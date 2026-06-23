Make in Vietnam thế hệ mới: Công nghệ Việt định nghĩa lại cuộc chơi AI

Làn sóng này không xuất hiện đột ngột. Đó là kết quả của hai dịch chuyển song song, một bên trong ngành và một bên ở phía khách hàng.

Hai dịch chuyển song song tạo nên làn sóng

Thứ nhất là dịch chuyển nội tại của ngành. Sau nhiều năm phát triển dựa trên mô hình IT Outsourcing (ITO) và Offshore Development Center (ODC) truyền thống, lợi thế chi phí và quy mô nhân lực đang dần mất giá trị cạnh tranh.

Thứ hai là dịch chuyển của khách hàng. Trong kỷ nguyên AI, doanh nghiệp toàn cầu, đặc biệt tại Mỹ, châu Âu, Hàn Quốc và Nhật Bản, đang tìm một loại đối tác công nghệ khác: đối tác cam kết kết quả đo lường được, vận hành tin cậy, đạt chuẩn quản trị và bảo mật, và có năng lực tích hợp AI ngay trong quy trình phát triển.

Hai dịch chuyển này gặp nhau, tạo ra một khoảng trống thị trường mà các doanh nghiệp công nghệ Việt thế hệ mới đang lấp đầy.

Ba đặc điểm định nghĩa thế hệ mới

Khác với thế hệ trước, nhóm doanh nghiệp này chia sẻ ba đặc điểm chung. Trước hết là năng lực AI tích hợp: với họ, AI là lớp lõi của mọi sản phẩm và quy trình, hiện diện ngay trong cách làm sản phẩm qua các AI agents và luồng vận hành tích hợp AI.

Thứ hai là năng lực kỹ thuật doanh nghiệp: họ phục vụ khách hàng từ các tập đoàn Fortune 500 đến các doanh nghiệp châu Âu lâu đời, với chuẩn vận hành, quản trị và bảo mật đều ở mức doanh nghiệp.

Thứ ba là tham vọng quốc tế nhất quán: với họ, mở văn phòng tại Singapore, Tokyo hay Seoul là một phần của định vị toàn cầu ngay từ đầu, thay vì một giai đoạn mở rộng về sau. Tổ chức được thiết kế để phục vụ thị trường toàn cầu từ khi mới hình thành.

Buổi lễ triển khai và đưa vào vận hành hệ thống quản lý số hóa cho DENSO.

Một ngành đang chuyển mình

Đây là dấu hiệu của một ngành đang thay da đổi thịt. Theo các phân tích gần đây, doanh nghiệp toàn cầu ngày càng cởi mở với đối tác công nghệ từ Việt Nam, đặc biệt là những doanh nghiệp đã chứng minh được năng lực AI và kỹ thuật chiều sâu, vượt trên vai trò cung cấp nhân công đơn thuần.

Nhiều tập đoàn công nghệ Việt đang dịch chuyển theo cùng hướng: đầu tư vào năng lực AI, xây dựng đội ngũ lãnh đạo quốc tế, mở rộng văn phòng tại các trung tâm công nghệ thế giới, và định vị mình là đối tác công nghệ trọng yếu, bước ra khỏi hình ảnh nhà cung cấp nhân lực giá rẻ.

"Make in Vietnam" phiên bản mới, vì vậy, là một định vị thị trường có chiều sâu thực tế: đối tác công nghệ Việt đủ sức cạnh tranh với các nhà cung cấp Ấn Độ, Đông Âu và Đông Á ở thị trường doanh nghiệp toàn cầu.

Lễ ký kết hợp tác giữa Techvify và InvestStream.

Bản đồ công nghệ thế giới có thêm những cái tên Việt

Cho đến gần đây, các tên tuổi công nghệ Việt được biết đến quốc tế chủ yếu là FPT, CMC và một số doanh nghiệp tiên phong. Hôm nay, danh sách đó đang được mở rộng với một lớp doanh nghiệp thế hệ mới, trong đó có những cái tên như Techvify.

Hành trình này mới ở những chương đầu, và các doanh nghiệp còn nhiều việc phải làm để khẳng định vị thế. Nhưng những kết quả ban đầu đã cho thấy "Make in Vietnam" trong kỷ nguyên AI là một câu chuyện kinh doanh đáng theo dõi, không đơn thuần là niềm tự hào dân tộc.

Một góc nhìn từ trong ngành

Ông Harry Hiếu Nguyễn, Tổng Giám đốc Techvify, nhận định: "Chúng tôi tin giai đoạn tiếp theo của ngành dịch vụ công nghệ Việt sẽ không thuộc về các mô hình gia công truyền thống, mà thuộc về những doanh nghiệp biết kết hợp kỹ thuật chiều sâu với công nghệ AI tích hợp. Đó là cuộc chơi mà cả một thế hệ doanh nghiệp Việt đang cùng bước vào."

Ông Harry Hiếu Nguyễn - Tổng Giám đốc Techvify.

Hành trình phía trước của cả một thế hệ

Làn sóng doanh nghiệp công nghệ Việt thế hệ mới hiện chỉ ở giai đoạn đầu, nhưng hướng đi đã rõ ràng.

Khi ngày càng nhiều doanh nghiệp đầu tư vào năng lực AI tích hợp, chuẩn kỹ thuật doanh nghiệp và hiện diện quốc tế, vị thế của công nghệ Việt trên bản đồ thế giới sẽ tiếp tục được củng cố.

Câu chuyện "Make in Vietnam" trong kỷ nguyên AI, vì vậy, là câu chuyện của cả một ngành đang sẵn sàng bước ra sân khấu lớn của công nghệ toàn cầu.

Về Techvify

Techvify là công ty dịch vụ công nghệ Việt Nam, với tầm nhìn trở thành AI-Powered Enterprise Engineering Partner hàng đầu trong kỷ nguyên AI. Với mạng lưới văn phòng tại Việt Nam, Nhật Bản, Singapore và Hàn Quốc, Techvify cung cấp dịch vụ kỹ thuật phần mềm tích hợp AI cho hơn 300 đối tác doanh nghiệp trải khắp châu Á, châu Âu, châu Úc và Bắc Mỹ, với cam kết vận hành tin cậy, đạt chuẩn quản trị và bảo mật doanh nghiệp.