự tập trung và kỷ luật bản thân.

Đặc biệt, sự kiện còn là chiếc cầu nối gắn kết tình cảm gia đình. Trên đường đua, cha mẹ không chỉ là người cổ vũ, mà còn là điểm tựa tinh thần để con thêm tự tin chinh phục thử thách. Những khoảnh khắc đồng hành, động viên và vỡ òa khi con về đích sẽ trở thành ký ức tuổi thơ đáng nhớ, góp phần xây dựng một cộng đồng gia đình khỏe mạnh, văn minh và hạnh phúc.

Ban Lãnh đạo Hệ thống Victoria School tiếp thêm năng lượng cho các vận động viên nhí

Khoảnh khắc tranh tài gay cấn và sự cổ vũ đáng yêu đến từ Quý phụ huynh

Lan tỏa giá trị cộng đồng và đầu tư cho tương lai

Vượt ra khỏi khuôn khổ một giải đấu thể thao, SGT Vietnam Balance Bike Cup 2026 là lời kêu gọi cùng xây dựng một môi trường phát triển tích cực, nơi trẻ em được đặt ở vị trí trung tâm. Khi các gia đình cùng hội ngộ trong một hoạt động lành mạnh, những giá trị tốt đẹp về giáo dục, sức khỏe và sự gắn kết cộng đồng sẽ được lan tỏa mạnh mẽ hơn.

Đại diện Hệ thống Giáo dục Victoria School - Bà Phan Thị Bích Hồng - COO chia sẻ: "Thông qua giải đua xe thăng bằng, Victoria School mong muốn mang đến cho trẻ một sân chơi vận động lành mạnh, nơi các em được học cách giữ thăng bằng, tự tin tiến về phía trước và biết đứng dậy sau mỗi lần vấp ngã. Với chúng tôi, mỗi vòng xe không chỉ là một phần thi, mà còn là một bài học nhỏ về bản lĩnh, sự kiên trì và tinh thần không bỏ cuộc. Đây cũng là dịp để cha mẹ đồng hành, cổ vũ và lưu giữ những khoảnh khắc trưởng thành đầu tiên của con."

Những vận động viên nhí bứt tốc đầy quyết tâm trên đường đua xe thăng bằng.

Chung tay xây dựng môi trường phát triển toàn diện cho trẻ

Sự kiện lần này hiện thực hóa triết lý "Trường học hạnh phúc" (Happy School) của UNESCO mà Victoria School đang theo đuổi, hướng tới mục tiêu phát triển toàn diện cả trí tuệ, thể lực lẫn cảm xúc cho học sinh. Đây cũng là lý do hệ thống dự kiến đưa bộ môn xe thăng bằng vào chương trình học đường trong thời gian tới, giúp trẻ tiếp cận phương pháp phát triển vận động phù hợp ngay tại trường.

Giáo dục thể chất cho trẻ em không còn là nhiệm vụ đơn lẻ của nhà trường, mà cần sự cộng hưởng từ gia đình, môi trường sống và các nguồn lực xung quanh. Không gian xanh biệt lập của Đô thị đảo SwanBay không chỉ là địa điểm thi đấu lý tưởng, mà còn góp phần định hình một lối sống lành mạnh, gần gũi với thiên nhiên cho các gia đình hiện đại.

Bên cạnh đó, sự đồng hành của các đối tác như Ngân hàng số Vikki (Vikki Digital Bank) và Hãng hàng không Vietjet cho thấy vai trò quan trọng của cộng đồng và doanh nghiệp trong việc chung tay xây dựng môi trường phát triển an toàn, lành mạnh và bền vững cho trẻ. Khi nhà trường, gia đình, doanh nghiệp và cộng đồng cùng đồng hành, trẻ em sẽ có thêm nền tảng vững chắc để lớn lên cả về thể chất lẫn tinh thần.

Không chỉ dừng lại ở những huy chương, SGT Vietnam Balance Bike Cup 2026 mang đến cho các em nhỏ bài học ý nghĩa về lòng dũng cảm, sự kiên trì và tinh thần không bỏ cuộc. Thông qua sự kiện, Victoria School một lần nữa khẳng định cam kết đồng hành cùng gia đình và xã hội trên hành trình thấu hiểu, sẻ chia, nhằm chuẩn bị những nền tảng phát triển vững chắc nhất cho trẻ ngay từ những năm tháng đầu đời.

Về Hệ thống Trường học liên cấp Quốc tế Song ngữ Victoria School: Victoria School là hệ thống trường học liên cấp Quốc tế Song ngữ Cambridge theo mô hình Happy School của UNESCO, giúp học sinh được tiếp cận nền giáo dục quốc tế ngay tại Việt Nam với chi phí hợp lý. Hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, Victoria School cung cấp một lộ trình học tập liền mạch, tích hợp tinh hoa kiến thức quốc gia và quốc tế cùng hệ thống công nghệ giáo dục, cơ sở vật chất hiện đại bậc nhất, nhằm đào tạo những thế hệ học sinh ưu tú, bản lĩnh - là những công dân toàn cầu hạnh phúc, có bản sắc dân tộc và lòng trắc ẩn, có trách nhiệm với gia đình, cộng đồng và xã hội.

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